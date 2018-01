«Man kann auch gewinnen, weil man besser ist»

Schmierte der Lok-Bauer Vossloh España, bevor Sie ihn übernommen haben, Entscheidungsträger beim Verkauf von Loks nach Südafrika?

Nach heutigem Wissenstand kann ich das absolut ausschliessen. In den Unterlagen, die wir vor der Übernahme prüften, waren solche Zahlungen nicht ersichtlich.

Waren diese Unterlagen vollständig?

In einer Due Diligence legt die Firma, die übernommen wird, alles offen. Wirtschaftsprüfer, Anwälte und unsere Mitarbeiter prüften diese Unterlagen wochenlang.Wie üblich gab es Auffälligkeiten: Kunden mit Zahlungsproblemen oder juristische Auseinandersetzungen. Das floss in die Vertragsverhandlungen ein. Das Risiko für Ausfälle wurde vom Verkaufspreis abgezogen. Auch gab es Haftungsgarantien für die juristischen Probleme in Südafrika.

Wir haben Informationen über fragwürdige Zahlungen von fast 6 Millionen Franken von Vossloh España an eine Firma aus dem Umfeld des südafrikanischen Ex-Bahnchefs. Tauchten diese bei Ihrer Prüfung auf?

Bis heute können wir aus unserer Sicht diese Summen nicht bestätigen. Solche Zahlungen sind auch in der Due Diligence nicht aufgefallen. Sonst wäre das Team draufgestossen. Doch dazu, wie das in Südafrika genau lief, muss der Vossloh-Konzern Auskunft geben. Sie müssen aber bedenken: Eine Ausschreibung in dieser Grössenordnung dauert schnell einmal Jahre. Dabei entstehen hohe Kosten für Anwälte, Wirtschaftsprüfer oder Techniker. Beim SBB-Zug Giruno hat uns allein die Ausarbeitung des Angebots 12,7 Millionen Franken gekostet.

Die fast 6 Millionen sind gemäss südafrikanischen Untersuchungsunterlagen belegt. Wieso hat Stadler Valencia als Rechtsnachfolger von Vossloh España den Behörden in Pretoria eine Zahlung von 197'000 Euro bestätigt?

In der Anfrage des Finanzministeriums, die an Vossloh ging, aber versehentlich bei uns landete, ging es ausdrücklich um «subcontractors or partners», also Sublieferanten und Partner. Es war keine Offenlegung sämtlicher Zahlungen verlangt.

Also war die Firma aus dem Umfeld des Bahnchefs, an welche die Millionen gingen, kein Partner?

In unserer Branche ist es nicht möglich, dass wir in allen Märkten mit eigenen Mitarbeitern vertreten sind. Daher suchen Firmen nach geeigneten Vertretern, die in den Märkten Unterstützungsfunktionen wahrnehmen. Der Vossloh-Konzern hat bestätigt, dass die genannte Firma Unterstützungsfunktionen in Südafrika wahrgenommen hat.

Hier ist man schnell in einem Graubereich. Wird das Geld für Beratung oder für Bestechung ausgegeben?

Stimmt nicht. Es gibt klare Richtlinien.

War es geschickt, dass Stadler Valencia nur 197'000 Euro auswies?

Unpräzis war die Formulierung der Anfrage aus Pretoria, die nicht uns, sondern den ehemaligen Eigentümer Vossloh betraf. Die hätte man breiter fassen sollen. Wenn ich davon Kenntnis gehabt hätte, hätte ich umgekehrt die Anfrage an Vossloh gesendet und nicht aus Valencia beantwortet.

Recherche: Korruptionsverdacht bei einer Tochterfirma der Stadler Rail

Der Thurgauer Bahnbauer hat eine Firma gekauft, die für 273 Millionen Franken Diesellokomotiven nach Südafrika liefern sollte und nun fragwürdige Zahlungen erklären muss.

Wollen Sie die Antwort an die Südafrikaner nun ergänzen?

Nein. Wenn ein Informationsbedürfnis besteht, sollen sie sich melden. Aber zuständig wäre wohl der Vossloh-Konzern.

Die ursprüngliche Antwort hat aber einer Ihrer Mitarbeiter auf Stadler-Briefpapier verfasst.

