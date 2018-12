Preis für Strom: Wer am meisten geschröpft wird

Besonders betroffen sind die Kantone Bern, Graubünden, Jura, Schaffhausen, Obwalden, Uri und Glarus. Über eine Million Personen können dort den hohen Tarifen nur ausweichen, indem sie wegziehen. Von sehr günstigen Netzgebühren profitieren dagegen Bewohner der Kantone Zürich, Wallis sowie beider Appenzell. Die Unterschiede sind erheblich: Während die Haushalte in den Zürcher Gemeinden, die vom EKZ beliefert werden, jährlich rund 270 Franken zahlen, sind es in der Thurgauer Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf bis zu 686 Franken.

Die teuren Stromverteiler rechtfertigen ihre Tarife mit der Topografie und den wenigen Anschlüssen pro Leitung. Doch unsere Übersicht zeigt, dass es nicht allein daran liegen kann, dass sie ländliche oder gebirgige Regionen versorgen. Gibt es doch in Schaffhausen nicht viele Berge, wohl aber im günstigen Wallis und im Appenzellerland.

Die Strommarktaufsicht Elcom erklärt die Unterschiede wie folgt: «Das Gesetz lässt einen gewissen Spielraum offen. Wieweit ein Verteiler sein Netz profitabel ausweist, hängt zum grossen Teil vom Unternehmen und von den Eigentümern ab. Manche verfolgen eine Profitmaximierung und sehen das Netz als eine Art Milchkuh, bei anderen steht der Servicepublic-Gedanke im Vordergrund.»

Seit 2014 wieder erhöhte Gebühren

Vor zehn Jahren bekämpfte der Bundesrat die zu hohen Netzgebühren durch einen Strafabzug. Doch dieser Rabatt für die Kunden lief nach fünf Jahren per Anfang 2014 aus, was der Bundesrat nicht an die grosse Glocke hängte. Seither zahlen viele Haushalte und Unternehmen wieder überhöhte Gebühren.

Die Elcom will nun die Tarife mit einer neuen Regulierung besser beaufsichtigen. Doch die teuren Stromverteiler versuchen, dies zu unterlaufen. Preisüberwacher Stefan Meierhans befürchtet, dass die neuen Regeln des Stromversorgungsgesetzes «keinen wirksamen Schutz vor überhöhten Preisen bieten».

Im Herbst 2008 schwappte eine Protestwelle übers Land. Sie richtete sich gegen die Stromverteiler. 2009 sollten die Netztarife um 10 bis 25 Prozent erhöht werden, je nach Anbieter und Gemeinde. Für einige Abnehmer hätte dies einen Aufschlag um mehrere Zehntausend Franken bedeutet, ohne dass die Stromanbieter viel mehr investiert hätten. Wirtschaftsverbände und Konsumenten verlangten eine Korrektur.

Am 5. Dezember 2008 verfügte der Bundesrat einen Rabatt auf Stromgebühren «von einer halben Milliarde Franken pro Jahr» bei einer Summe von etwa 4,5 Milliarden. Dies reduzierte die geplanten Aufschläge um etwa 40 Prozent. «Viele Netzbetreiber haben ihr Netz in der Vergangenheit deutlich schneller abgeschrieben, als dies aus wirtschaftlicher Sicht nötig gewesen wäre. Durch diese Aufwertung auf den gesetzlich zulässigen Höchstwert konnten diese Betreiber zusätzliche Gewinne erzielen», erklärte der Bundesrat.

«Verlorene» Bücher

In einigen Fällen war es gar Schummelei. Der damalige Energieminister Moritz Leuenberger erklärte in der «Neuen Luzerner Zeitung»: «Jenen Stromproduzenten, die nach zehn Jahren ihre Bücher nicht mehr haben, ist es gesetzlich gestattet worden, ausnahmsweise den Wert des Netzes synthetisch (künstlich) zu berechnen. Nun, o Wunder, haben viele Produzenten ihre Bücher verloren.»

Doch die Strommarktaufsicht Elcom schlief nicht: «Sie hat nachgerechnet und bemerkt, dass die Stromverteiler 20 Prozent zu viel für das Netz berechnet haben», sagte Leuenberger. Der Bundesrat verfügte einen Strafabzug von 20 Prozent auf die synthetisch errechneten Anlagewerte der Stromverteiler.

