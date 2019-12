Risiko-Report: Das sind Gefahren für den Schweizer Finanzplatz

Der heute erstmals publizierte Risikobericht der Finanzmarktaufsicht Finma stellt die kurzfristigen Risiken für den Finanzplatz vor. Der Monitor war bislang ein internes Arbeitsinstrument. Nun will ihn die Behördejährlich veröffentlichen. So will sie für mehr Transparenz sorgen.

1. Tiefe Zinsen

Als Erstes nennt die Finma das Niedrigzinsumfeld. Die tiefen Zinsen «erhöhen das Risiko von Preisblasen» und dass diese plötzlich platzen. Sie stellen auch bestimmte Geschäftsmodelle grundsätzlich infrage. Bleiben die Zinsen auf dem aktuell tiefen Niveau hätten bestimmte Geschäftsmodelle kaum noch eine Zukunft. Dies gelte vor allem für Banken mit einem Fokus auf das Zinsdifferenzgeschäft und auf Lebensversicherungen.

Viele Banken sind dazu übergegangen, die Negativzinsen für Bareinlagen an eine grössere Kundengruppe weiterzugeben, das kann laut der Finma zu einem Risiko werden. Die Aufsicht nennt zwar die Gefahr eines Bankruns, also dass viele Kunden ihr Geld abheben, nicht – doch schreibt sie, dass es schwierig abzuschätzen sie, wie die Strafzinsen auf die Kunden wirken.

2. Blase am Hypothekenmarkt

Seit längerer Zeit schon warnen die Finma und die Schweizerische Nationalbank (SNB) vor den Gefahren am Hypothekenmarkt. So auch wieder im neuen Bericht. «Die stark gestiegenen Leerstände bei Wohnrenditeobjekten und die weiterhin rege Bautätigkeit verschärfen die Risiken im Schweizer Immobilien- und Hypothekarmarkt», heisst es da. Doch würde die Investoren wegen des Tiefzinsumfelds weiter händeringend nach Anlagen mit höheren Renditen suchen. «Daher investieren sie trotz zunehmenden Leerständen und sinkenden Mieten verstärkt in Immobilien», so die Finma.

Die Aufsicht ergreift daher weitere Massnahmen: Sie wird bei jenen Finanzinstituten stärker hinschauen, die im Hypothekargeschäft stark wachsen. Zudem wird sie bei den Versicherungen einen Stresstest durchführen, um so ihre Risiken durch ihre Immobilien- und Hypothekengeschäfte abschätzen zu können.

3. Gefahr durch Hackerangriffe

Auf andere Gefahren geht der Bericht kürzer ein. So etwa auf das Risiko durch Hackerattacken. So könne ein erfolgreicher Cyberangriff schwerwiegende Folgen für den Schweizer Finanzplatz haben. «Beispielsweise könnten im Falle eines Cyberangriffs Finanzdienstleistungen unter Umständen nicht oder nur verzögert erbracht werden.»

Hacker können in das System der Banken eindringen und ihnen schaden. Foto: Getty Images

4. Zu langsamer Abschied vom Libor

Der Referenzzinssatz Libor hat ausgedient. Er wurde von mehreren Banken jahrelang manipuliert und soll daher ersetzt werden. Nachfolge-Lösungen wie der Saron sind aufgegleist. Doch ist die Ablösung des Libors für viele Banken offenbar schwerer als gedacht. Laut der Finma drohen drei Gefahren: Rechtsrisiken, Bewertungsrisiken und Risiken im Zusammenhang mit der operationellen Bereitschaft. Das heisst, der neue Referenzzins ist zwar da, doch die Banken sind mit der Einführung in Verzug oder haben noch nicht realisiert, was auf sie zukommt.

5. Ewig lockt die Geldwäscherei

Was früher ein Kavaliersdelikt war, könnte durch die schwierige wirtschaftliche Lage einiger Banken wieder zur Gefahr werden: die Geldwäscherei. «Aufgrund sinkender Margen könnten Finanzinstitute den Geschäftsentscheid treffen, rentable Neukunden aus relativ risikoreichen Schwellenländern mit hoher Korruptionsgefahr aufzunehmen», heisst es im Finma-Bericht. Die letzten Skandale, wie etwa der um den malaysischen Staatsfonds 1MDB oder der um den Petrobras-Konzern in Brasilien, würden zeigen, dass die Risiken im grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsgeschäft hoch bleiben. Dies, obwohl viele Institute besser aufpassen.

Durch den technischen Fortschritt drohen hier zudem neue Gefahren. Neue Technologien können benutzt werden, um die bisherigen Regeln zu umgehen. «Missstände bei im Fintech-Bereich tätigen Finanzinstituten könnten die Reputation des Finanzplatzes stark beeinträchtigen und die Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung bremsen.»

6. Kein Marktzugang

Der Schweizer Finanzplatz ist eine Exportindustrie. Daher ist er darauf angewiesen, dass ihm im Ausland die Türen offenstehen. Das könnte sich laut der Finma aber unter Umständen ändern. Darunter würde dann das Geschäft der Banken leiden.

Die Skyline von Frankfurt ist durch die hohe Konzentration von Unternehmen der Finanzbranche gezeichnet. Foto: Getty Images

7. Das Klima wird zum Risiko

Überraschend kommt die Finma zum Schluss, dass durch den Klimawandel finanzielle Gefahren auf den Finanzplatz zukommen können. Dies weil die Banken zu spät erkennen könnten, wie stark eine Firma unter dem Klimawandel leidet. Dadurch könnten deren Aktien stark an Wert verlieren, oder sie könnte ihre Kredite nicht mehr bedienen. Sollten die Gefahren dann erkannt werden, könnte es schon zu spät sein.

«Es ist nicht auszuschliessen, dass die Märkte die beschriebenen Risiken spät, dann aber mit starken Anpassungen einpreisen würden», schreibt die Finma. Der Preisschock würde sich dann negativ auf die Vermögensverwalter auswirken.