Negativzinsen bleiben nötig

Vergangenen Mittwoch kostete der Euro auf den Devisenmärkten wieder rund 1.20 Franken. Das ist der Kurs, den die Schweizerische Nationalbank (SNB) bis zum 15. Januar 2015 verteidigt hat. Als sie diese Untergrenze damals aufhob, sackte der Europreis sogleich drastisch ab – der Franken legte massiv an Wert zu. Um diese für die Schweizer Wirtschaft gefährliche Aufwertung zu bremsen, intervenierte die SNB auf den Devisenmärkten und führte Negativzinsen ein. Während die Devisenkäufe mittlerweile der Vergangenheit angehören, belässt die Nationalbank die unpopulären Negativzinsen auf dem Tiefstwert von –0,75 Prozent. Die Folge ist ein generell extrem tiefes Schweizer Zinsniveau. Darunter leiden nicht nur Banken und Versicherer. Weil auch die Pensionskassen so kaum mehr Geld verdienen, betrifft diese Geldpolitikuns alle.

Mit der Normalisierung des Frankenkurses drängt sich deshalb die Forderung an die Nationalbank auf, von dieser Politik Abschied zu nehmen und die Zinsen wieder anzuheben. Sie selbst zeigt wenig Bereitschaft dazu. Es würde aber zu kurz greifen, dem SNB-Präsidium unter Thomas Jordan deshalb eine übermässige Ängstlichkeit vorzuwerfen. Es gibt auch jetzt noch gute Gründe für diese Politik. Der wichtigste ist das Verhalten der Europäischen Zentralbank. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie die Leitzinsen noch länger nicht anzuheben gedenkt. Würde die Nationalbank den ersten Schritt machen, stiege die Attraktivität von Anlagen in Schweizer Franken gegenüber solchen in Euros wieder deutlich an, eine erneute Aufwertung wäre die wahrscheinliche Folge.

Dass der Franken im Augenblick trotz den erhöhten geopolitischen Spannungen nach den Bombardements in Syrien und angesichts eines drohenden Handelskriegs nicht wie sonst die Funktion eines sicheren Hafens einnimmt und erneut zulegt, sollte auch nicht überinterpretiert werden. Das kann sich rasch ändern, wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat. Im Moment hat die Nationalbank gute Gründe, die Negativzinsen zu belassen. Aber dieser Moment hält nicht ewig an. Mit dem aktuellen Frankenkurs ist zumindest ein wichtiger Grund verschwunden.

(Tages-Anzeiger)