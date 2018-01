Schneider-Ammann fürchtet einen Wirtschaftskrieg

In der Nacht auf den Dienstag hat Donald Trump hohe Zölle gegen Hersteller von Solaranlagen und Waschmaschinen aus China und Südkorea beschlossen. Dass Trump solche Beschlüsse ausgerechnet kurz vor seinem geplanten Besuch am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gefasst hat, ist dort nicht gut angekommen. Der Freihandel und die Globalisierung gehören zu den grossen Anliegen der im Bündner Bergdorf versammelten Elite. Das wurde auch an den Panels am Eröffnungstag wieder deutlich.

Jimmy Wales, Gründer der Onlineenzyklopädie Wikipedia, sagte gegenüber dieser Zeitung, dass das WEF für Offenheit stehe. «Die Firmen, die nach Davos kommen, setzen mit ihrer Teilnahme ein Zeichen und wollen zusammenarbeiten», so Wales. US-Präsident Donald Trump stehe für das Gegenteil davon.

Besorgt zeigte sich auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann über den Entscheid von Trump: «Er ist mir noch nicht im Detail bekannt. Aber ich hoffe natürlich, dass Trump uns Ende Woche erklärt, was es damit auf sich hat.» Der Schweizer Wirtschaftsminister sieht durch die Massnahmen des US-Präsidenten eine Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft: «Wenn ein Handelspartner sich erlaubt, den Markt in einem spezifischen Bereich auszuschalten, kann dies nur eine Gegenmassnahme des anderen Partners zur Folge haben. Und dann geht der Wirtschaftskrieg los. Ich hoffe nicht, dass das passiert.»

Die Massnahme von Trump entspreche auch nicht der bisherigen liberalen Wirtschaftspolitik der USA, meint Schneider-Ammann. Hinsichtlich des Besuchs von Trump bleibt er optimistisch. Er glaube nicht, dass Trump sich gleich wie im Vorjahr äussern wird, womit Schneider-Ammann auf das Programm von «America First» (Amerika zuerst) anspielt: «Ich erwarte vom US-Präsidenten, dass er eine Politik der offenen Märkte und des Wettbewerbs verfolgt», sagt er.

Die Kritik der Ökonomen

Kritisch zu den neuen Massnahmen von Donald Trump äusserst sich auch der Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Im Gespräch mit dieser Zeitung moniert er, die Massnahmen von Trump gegen Solarzellen aus China seien schädlich für die globale Umwelt. Das bedeute letztlich, dass die Massnahmen auch der US-Wirtschaft schaden und damit den amerikanischen Beschäftigten.

Die französische Ökonomin Hélène Rey hält die neuen Zölle für eine «ziemlich aggressive Vorgehensweise» und sorgt sich deshalb um die internationale Zusammenarbeit. «Angesichts vieler globaler Herausforderungen, wie Klimawandel oder Sicherheitsfragen, braucht es mehr Kooperation und nicht nationalistische Reaktionen», sagt sie.

Etwas mehr Verständnis für die Zölle für chinesische Produkte zeigt Maurice Obstfeld, Chefökonom des Internationalen Währungsfonds. China habe sich im Handel in der Vergangenheit tatsächlich unfair gegenüber den USA verhalten. Selbst Trumps Vorgänger Obama habe deshalb schon Massnahmen gegen das Reich im Osten ergriffen. Der grösste Unterschied liege aber in der problematischen protektionistischen Rhetorik der Trump-Administration.

