Die Schweiz profitiert von Trumps Angriffen auf Huawei

Das Verbot der US-Regierung, amerikanische Technologie an China zu liefern, um den Diebstahl des geistigen Eigentums zu verhindern, stösst in den USA auf zunehmenden Widerstand. Dutzende Unternehmen, darunter IBM, Google und Facebook, befürchten, dass sie damit den Anschluss an die Weltmärkte verlieren könnten. «Das Ausmass und die Ungewissheit des Verbotes übersteigen alles bisher Gesehene», kritisierte IBM.

US-Firmen versuchen, das Verbot zu umgehen, indem sie in neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kanada, Israel oder Grossbritannien investieren. Einen Ausweg bietet auch die Schweiz. RISC-V, eine private Stiftung, die mit einer offenen Architektur für Smartphone-Chips das bestehende Monopol aufweichen will, ist vor wenigen Monaten vom US-Bundesstaat und Steuerparadies Delaware in die Schweiz gezogen. Der Stiftung gehören mehr als 500 Techfirmen an, neben den US-Multis wie Google und IBM auch Alibaba und Huawei.

«Mehr und mehr Unternehmen erklärten, sie würden sich wohler fühlen, wenn wir nicht mehr in den USA angesiedelt wären.»Calista Redmond, Präsidentin der Stiftung RISC-V

Der Umzug in die Schweiz ist ein politischer Entscheid, angetrieben durch den Kampf um die technologische Führung zwischen den USA und China und ein verwirrendes Vorgehen gegen Huawei. «Mehr und mehr Unternehmen rund um die Welt erklärten, dass sie sich wohler fühlen würden, wenn wir nicht mehr in den USA angesiedelt wären», begründet Calista Redmond, Präsidentin der Stiftung RISC-V, den Abschied aus den USA. «In China wollen sich uns Hunderte von Firmen anschliessen», so Redmond. «Willkommen zur Revolution. Es gibt keine bessere Zeit, neue Mikroprozessoren zu entwickeln.»

Die Flucht aus dem US-Bundesstaat Delaware in die Schweiz sei bereits im Gang, erklärt Stiftungssprecher Mark Sinclair. Geplant ist, dass der mit US-Amerikanern bestückte Stiftungsrat mit europäischen und asiatischen Mitgliedern ergänzt wird und einen Schweizer Präsidenten erhalten soll. Wo sich die Organisation niederlassen und wie viele Angestellte sie in der Schweiz beschäftigen will, will Sinclair nicht sagen. «Details werden wir in Kürze bekannt geben.»

Viel technologisches Wissen könnte abfliessen

Der Umzug der Stiftung in die neutrale Schweiz könnte eine breitere Umsiedlung von technologischem Wissen nach sich ziehen, erklärt William Reinsch, stellvertretender Handelsminister der Regierung Clinton. «Das Signal ist dieses: Wenn eine Regierung den Technologietransfer zu stark einschränken will, beeinträchtigt sie die gesamte weltweite Lieferkette. Firmen müssen reagieren, und eine Reaktion ist, nach Übersee zu gehen.»

Die Vorstellung der Regierung Trump, chinesische Firmen, namentlich Huawei, von der Entwicklung von technologischen Standards ausschliessen zu können, sei nicht haltbar, sagt Morgan Reed, Präsident der App Association. China sei sowohl als Produktionsstandort wie als Absatzmarkt für US-Techfirmen schlicht zu wichtig.

Gegen das bestehende Monopol

Die Stiftung ist aus einem Projekt der Universität Berkeley hervorgegangen, und zwar mit dem Ziel, eine offene Architektur für die Mikroprozessoren in Smartphones und Servern zu entwickeln – ähnlich wie Linux für die Software-Technik. Ziel ist es, eine allen Ländern und Firmen offenstehende Alternative zum geltenden ARM-Standard anzubieten. Dieser wird seit Jahrzehnten gebraucht und ist in schätzungsweise 150 Milliarden Chips anzutreffen. US-Firmen wie Nvidia oder Western Digital wollen dieses Monopol nicht mehr länger akzeptieren und hoffen, sich mit dem RISC-V-Standard mehr Freiraum für ihre Chip-Entwicklung zu verschaffen.

