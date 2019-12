Nachtzüge: Österreicher wollen mit den Deutschen zusammenarbeiten

Die Österreichische Bahn (ÖBB) will im Nachtzuggeschäft mit der Deutschen Bahn kooperieren. «Wir sind in Gesprächen und würden es begrüssen, wenn die Deutsche Bahn als Kooperationspartner einsteigen würde», sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä der «Wirtschaftswoche» laut einem am Donnerstag veröffentlichten Vorabbericht. «Wir diskutieren derzeit unterschiedliche Kooperationsmodelle.»

Man könne etwa beim Ticketvertrieb zusammenarbeiten oder Nachtzüge gemeinsam betreiben. «Wir könnten auch über eine gesellschaftliche Verschränkung nachdenken», sagte Matthä. Das Nachtzuggeschäft sei zwar eine Nische, unter dem Strich schreibe es aber schwarze Zahlen. Die ÖBB betreibt dem Bericht zufolge 18 eigene Nachtzug-Linien unter der Marke Nightjet und acht Nachtzugstrecken mit Partnern, unter anderem mit der Schweizer Bahn SBB. (reuters/red)