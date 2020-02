Subventionen im Regio-ÖV legen stark zu

Unterschreiten Linien im regionalen öffentlichen Verkehr eine bestimmte Grenze bezüglich Rentabilität, tritt der Bund auf den Plan. In diesem Jahr überprüft der Bund nun 33 von rund 1400 Strecken, wie diese Zeitung Anfang Woche berichtete. Ultima Ratio, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) sagt, ist der Wegfall von Bundesgeldern. Dann müssten Kantone die Kosten übernehmen, oder die Strecken würden gestrichen.

Nun zeigt eine Auswertung der neusten Zahlen des Bundesamts: Über die vergangenen zehn Jahre sind die Subventionen für regionale Bahnen, Busse, Seilbahnen und Schiffe stark angestiegen: von 1,54 Milliarden Franken im Jahr 2008 auf 1,95 Milliarden im Jahr 2018. Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr liegen noch nicht vor.

Jedes Jahr steigen die Kosten deutlich über 2 Prozent

Grob gesagt gilt im regionalen Personenverkehr die folgende Regel: 50 Prozent zahlen die Passagiere, 25 der Bund und 25 die Kantone. Damit berappt der Bund über 200 Millionen Franken mehr als noch 2008. Das entspricht einem durchschnittlichen Anstieg von deutlich über 2 Prozent pro Jahr. Wie der Unternehmensverband Economiesuisse in einem Papier zum öffentlichen Verkehr festhält, sei der Anstieg gar höher als der Anstieg der Bundesausgaben.

Dabei fällt auf: Mitnichten sind die unrentablen Verbindungen in ländlichen Gebieten die grossen Kostentreiber. Das meiste Geld fliesst in den ÖV im Kanton Bern mit fast 300 Millionen Franken, dicht gefolgt von Zürich. Im Jura, wo derzeit viele der unrentabelsten Linien liegen, sind nur gerade 38,6 Millionen Franken an Abgeltung nötig, um das Angebot aufrechtzuerhalten.

Zürich zahlt viel, Graubünden wenig

Nicht alle Kantone zahlen den gleich hohen Anteil an den Kosten für den regionalen öffentlichen Verkehr in ihrer Region. Je nach Bevölkerungsdichte in den Kantonen müssen sie mehr oder weniger ausgeben. So zahlen die städtisch geprägten Kantone Zürich, Basel und Genf einen grösseren Anteil an ihren öffentlichen Verkehr als etwa Graubünden, wo nur gerade 20 Prozent der Kosten auf den Kanton fallen. Den Rest übernimmt der Bund. Unterdurchschnittlich beteiligen muss sich auch der Kanton Bern.

Stark ausgebautes Angebot

Der Kostenschub in den vergangenen Jahren hat damit zu tun, dass das Angebot stark ausgebaut wurde. Mehr und mehr Linien werden im Rahmen des abgeltungsberechtigten regionalen öffentlichen Personenverkehrs auf die Beine gestellt. Und das nicht nur bei Zügen und Bussen, sondern auch bei Schiffen und Seilbahnen.

Gleichzeitig mit dem Ausbau des Angebots ist laut noch unveröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Verkehr das vorhandene Geld effizienter eingesetzt worden. Im Verhältnis zum Umfang des Ausbaus haben mehr Leute den öffentlichen Verkehr genutzt, als er ausgebaut wurde. In absoluten Zahlen heisst das: Pro Kilometer, den ein Passagier fuhr, wurden 2018 exakt 20,09 Rappen eingesetzt. 2008 lag dieser Wert noch bei 22,24 Rappen.

«Kleinere Linien haben eine wichtige Funktion»

Im Rahmen eines komplexen Verfahrens bestellt der Bund jeweils das Angebot im öffentlichen Personenverkehr bei Transportunternehmen. Wichtiger Teil dieses Verfahrens ist der Blick auf den Kostendeckungsgrad, also das Verhältnis von Kosten und Einnahmen pro Linie. Das Bundesamt für Verkehr hat in den vergangenen Jahren regelmässig schlecht laufende Strecken überprüft. Dabei fielen Linien weg, einige der Entscheide wurden aber vom Stimmvolk wieder rückgängig gemacht.

Beim Verband öffentlicher Verkehr, der die Interessen der Transportunternehmen vertritt, sieht man den Fokus des Bundesamts auf den Kostendeckungsgrad kritisch. «Es macht wenig Sinn, einzelne Linien isoliert zu betrachten», sagt Direktor Ueli Stückelberger. «Denn kleinere Linien haben eine wichtige Funktion: Sie bringen Passagiere auf überregionale Strecken.» Würden diese wegfallen, schwäche dies automatisch andere Strecken. Grundsätzlich begrüsse aber der Verband, dass die öffentliche Hand genau hinschaut und gewisse Strecken untersucht, wenn ihr Kostendeckungsgrad unter eine gewisse Schwelle fällt.

Ruftaxis und Mitfahrgelegenheiten als Lösung

«Es ist sinnvoll, das Geld so einzusetzen, wie es am meisten nützt», sagt Stückelberger. Dabei denkt er gerade in ländlichen Gebieten an eine Ausweitung der heutigen Vorstellung von öffentlichem Verkehr. «Ruftaxis zum Beispiel können ein gute Lösung sein. Oder Initiativen, die Mitfahrgelegenheiten vermitteln.» Doch auch bei solchen Lösungen müsse man damit rechnen, dass sie subventioniert werden müssen.

Eine andere Lösung sieht Stückelberger darin, den Freizeitverkehr auf dem Land nur dann zu fahren, wenn er wirklich genutzt wird, statt nach einem starren Fahrplan. Das heisst, wenn am Wochenende Wanderwetter ist, die Frequenz zu erhöhen, sie dafür unter der Woche auszudünnen. «Da müssen wir gerade in ländlichen Gebieten vertieft darüber nachdenken, wie das Angebot in Zukunft aussehen soll», sagt Stückelberger.