Damit sind die Aufwertungsgewinne aber nicht aus der Welt geschafft worden, sie wurden bloss temporär unterdrückt, denn der verordnete Rabatt lief nach fünf Jahren, also per 2014 aus. Der Bundesrat hängte dies nicht an die grosse Glocke. Er kaschierte den Wegfall und verkaufte das Ganze als Einführung einer neuen «marktgerechteren Berechnung» der Kapitalverzinsung. Die Folge? «In der Summe aller Netzbetreiber steigen die erwarteten Netznutzungsentgelte um 0,5 Milliarden auf 4,9 Milliarden Franken», schrieb die Elcom im Jahresbericht 2013.

Die Bäcker machens vor

Seitdem zahlen Firmen und Konsumenten wieder Hunderte Millionen Franken Aufwertungsgewinne. Und das bis heute, wie das zuständige Bundesamt für Energie (BFE) bestätigt: «Die damaligen Aufwertungen für bestehende Netze machen sich bis zu einem gewissen Grad auch heute noch in den Stromnetzentgelten bemerkbar, und zwar so lange, bis die kalkulatorischen Abschreibungen zum Anlagewert null führen.»

Trotzdem gibt es teure Stromverteiler, die behaupten, sie hätten nie Aufwertungsgewinne erzielt und Netzkosten kein zweites Mal in Rechnung gestellt. Der Netzchef eines grossen Anbieters erklärt, die Situation sei mit der eines Bäckers vergleichbar. Dieser kauft einen Ofen, verkauft Brötchen zu einem Preis, der den Wert der Anlage spiegelt, und verringert den Ofenwert in seiner Bilanz so rasch wie möglich. Der Vorteil? Damit sinkt der steuerbare Gewinn für die Firma. Der Brötchenpreis bleibt gleich. Erreicht der funktionierende Ofen den Wert null, werde der Bäcker die Brötchen nicht billiger verkaufen, sagt der Manager. Das Gleiche hätten viele Stromverteiler bis 2008 getan.

Mit dem neuen Stromversorgungsgesetz erlaubte die Eidgenossenschaft den Stromverteilern 2009, dass sie die in den Büchern wertlosen, aber funktionierenden Anlagen neu bewerten und in Rechnung stellen dürfen. So verteuerten sich die Netzgebühren auf dem Papier auf einen Schlag.

Was der Manager nicht erwähnt: Die Bäcker stehen im harten Wettbewerb. Ein Kunde kann Backwaren jederzeit bei der Konkurrenz kaufen. Diese Wahl haben Stromkunden nicht. Sie bleiben auch mit der Strompreisliberalisierung den Netztarifen des örtlichen Stromverteilers ausgeliefert.

Die Stromverteiler werden nicht müde zu betonen, dass ihre Netztarife von der Elcom genehmigt worden seien. In der Praxis läuft dies so: Die Stromverteiler melden ihre Stromtarife einmal jährlich nach Bern. Wenn diese nicht als ungewöhnlich hoch erscheinen, greift die Elcom nicht ein. «Wir werden nur bei Auffälligkeiten aktiv», so die Behörde. Man könne nur einige wenige Fälle pro Jahr vertieft überprüfen. «Bei der gegebenen Grösse des Fachsekretariats können nicht alle 650 Netzbetreiber jährlich detailliert kontrolliert werden», so ein Sprecher. Konkret hat die Elcom 12 Kontrolleure.

Angst vor Transparenz

Wenig Kontrolleure, viel Beaufsichtigte: Um dieses Problem zu lösen, arbeitet Elcom an der Vergleichsregulierung, neudeutsch auch Sunshine-Regulierung genannt. Der Bundesrat will diese Regulierung mit der Revision des Stromversorgungsgesetzes ausbauen. Derzeit läuft die Vernehmlassung. Jeder Stromverteiler soll in zwei, drei Jahren mit verbindlichen Durchschnittswerten verglichen werden: Anbieter würden in den Bergen untereinander, in den Städten untereinander und im Mittelland untereinander verglichen. Liegt der Tarif eines Verteilers deutlich über dem der Vergleichsgruppe, gerät er unter Verdacht, überhöhte Netzgebühren zu kassieren.

Vor einer solchen Transparenz graut es den teuren Verteilern. So unternehmen sie viel, um eine wirksame Regulierung zu unterlaufen, wie öffentlich zugängliche Dokumente der Elcom zeigen. Mit Dutzenden Eingaben fordern sie Anpassungen, damit die Durchschnittswerte in ihrer Vergleichsgruppe möglichst hoch erscheinen und ihre eigene Tarife durchschnittlich. Nicht umsonst warnt der eidgenössische Preisüberwacher Stefan Meierhans, dass man vor fertige Tatsachen gestellt werde. «Ich befürchte, dass die geplanten gesetzlichen Bestimmungen des Stromversorgungsgesetzes keinen wirksamen Schutz vor überhöhten Preisen bieten», warnte er am 14. Dezember.

