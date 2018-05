Paris interessiert sich für Belluccis geheimes Schweizer Schliessfach

Filmstar Monica Bellucci, bekannt auch aus dem letzten James-Bond-Film, hat grosse Sorgen mit den Steuerbehörden in Frankreich. Laut einem Urteil des Bundesgerichts installierte die Schauspielerin ein kompliziertes Finanzvehikel mit Schweizer Konten, das nun einige Fragen aufwirft.

Bellucci besass eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungfern-Inseln und hielt im Namen dieser Strohfirma Konten in der Schweiz. Daneben hat sie ein geheimes Schliessfach in der Schweiz. Über kurz oder lang rief das die französischen Steuerbehörden auf den Plan. Das Bundesgericht hat nun entschieden, dass das Geheimnis um diese Konten gelüftet werden muss.

Monica Bellucci mit ihrem Ex-Mann Vincent Cassel. Foto: A. Benedetti (Corbis, Getty)

Angefangen hat der Streit um Belluccis Steuern bereits vor Jahren. Die Schauspielerin gab 2011 ihre Steuererklärung in London ab, wo sie damals angeblich wohnte. Doch die französischen Steuerbehörden vermuteten, dass sie zu jener Zeit in Frankreich lebte. Und zwar mit ihrem damaligen Mann, dem Schauspieler Vincent Cassel. Er ist der Vater ihrer beiden Töchter und selber ein Weltstar, bekannt etwa aus den Blockbustern «Ocean’s 12» oder «Jason Bourne». Inzwischen sind die beiden getrennt.

Spuren in die Schweiz

Gemäss den Behörden in Paris hätte Bellucci also in Frankreich ebenfalls Steuern bezahlen müssen. Die Franzosen leiteten daher ein Verfahren ein. Es kam zu Steuerforderungen für die Jahre 2011 bis 2013. In diesem Zusammenhang tauchte auch eine mysteriöse Offshorefirma in der Karibik auf, die ebenfalls mit der Diva verbunden war. Es stellte sich heraus, dass diese Gesellschaft Konten führte – und diese Konten waren in der Schweiz angesiedelt.

Nun bat Paris um Rechtshilfe bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Die Behörden in Paris wollten genau wissen, wem die Karibik-Firma gehörte und was auf dem Konto in der Schweiz verborgen lag. Die Franzosen sagten, es sei nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Strafverfahren komme.

«Es geht hier nicht um eine in Frankreich ansässige Person, die Geld versteckt in der Schweiz.»Marc Vaslin, Belluccis Anwalt

Die Eidgenössische Steuerverwaltung fand schnell heraus, dass die Firma und damit auch deren Konten in der Tat Bellucci gehörten. Daneben fanden die Schweizer aber noch weitere Konten und ein Schliessfach auf den Namen des Filmstars. Doch als der Bund im Februar 2016 dies alles nach Paris melden wollte, intervenierten die Anwälte der Schauspielerin.

Der Fall landete zunächst vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dieses befand, dass Bellucci den Franzosen bereits alle relevanten Informationen geliefert habe. Die Schweiz müsse nicht noch mehr schicken. Die Schauspielerin bekam also erst mal recht. Doch dann war es die Eidgenössische Steuerverwaltung selber, die gegen Bellucci intervenierte. Sie zog das Verfahren ans Bundesgericht weiter, das den Entscheid vor einigen Tagen umstiess. Das Onlineportal «Gotham City» machte dies publik.

Was liegt im Safe?

Das Gericht befahl, Monica Belluccis Daten an die Behörden in Paris zu liefern. In der Begründung schrieben die Richter: «Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Steuerpflichtiger alle Informationen über ein in der Schweiz geführtes Bankkonto preisgibt, während er weiterhin verheimlicht, dass er andere Konten besitzt oder dass er noch Wertpapiere besitzt, zum Beispiel in einem Safe derselben Bank.»

Der Pariser Anwalt Marc Vaslin ist Spezialist für Steuerfragen bei grossen Vermögen und Rechtsanwalt von Monica Bellucci. Er sagt auf Anfrage, die französischen Steuerbehörden hätten das ganze Verfahren gar nicht erst einleiten dürfen. «Es geht hier nicht um eine in Frankreich ansässige Person, die Geld versteckt in der Schweiz.» Bellucci sei eben gar nicht in Frankreich ansässig. Weitere Fragen zum Verfahren beantwortete er gestern nicht.

Belluccis Firma auf den Jungfern-Inseln ist inzwischen jedenfalls geschlossen. Aber das Schliessfach gibt es noch. Und was auch immer dort verborgen liegt – Frankreichs Steuerbehörden werden es nun bald erfahren.

(Tages-Anzeiger)