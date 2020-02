Rückenlehnen bei Swiss nicht mehr verstellbar

Es ist eine der Grundsatzfragen, die Passagiere und Airlines schon seit einer ganzen Weile in zwei Lager spaltet: Darf man auf kürzeren Flügen seine Rückenlehne zurückstellen? Ja klar, meinen die einen, mein Sitz, meine Rechte. Nein, so die anderen – denn das schränkt den ohnehin schon engen Raum des dahinter Sitzenden noch weiter ein. Vor allem, wenn er oder sie den Ausklapptisch zum Arbeiten, Essen oder Trinken verwendet. Immer wieder kommt es denn auch zu heftigen Diskussionen an Bord, wenn Vertreter verschiedener Lager vor- oder hintereinander sitzen.

Das Problem wird es an Bord der neuen Flugzeuge der Swiss nicht mehr geben. Die Rückenlehnen werden fixiert. Die Airline nahm heute ihren ersten Airbus A320 Neo in Empfang – eine effizientere Version der Airbus-A320-Familie, mit der die Swiss auf Kurz- und Mittelstrecken bereits jetzt unterwegs ist. Der Flieger soll die CO2-Emissionen um 20 Prozent reduzieren, 17 der Flugzeuge hat die Swiss insgesamt bestellt, die in den kommenden vier Jahren zur Flotte stossen sollen.

Rückenlehnen sind neu fixiert

Eine weitere signifikante Neuerung ist die Kabine. Die Lufthansa-Gruppe, zu der die Swiss gehört, hat für ihre Tochterairlines Swiss, Austrian und Lufthansa eine sogenannte Einheitskabine eingeführt. Das heisst: Zwar bleiben markenrelevante Punkte wie die Farbgebung Swiss-typisch, doch viele Bauteile – etwa die Bordküche – sind einheitlich gestaltet. So ist es einfacher, gruppenweit Ersatzteile zu bestellen, und es lassen sich Kosten sparen.

Auch der Sitz ist derselbe wie bereits in den Airbus A320 der Lufthansa. Und das bringt die Änderung mit den Lehnen mit sich: In der Economy Class sind die Rückenlehnen nicht mehr nach hinten verstellbar. Die verschlankte Lehne ist in einem Winkel von 20 Grad festgestellt. Das ist etwas weiter hinten als bislang. Die bisherigen Sitze haben in aufrechter Position eine Neigung von 12 Grad.

Billigairlines haben schon lange feste Lehnen

Die Lufthansa-Gruppe ist mit dieser Entscheidung nicht allein. Bei Billigairlines wie Easyjet oder Ryanair sind die Lehnen nie verstellbar gewesen. British Airways gab 2018 bekannt, in ihre neuen Kurz- und Mittelstreckenjets in der Economy fixierte Rückenlehnen einzubauen. Ein Grund dafür war auch, dass man so Dispute um das Verstellen der Rückenlehne vermeiden kann.

Wie emotional das Thema diskutiert wird, zeigte sich erst dieser Tage wieder. Eine Passagierin von American Airlines mit dem Twitter-Namen Wendi postete beim Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das sie auf ihrem letzten Flug gedreht hatte. Zu sehen ist, wie der hinter ihr sitzende Mann kontinuierlich gegen ihren Sitz boxt. Das sei den ganzen 80-minütigen Flug so gegangen, klagte die Dame.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu — wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020

Nun will sie den anderen Passagier verklagen – sie sei an Bord des Flugzeugs immerhin tätlich angegriffen worden und habe danach tagelang nicht arbeiten können. Gleichzeitig fordert sie, dass man die zuständige Flugbegleiterin feuert. Denn: Diese war offenbar Mitglied des Lagers Nichtzurückstellen. Zunächst verwarnte sie die Passagierin, weil diese ihren Mitreisenden filmte. Es stand sogar eine Festnahme nach Ankunft am Boden im Raum. Dann entschädigte sie den Mann mit einem Gratis-Cocktail.

Nicht nur Verständnis für Wendi

Nur Verständnis gab es im Netz für die Passagierin allerdings nicht. Denn: Wie sich auch herausstellte, hatte sie den Sitz zwar auf die Bitte des Mitreisenden hin aufrecht gestellt, als dieser etwas ass. Doch nur kurz darauf stellte sie ihn wieder nach hinten. Dem Mann war daraufhin offensichtlich der Kragen geplatzt.

Die Debatte Wendi vs. Boxer zog so weite Kreise, dass sich sogar der Geschäftsführer einer der grössten Airlines der Welt zu Wort meldete. Delta-Chef Ed Bastian outete sich als Team Nichtzurückstellen. Er selbst verstelle die Rückenlehne auf Kurz- und Mittelstreckenflügen nie, so der Manager. Und wenn jemand das doch tue, dann solle er oder sie zumindest den Passagier hinter sich höflich fragen, ob es okay ist.