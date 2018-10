Machen flexible Arbeitszeiten wirklich glücklich und gesund?

Joggen erholsamer als Baden

Das Arbeitspapier von Professor Georg Bauer von der Uni Zürich erhält einige interessante Details.



Ferien: Der Forschung gelang es bislang nicht, eindeutige und nachhaltig positive Effekte von Ferien auf arbeitsbedingte Belastungen und ihre Folgen wie Burn-out aufzuzeigen.



Pausen und Freizeit: Erfolgversprechender ist es, auf alltägliche Erholung zu fokussieren. Die Wirkung von Pausen und der freien Zeit nach Feierabend scheinen stärker zu sein als Ferien. «Ein gutes Pausenmanagement ist wichtig, um Belastungen zu reduzieren und die Produktivität aufrechtzuerhalten», so Bauer.



Sport: Am meisten zur Erholung, das heisst zur Entspannung und Abgrenzung, tragen körperliche Aktivitäten bei, während soziale und «sogenannte Low-Effort-Aktivitäten», etwa ein warmes Bad nehmen oder ein Buch lesen, das Befinden nur teilweise verbessern.



Was in dem Papier fehlt, sind die Ergebnisse neuerer Studien, die das gesundheitsschädigende Zusammenspiel von häuslicher und beruflicher Doppelbelastung beschreiben. Darunter leiden laut der Arbeitsmedizinerin Brigitta Danuser vor allem Frauen, weil sie viel häufiger als Männer sowohl überwiegend die Kindererziehung und Hauspflege besorgten und einen Job bewältigten. «Fehlt ihnen die Erholung und ein guter Hütedienst, sind sie gefährdeter als andere.» (val)