Das Vorhaben war dem US-Verteidigungsministerium wichtig genug, um es finanziell zu unterstützen und den neuen Standard selber einzusetzen. Auch die ETH Zürich arbeitet mit der Stiftung zusammen und organisierte bereits eine Tagung mit ihr.

Chinesen sehen Umzug positiv

Der Umzug in die Schweiz provozierte republikanische Parlamentarier. Sie befürchten, dass China damit ein leichteres Spiel haben könnte, die Architektur der Smartphone-Chips zum eigenen Vorteil zu beeinflussen, was von den Verantwortlichen des Open-Source-Standards heftig bestritten wird.

Neben US-Konzernen wie Google, IBM und Nvidia haben sich bereits die chinesischen Techgiganten Alibaba und Huawei der Vereinigung angeschlossen. Obwohl der Anstoss zum Umzug nicht von ihnen kam, beurteilen sie den Wechsel in die Schweiz positiv. «Wir teilen die Optik von RISC-V der Schweiz als einem neutralen Standort», erklärte ein Huawei-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Der Entscheid «passt gut zur Vision von Huawei einer heterogenen, offenen Welt».

Welches Unternehmen den Umzug in Gang setzte, ist nicht völlig klar. Bekannt ist aber, dass der deutsche Chiphersteller Infineon sich besorgt zeigte, das die RISC-V-Technologie wegen des Streits zwischen den USA und China blockiert werden könnte. Solche Befürchtungen um «eine geopolitische Störung», wie die Stiftungspräsidentin sagte, führten letztlich zum Umzug.

Befreundete Staaten wenden sich ab

Belastend für viele Techfirmen ist der unklare Kurs der Regierung Trump gegenüber China und speziell gegenüber Huawei. Schon vergangenen Sommer wollten mehr als zwei Dutzend Organisationen, die Standards für die digitale Technologie entwerfen, vom US-Handelsministerium wissen, ob sie weiterhin mit Huawei zusammenarbeiten könnten. Sie warnten damals schon vor einem Wegzug aus den USA, erhielten jedoch keine klare Antwort.

Die Lage wurde seither noch verworrener. So hat sich Grossbritannien inzwischen den Druckversuchen der USA widersetzt, ganz auf die Huawei-Technologie für den Bau eines Mobilfunknetzes 5G zu verzichten. Auch die deutsche Regierung bezweifelt die Behauptung der USA, wonach Huawei in den 5G-Anlagen Schnittstellen zwecks Werkspionage und Aushorchung einbauen werde. Überzeugende Beweise dazu habe die US-Regierung nicht vorgelegt, hiess es an der Sicherheitskonferenz vom vergangenen Wochenende in München.

«Wollt ihr Nokia oder Ericsson subventionieren?»Hendrik Ilves, Ex-Präsident von Estland

Der frühere Präsident von Estland, Hendrik Ilves, fasste die Skepsis gegenüber den USA so zusammen: «Viele in Europa teilen zwar die Meinung, dass Huawei hohe Risiken birgt. Doch was steht uns zur Verfügung, wenn nicht Huawei? Oder wollt ihr Nokia oder Ericsson subventionieren?»

Die Frage war berechtigt, hatte doch US-Justizminister William Barr selber einen Kauf der beiden skandinavischen Ausrüster durch die US-Regierung ins Spiel gebracht. Barr schuf allerdings mit seinem offensichtlich nicht abgesprochenen Vorpreschen noch mehr Verwirrung. Trump schoss die Idee diese Woche kaltblütig ab. Was der Präsident aber genau anstrebt, ist weiter unklar.