Pünktlich zum WEF zettelt Trump einen Handelsstreit an

Die Sanktionen sind gegen China und Südkorea gerichtet, können aber ebenso Importe aus anderen Ländern treffen. Sie werden nicht unbeantwortet bleiben, da die Welthandelsorganisation prüfen muss, ob die neuen Zölle gerechtfertigt sind. Zum letzten Mal versuchte Präsident George W. Bush, Stahlimporte aus China mit Strafabgaben zu unterbinden, musste aber nach einem negativen WTO-Urteil zurückkrebsen.

Präsident Donald Trump drohte ein Jahr lang, ohne zu handeln. Vor allem der Importüberschuss aus China von rund 300 Milliarden Dollar machte ihm zu schaffen, ähnlich wie er das Handelsbilanzdefizit mit Mexiko als gemeinen Raubzug betrachtet und zum Anlass nahm, das Nafta-Abkommen mit Kanada und Mexiko zu unterwandern und dessen Auflösung anzudrohen. Die Schutzzölle auf Solaranlagen und Waschmaschinen sind deshalb mehr, als was sie erscheinen. Sie läuten eine neue Ära des Protektionismus ein, und dies ausgerechnet durch ein Land, das sich stets als Hort des Freihandels verstanden hat. Die Reaktionen der deutschen Regierung zeigt, was auf dem Spiel steht: «Wir setzen uns immer für fairen und freien Handel und gegen Protektionismus ein», erklärte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Der Entscheid der USA könnte zu einem «neuen Handelskonflikt mit China und Südkorea führen, was wiederum Auswirkungen auf Europa und Deutschland haben kann».

Solarindustrie gespalten

Was die Sanktionen besonders angreifbar macht, ist der Umstand, dass nur drei und wenig konkurrenzfähigen Firmen geholfen wird. Zudem befinden sich Solarunternehmen Suniva und Solarworld mitten in einem Konkursverfahren. China hat die Produktion in den letzten Jahren zunehmend in Drittländer wie Malaysia und Südkorea verschoben, um früheren Zöllen aus dem Weg zu gehen. Mehr als 95 Prozent aller Solaranlagen kommen inzwischen aus dem Ausland, und die grosse Mehrheit der US-Hersteller wurde aus dem Markt verdrängt. Anderseits profitierten die US-Haushalte profitierten von den günstigen Importen.

Die Strafaktion spaltet die Solarindustrie. Abnehmer von Solarstrom, die Betreiber von Solarwerken und Techfirmen lehnen die Abgabe von 30 Prozent vehement ab. Sie befürchten steigenden Kosten und geringere Wettbewerbschancen im internationalen Markt. Der Branchenverband Seia ­befürchtet, dass Investitionen in Mil­liardenhöhe in den USA gestoppt und 23'000 Arbeitsplätze gefährdet sind. «Die Massnahme wird unsere Branche in eine Krise stürzen», sagt Abigail Ross Hopper, Präsidentin der Solar Energy Industries Association (Seia). US-Handelsminister Robert Lighthizer verteidigte den Schritt: «Die Regierung Trump wird die amerikanischen Arbeiter, Rancher, Farmer und Geschäftsleute immer in Schutz nehmen.»

Krass zugunsten auf nur eine Firma ausgerichtet sind die Zölle von bis zu 50 Prozent auf Waschmaschinen. Whirlpool hatte in den letzten Jahren Marktanteile an die koreanischen Hersteller LG und Samsung verloren, die nicht nur günstige, sondern technisch überwiegend bessere Geräte importierten. Beide Konzerne hatten den Schachzug der Regierung Trump sehen kommen und vorgesorgt. Sie wollen einen Teil der Produktion in die USA verschieben, nachdem sie zuvor Tieflohnstandorte wie Thailand und Vietnam gefördert hatten. Dennoch will Südkorea die neuen Importschranken nicht einfach so hinnehmen, wie Handelsminister Kim Hyun-chong sagte, und den Fall vor das Schiedsgericht der WTO in Genf ziehen. Trump hatte China letztes Jahr zur Kooperation gegen die atomare Aufrüstung von Nordkorea gewinnen wollen und war unter anderem deshalb vor Straf­aktionen zurückgeschreckt.

Politiker gespalten

Der US-Präsident stützt sich auf wenig gebrauchte Bestimmungen des Handelsgesetzes von 1974 ab. Sie sehen Schutzvorkehren für einzelne Unternehmen vor, die wegen einer unerwarteten Importschwemme «schwerwiegende Einbussen» erleiden. Zum letzten Mal nahm die Regierung Bush 2002 das Gesetz zu Hilfe, um billige chinesische Stahl­einfuhren einzudämmen, bevor die WTO einschritt und die Zölle für illegal erklärte.

Im Kongress schuf Trump neue Bruchlinien. Mehrere Demokraten unterstützen die Strafaktion, so Senator Sherrod Brown aus dem Industriestaat Ohio, der im November Mühe haben könnte, seinen Sitz gegen republikanische Herausforderer zu verteidigen. «Ich danke der Regierung für diese starke Entlastung», meine Brown, während der republikanische Senator aus Nebraska, Ben Sasse, konterte: «Es gab einmal eine Zeit, als wir Republikaner noch wussten, dass Zölle unsere Familien belasten.»

Waschmaschinen und Solaranlagen sind nur ein Anfang. In den kommenden Monaten muss der Präsident über weitere Beschwerden amerikanischer Firmen gegen Importe von Stahl und Aluminium entscheiden. In diesen Fällen wird mit der Bedrohung der nationalen Sicherheit argumentiert, und dies gestützt auf ein Gesetz, das zum letzten Mal in den 1980er-Jahren bemüht wurde.

