Türen der SBB-Unglückswagen zicken immer wieder

Nach dem tödlichen Unfall eines SBB-Zugbegleiters, der zwischen Baden und Wettingen AG von einem Zug des Typs Einheitswagen IV mitgeschleift worden war, entdeckten die Bundesbahnen bei einer Grosskontrolle an diesem Zugstyp 572 Fehler an den Türen. Bei 69 Türen fanden sie sicherheitsrelevante Mängel an der Funktionsweise des Einklemmschutzes.

Doch damit nicht genug. Neue Zahlen zeigen: Immer wieder mussten die SBB den Einklemmschutz an diesem Wagentyp instand halten. In den vergangenen fünf Jahren wurden 328 Instandhaltungsmassnahmen ausgelöst, wie ein SBB-Sprecher bestätigt. Rund einmal in der Woche musste also an einer Türe etwas ersetzt, justiert oder geflickt werden. Diese hohe Zahl an Defekten und Mängeln beim Einklemmschutz ist brisant. Denn dieser soll sicherstellen, dass sich eine Türe wieder öffnet, wenn sich jemand zwischen Tür und Türrahmen befindet.

Bei der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV ist man erstaunt über diese Anzahl. «Jährlich sechzig Fälle, bei denen die Gefahr besteht, dass der Einklemmschutz nicht funktioniert, finde ich erschreckend», sagt Gewerkschaftssekretär Jürg Hurni. Dies zeige auf, dass die SBB beim Unterhalt Nachholbedarf hätten. Dazu brauche es mehr Personal im Unterhalt.

«Wenn die SBB regelmässig Meldungen über Defekte beim Einklemmschutz vom Personal erhalten, lässt sich durchaus ein Muster erkennen», sagt Hurni, «nämlich, dass der Einklemmschutz das Problem ist». Mit diesem Wissen hätten die SBB den Intervall der Untersuchungen verkürzen müssen. SBB prüfen Instandhaltung

Von den SBB heisst es, dass die Instandhaltung der Züge nach dem tödlichen Unfall einer externen Untersuchung unterzogen werde. Deswegen könnten Fragen zur bisherigen Instandhaltung erst nach Abschluss dieser Überprüfung beantwortet werden. Die Frage, ob es sich bei den 328 Defekten um eine aussergewöhnliche Häufung handelt, bleibt also offen. Die Aufsichtsbehörde der SBB, das Bundesamt für Verkehr, verweist ebenfalls auf die Überprüfung der Prozesse.

Klar ist: Die SBB testen die einzelnen Türen rund fünfzig Mal pro Jahr. Alle paar Tage werden sie vereinfacht geprüft, alle zwei Monate vertieft. Dass es dabei zu Reparaturen kommt, ist alleine schon wegen der häufigen Nutzung der Türen klar.

Doch zusammen mit den bei der Grosskontrolle gefundenen Mängeln zeigt sich eines deutlich: In der Instandhaltung läuft nicht alles rund. Ansonsten hätte man bei der gründlichen Prüfung nicht innerhalb von kürzester Zeit so viele sicherheitsrelevante Mängel gefunden.

Dass die Türen nicht immer ordnungsgemäss funktionieren, ist offenbar schon länger bekannt. SBB-Chef Andreas Meyer sagte zwar in einem Interview kurz nach dem tragischen Tod des Zugbegleiters, dass er nichts von Defekten an den Türen wusste. Ganz anders klingt es beim SBB-Personal selber. Im Nachgang zum Unfall meldeten sich verschiedene Zugbegleiter, dass die Türen immer wieder Probleme machen sollen.

Vor drei Jahren gründlich überprüft

Nun sagt ein Insider, der in der Instandhaltung der Fahrzeuge tätig ist, dass die Probleme bei den Türen des Einheitswagens IV schon länger bekannt seien. Er arbeitet seit längerer Zeit im Fahrzeugunterhalt. «Wer ein wenig Ahnung von Technik hat, sieht, dass die Türen ein Problem sind», sagt er.

Der Zugtyp ist seit Jahrzehnten im Einsatz. Das hat dazu geführt, dass die Wagen ein Flickwerk sind. Verschiedene Verdrahtungen und Komponenten wurden über die Jahre verbaut. «Wenn man zuerst eine Stunde braucht, um überhaupt rauszufinden, wie die Verdrahtung gebaut ist, verkompliziert das die Instandhaltung der Wagen», sagt der Insider.

Bereits 2016 haben die SBB unter anderem auch die Türen der Einheitswagen IV in einer grösseren Kontrolle überprüft. Der Grund war, dass die SBB die Pünktlichkeit erhöhen wollten. Wiederholte Türstörungen helfen da nicht. Diagnostiker hätten die Wagen damals im laufenden Betrieb geprüft und wo nötig neu eingestellt, repariert oder der Instandhaltung gemeldet, schreibt ein SBB-Sprecher.

Nach dem Unfall haben die SBB, teilweise auf Druck der Aufsichtsbehörde, etliche Massnahmen eingeleitet, um dem Tür-Problem zu begegnen. Sie kommen nach Abschluss der Untersuchungen zum Schluss, dass die Einheitswagen IV weiterhin sicher betrieben werden können.