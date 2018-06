Tesla-Chef entlässt tausende Mitarbeiter

Der Elektroautopionier Tesla will in grossem Stil Stellen streichen. «Wir müssen eine schwierige Entscheidung treffen und etwa neun Prozent unserer Kollegen über das gesamte Unternehmen hinweg gehen lassen», heisst es in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag bei Twitter teilte. Damit handelt es sich um die grösste Entlassungswelle in der 15-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My E-Mail to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12. Juni 2018

«Da Tesla in den fast 15 Jahren seines Bestehens noch keinen Jahresgewinn gemacht hat, ist Profit offensichtlich nicht unsere Motivation», schrieb Musk. Trotzdem müsse das Unternehmen nachhaltig profitabel werden, um seine Mission – den Übergang der Welt zu nachhaltiger und sauberer Energie – zu erfüllen, begründete der Tesla-Chef die Entscheidung.

Rund 4000 Mitarbeiter betroffen

Tesla ist rasant gewachsen, hat aber mit Verlusten, verfehlten Produktionszielen, der Abwanderung von Führungskräften und tödlichen Elektroauto-Unfällen zu kämpfen. In dem Ende Dezember vorgelegten Geschäftsbericht 2017 hatte das kalifornische Unternehmen 37'543 Mitarbeiter gezählt.

Gemäss «CNBC» zählt die Firma rund sechs Monate später rund 46'000 Angestellte – 4100 müssten demnach ihre Sachen packen. Dabei betreffe es nur Festangestellte, schrieb Musk in seiner Stellungnahme. Die Arbeiter im Stundenlohn in den Tesla-Werken dürfen bleiben.

«Um das ganz deutlich zu sagen: Tesla wird auch weiterhin hervorragende Talente in kritischen Positionen einstellen während wir in die Zukunft gehen. Es besteht immer noch ein erheblicher Bedarf an zusätzlichem Produktionspersonal», schrieb Musk an die Mitarbeiter. «Ich möchte auch betonen, dass wir diese schwere Entscheidung jetzt treffen, damit wir das nie wieder tun müssen.»

Nicht die erste Kündigungswelle

Musk machte allerdings klar, dass der Jobabbau keine Stellen in der Produktion betreffe und die Fertigungsziele beim Hoffnungsträger Model 3 in den kommenden Monaten nicht darunter leiden würden.

Zudem erklärte der Tesla-Chef, dass es in den vergangenen Jahren zum Aufbau einiger aus heutiger Sicht überflüssiger und teilweise doppelt besetzter Positionen gekommen sei.

Rekordverlust 2018

Tesla hat bereits Milliarden an Dollar verbrannt und schreibt rote Zahlen. Rund 710 Millionen Dollar verlor das Unternehmen allein im ersten Quartal dieses Jahres, ein Rekordverlust. Investoren erhöhen seit einer Weile den Druck auf Musk und wollten vor Kurzem sogar versuchen, ihn eines seiner Ämter zu entheben, momentan ist er Vorstandschef und Chairman, eine Art Aufsichtsratschef.

Musk konnte die Investoren vorerst beruhigen, weil er versprach, bis Ende Juni sein erklärtes Ziel zu erreichen, 5000 Autos vom Typ Model 3 pro Woche herzustellen. Zuletzt lag die wöchentliche Produktionsrate laut Musk bei rund 3500 Autos. Tesla hat mehr als 400'000 Bestellungen für den Wagen, dessen Bau bereits im vergangenen Sommer startete. Die Tesla-Aktie stieg am Dienstag nach einem optimistischen Analystenkommentar und nachdem Musks Jobstreichungen bekannt wurden, wie die «Süddeutsche» schreibt. (nag/sda/sz.de)