Das war unglücklich. Der hat das sicher nicht in böser Absicht gemacht. Er wollte auch nichts vertuschen. Wenn wir am Hauptsitz Kenntnis gehabt hätten, hätten wir das geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Und ich hätte es an Vossloh weitergereicht.

Das Problem liegt bei Vossloh?

Die Vorbereitungen für die Ausschreibung von Prasa startete 2009. Der Vertrag wurde 2013 unterzeichnet. Wir haben am 1. Januar 2016 nach einer sehr umfangreichen Due Diligence die Verantwortung übernommen. Die vertraglichen und kommerziellen Risiken wurden durch eine Freistellungsgarantie zugunsten von Stadler abgedeckt. Zudem wurde das Risiko durch eine Reduktion des Verkaufspreises berücksichtigt.

Dennoch: 6 Millionen wurden aus Valencia ans Kap überwiesen, und der einzige Direktor der begünstigten Firma war ein Freund des Bahnchefs. Ist das kein No-go?

Dies 6 Millionen sind uns nach wie vor nicht bekannt, und wie ausgeführt stehen wir erst ab 1. Januar 2016 in der Verantwortung. Die Branche ist klein und übersichtlich. Nach 30 Jahren im Geschäft kenne ich auch die meisten europäischen Bahndirektoren.

Ist es üblich, dass bei Grossprojekten viel Geld an Berater fliesst?

Internationale Ausschreibungen kosten Millionenbeträge. Wie ich bereits ausgeführt habe, sind wir finanziell nicht in der Lage, in allen Märkten eigene Mitarbeiter zu positionieren. Vertreter schliessen diese Lücken. Sie arbeiten auf Erfolgsprovision. Die Provisionssätze in unserer Branche liegen bei rund 2 Prozent. Vor Vertragsunterzeichnung durch­laufen unsere Vertreter eine strikte externe Prüfung.

Der Auftrag in Südafrika steht unter keinem guten Stern: erst die Enthüllung, dass die Loks zu hoch sind, nun die Korruptionsvorwürfe.

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Loks wurden gemäss Vertragsbedingungen geliefert. Das Problem besteht in der schlechten Infrastruktur: Auf etwa 10 Prozent der elektrifizierten Strecken hängt der Fahrdraht durch. Da kam es zu Stromüberschlägen zum Lokdach. Nun stehen 13 einwandfreie Loks auf dem Abstellgleis.

Der Vertrag wurde doch längst für ungültig erklärt.

Nach meinem Wissensstand ist der Vertrag sistiert, nicht aufgelöst. Die Untersuchungen betreffen die staatliche Bahn Prasa und die südafrikanische Leasingfirma Swifambo. Weder Vossloh noch Stadler sind Partei.

Von den 70 bestellten Loks hat Ihr Werk in Valencia 25 produziert. Sind die Kosten gedeckt?

Durch die Anzahlung sogar etwas mehr.

Also ist es ein gutes Geschäft?

Nein! Uns fehlt jetzt die Auslastung. So einen Auftrag können wir nicht einfach ersetzen. Das braucht Vorlaufzeit. Aber wir hatten den Schaden teilweise in den Verkaufspreis eingerechnet.

Sie rechnen damit, doch noch irgendwann zu liefern?

Südafrika braucht dringend Loks. Die Hoffnung bleibt bestehen. Man muss nur das politische Umfeld betrachten, die Diskussion um Präsident Jacob Zuma und den Clans im ANC. Jetzt geht es darum: Wer setzt sich durch? Wer wird neuer Bahn-CEO?

Wie oft haben Sie bei verlorenen Ausschreibungen das Gefühl: Da ging es nicht mit rechten Dingen zu?

Bei den Zürcher Verkehrbetrieben VBZ hatten wir dies. Bombardier bekam knapp 90 Punkte und wir etwas über 50. Da sah es aus, als wären wir ein kleiner Seifenkistenbauer. Aber eigentlich hat unsere Branche durch EU und WTO einen sehr sauberen Stand. Wenn da getrickst wird, machen wir Rekurs.

Und Stadler Rail hat noch nie mit unfairen Mitteln gewonnen?

Ganz sicher nicht. Ich stehe seit 30 Jahren in der Verantwortung, und es gab in dieser Zeit noch nie einen Korruptionsfall. Man kann auch gewinnen, weil man besser ist.

