Schmolz + Bickenbach droht der Konkurs

Der Kampf zwischen den Hauptaktionären wird für den Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach (S+B) mit Sitz in Luzern lebensgefährlich. In der Schweiz stehen 800 Jobs auf dem Spiel, weltweit 10'000. Das Unternehmen steckt in ernsthaften Schwierigkeiten: Der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Absatzschwierigkeiten der deutschen Autoindustrie haben zu einer Krise in der Stahlindustrie geführt. Darum erzielte S+B in den ersten neun Monaten dieses Jahrs einen Verlust von 433 Millionen Franken und braucht dringend Geld. «Wir brauchen mindestens 325 Millionen Franken, sonst droht die Insolvenz», sagt Sprecher Ulrich Steiner.

Nächsten Montag findet darum eine ausserordentliche Generalversammlung (GV) statt. Einer der bisherigen Grossaktionäre, Martin Haefner, hat zugesagt, mindestens 325 Millionen einzuschiessen. Dies unter drei Bedingungen: dass er danach 37 Prozent der Firma besitzt, dass er den übrigen Aktionären kein Übernahmeangebot machen muss und dass die Einflussnahme des bisher grössten Aktionärs, der Lewit Holding, beschränkt wird. Hinter der Lewit steckt Viktor Vekselberg, der auf der Sanktionsliste der USA steht, und ­Haefner möchte vermeiden, dass S+B deshalb Probleme bekommt.

Steht es so schlimm?

Die Übernahmekommission (UEK) hat nun entschieden, dass die Bedingungen nicht zulässig seien. Man könne S+B auch anders retten. Laut Steiner ein krasser Fehlentscheid: «Das Angebot von Haefner ist das einzige verbindliche Angebot, das wir haben.» Alles andere seien unverbindliche Zusagen. Steiner: «Wir haben bisher von Lewit keinen verbindlichen Commitment Letter erhalten, dass sie wirklich bereit ist, 100 Millionen Franken zu investieren.» Dem widerspricht ein Sprecher von Lewit, der nicht ganz überzeugt scheint, ob es wirklich so viel Geld braucht: «Lewit ist bereit, im Rahmen einer Finanzierungslösung bis zu 100 Millionen Franken beizusteuern. Bedingung ist, dass alle Aktionäre gleich behandelt werden.» Aber man habe nie eine Anfrage erhalten. «Ohne Anfrage keine Zusage», sagt der Sprecher.

S+B hat gegen das UEK-Verdikt bei der Finanzmarktaufsicht (Finma) ­rekurriert. Deren Entscheid noch vor der GV sei lebenswichtig. Ist dem wirklich so? «Ein Konkurs als Drohkulisse ist über das Wochenende erfunden worden, um die Finma massiv unter Druck zu setzen», meint ein mit der Sachlage vertrauter Beobachter. Steiner widerspricht: «Wenn sich die ­Bilanz weiter verschlechtert, dann könnten die Revisoren die Unternehmensfortführung infrage stellen. Das heisst, dann droht die Insolvenz und damit der Konkurs.» Panikmache sei das nicht, sagt Steiner: «Wir haben das Insolvenzrisiko nicht ­erfunden, um Druck auf die Finma zu machen.» Finma-Sprecher Tobias Lux sagt: «Wir werden den Fall nun mit der gebotenen Sorgfalt prüfen. Es ist klar, dass wir ihn mit grosser Dringlichkeit behandeln.»