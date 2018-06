Schwerer Schlag für den Forschungsplatz Aargau

Erwartet habe er den Stellenabbau schon, sagt René Grütter, Gemeindeammann von Birr AG: «Aber nicht in diesem Ausmass.» Das Dorf im Birrfeld, zwischen Brugg und Lenzburg, hat einen einzigen grossen Steuerzahler: die Fabrik zur Erzeugung von Gas- und Dampfturbinen, errichtet in den 50er-Jahren von BBC, seit drei Jahren im Besitz des US-amerikanischen Konzerns General Electric (GE). Und nun ist es fix: GE wird in Birr 230 Arbeitsplätze streichen.

Das sieht zwar wenig aus im Vergleich zu Baden, wo der US-Konzern seinen Schweizer Hauptsitz um 920 Stellen reduzieren wird. Aber Baden ist eine Stadt, die auf verschiedenen wirtschaftlichen Standbeinen steht. Dort rechnet man mit weniger Kunden in den Supermärkten und Cafés, mit einem leeren Bürohaus in der «verbotenen Stadt», wie die Badener das ehemalige Industrieareal der BBC nennen. Insgesamt also mit Problemen, die zu bewältigen sind.

Die Produktion in Oberentfelden wird im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre aufgegeben.

Birr hingegen ist auf die Steuerleistung der GE-Fabrik angewiesen, weshalb Gemeindeammann Grütter in den nächsten Jahren «den Gürtel enger schnallen» muss: der Bau einer neuen Gemeindestrasse? Verschoben. Ein Gebäude mit Garderoben für den Fussballplatz? Verschoben. Reparaturarbeiten an der öffentlichen Infrastruktur werden nur noch dort vorgenommen, wo sie absolut notwendig sind. Mit bis zu 20 Prozent weniger Steuern von GE rechnet Grütter.

Bilder: Abbaurunde bei General Electric

Dabei hätte es noch schlimmer kommen können: Im vergangenen Dezember kündigte GE die Reduktion von 1400 Stellen an den Schweizer Standorten Baden, Birr und Oberentfelden an. Der Plan war Teil einer weltweiten Umstrukturierung, um vor allem das schlecht laufende Geschäft mit Gas- und Dampfturbinen zu redimensionieren. In ganz Europa sollten diesem Plan 4300 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Allerdings versprach GE damals, in der Schweiz zumindest alle Standorte zu erhalten. Dieses Versprechen wird nicht eingehalten: Zwar wird GE statt 1400 nur 1200 Stellen abbauen; doch die Produktion in Oberentfelden wird im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre aufgegeben. 50 Arbeitsplätze gehen in Oberentfelden verloren, die anderen werden nach Birr verlagert.

Regierungsrat täuschte sich

Bei GE Power spricht man von der «Zusammenlegung» der Standorte. GE Power wird in Birr zwar ebenfalls Stellen streichen. Laut einer Medienmitteilung werde man aber rund 40 Millionen Franken investieren, um einen «konsolidierten, konkurrenzfähigen einzelnen Produktionsstandort im Kanton Aargau zu schaffen». Der stellvertretende Leiter der Arbeitnehmervertretung Angestellte Schweiz, Christof Burkard, wertet das als positives Signal, «dass GE an den Werkplatz Schweiz glaubt». Bekenntnisse zu Erhalt und Ausbau des Standortes Schweiz kamen von GE immer wieder, seit der Konzern 2015 die Sparte Dampf- und Gasturbinenbau von der französischen Alstom übernahm. Doch schon ein Jahr nach der Übernahme kündigte GE den Abbau von 1300 Arbeitsplätzen in der Schweiz an. Tatsächlich wurden in dieser ersten Welle 900 Stellen gestrichen.

Im Dezember 2016 konnte GE mit dem Segen der Aargauer Kantonsregierung über 14 Milliarden Franken steuerschonend aus der Schweiz nach Ungarn transferieren. Im Gegenzug versprach der Konzern abermals die «Stärkung des Standortes Schweiz». Diese Diktion übernahm der Aargauer Volkswirtschaftsdirektor Urs Hoffmann (SP) 2017 in einer Erklärung vor dem Kantonsparlament. Heute muss der Regierungsrat bedauernd feststellen, dass der grosse Abbau von Stellen «den Industrie- und Forschungsplatz Aargau empfindlich trifft». Keine Rede mehr von der Stärkung des Standortes. Allerdings bescheinigen die Gewerkschaften dem Regierungsrat und der Personalvertretung bei GE, dass sie durch ihren Einsatz zumindest 200 Arbeitsplätze retten konnten.

Vor ein paar Monaten sah es noch so aus, als würde GE eher dem starken Lobbying aus Frankreich nachgeben und die Schweiz dafür opfern. Damals versprach die amerikanische Konzernleitung der französischen Regierung die Schaffung von 1000 neuen Arbeitsplätzen bis Ende 2018. Auch dieses Versprechen hielt sie nicht. Vergangene Woche musste Chef John Flannery eingestehen, dass dieses Ziel wegen der schwierigen Marktsituation «ausser Reichweite» sei.

Freiwillige Abgänge

In der Schweiz sehen die Gewerkschaften das fast sechsmonatige Konsultationsverfahren zumindest als Teilerfolg. Das lokale Management von GE sei dieses Mal deutlich offener für Vorschläge gewesen als bei der ersten Entlassungswelle. 512 Mitarbeiter hätten das Unternehmen bereits freiwillig verlassen, zum Teil im Rahmen eines «Austrittplans». 683 Personen sind nun effektiv von Kündigungen betroffen. Für sie hat GE Power in Baden einen Beratungsservice eingerichtet, der bei der Jobsuche helfen soll. Es gebe zudem noch viel Potenzial für Diskussionen mit dem Management, sagte der Leiter der Personalvertretung, Thomas Bauer, dieser Zeitung: «Wir arbeiten weiter daran, die betroffenen Mitarbeitenden auf neue Positionen intern zu vermitteln. Wir sind noch nicht am Ende angelangt.»

Dass die Produktion von Oberentfelden nun nicht ganz fallen gelassen, sondern mit Birr zusammengelegt werde, sei ebenfalls ein Verdienst der Arbeitnehmervertretung, sagt der Leiter des Sektors Industrie in der Gewerkschaft Syna, Mathias Regotz. Dennoch sieht er die Stellenreduktion als rein finanzgetriebene Aktion: GE sei weit davon entfernt, nicht mehr profitabel zu sein. Bloss hätten sich die Aktionäre mit einer kleineren Dividende abfinden müssen. Völlig unverständlich für den Gewerkschafter sind die Personaleinsparungen im Bereich Forschung und Entwicklung. GE könne sich nur mit einem Innovationsvorsprung halten, sagt Regotz, «jetzt vergibt das Unternehmen seine Chancen».

In Birr erfuhr René Grütter von den bevorstehenden Entlassungen aus den Medien. Erst heute wird er von der Werksleitung informiert. Bisher habe es keinen Kontakt zu GE gegeben. Den Versprechen des Konzerns zu glauben, fällt Grütter ziemlich schwer. Stellenreduktionen gehörten in Birr schon zum Alltag, sagt der Gemeindeammann. «Es wird nicht die letzte gewesen sein.»

(Tages-Anzeiger)