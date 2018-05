Publicitas beantragt provisorische Nachlassstundung

Infos zu Publicitas

1868: Die 1855 in Hamburg-Altona gegründete «Insertionsagentur Haasenstein & Vogler» gründet Filiale in Basel und dehnt Inserategeschäft auf ganze Schweiz aus.

1890: Charles W. Georg, Sohn eines deutschen Einwanderers, übernimmt die Firma, wandelt sie in AG um und verlegt Sitz nach Genf. Er dehnt die Geschäfte nach Italien, Frankreich und Spanien aus und erwirbt das Mutterhaus in Hamburg.

1917: Das Unternehmen nimmt den Namen Publicitas an. Bis zum Ausbruch Ersten Weltkriegs zählt die Agentur 54 Filialen und 380 Vertretungen in neun europäischen Ländern.

1930: Firmen-Sitz wird nach Lausanne verlegt.

1947: Nachdem sie sich in der Zeit der beiden Weltkriege auf ihr Geschäft in der Schweiz konzentriert hat, eröffnet die Publicitas 1947 wieder eine Filiale in Paris.

1965: Publicitas beginnt erneut mit Aufbau eines int. Netzes, das unter dem Dach der Groupe Publicitas International Vertretungen in 17 Ländern Ländern umfasst.

1988: Feindliches Übernahmeangebot des Immobilienhändlers Jürg Stäubli scheitert.

1989: Annoncen-Gruppe wird unter der Publicitas Holding AG zusammengefasst. Zu diesem Zeitpunkt zählt sie 30 Gesellschaften mit 3450 Mitarbeitern und hält Minderheitsbeteiligungen an mehreren Zeitungen. Der Umsatz überschreitet erstmals die Zwei-Milliarden-Grenze.

1992: Publicitas schluckt die Nummern zwei und drei der Branche, die Orell Füssli Werbe AG und die Assa. Damit erreicht sie rund 65 Prozent des gesamten Inseratemarktes in der Schweiz.

1998: Die Publicitas Holding benennt sich in PubliGroupe um und baut ein Jahr später ihre Werbegesellschaften um.

2001: Massiv schwindende Werbevolumen bei den Printmedien und Fehlinvestitionen im Online-Bereich lassen die Publigroupe tief in die roten Zahlen rutschen. In den folgenden Jahren werden rund 1000 Stellen abgebaut. Durch Immobilienverkäufe und rentable Beteiligungen wie local.ch kann sich die Gruppe über Wasser halten.

2002: Die Wettbewerbskommission leitet eine Untersuchung wegen möglichen Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung durch die Publicitas ein. 2007 büsst sie die Gruppe mit 2,5 Millionen Franken.

Juli 2014: Nach dem Verlust von Pachtverträgen mit mehreren Zeitungsverlagen wird die Publicitas an die deutsche Beteiligungsfirma Aurelius verkauft. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch 860 Mitarbeiter.

September 2014: Nach einem Bieterkampf mit Tamedia übernimmt die Swisscom die Publigroupe.

Dezember 2016: Aurelius verkauft die Publicitas an Unternehmenschef Jörg Nürnberg, an Finanzchef Carsten Brinkmeier und eine stillen Teilhaber.

April 2018: Tamedia, Ringier und Admeira sowie die NZZ-Mediengruppe beenden ihre Zusammenarbeit mit Publicitas. Begründet wird der Schritt mit der unbefriedigenden Zahlungsmoral der Werbevermittlerin.

3. Mai 2018: Publicitas gibt bekannt, dass das Bezirksgericht Bülach eine provisorische Nachlassstundung bestätigt hat.