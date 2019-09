USA verschieben Zollerhöhung gegen China

Die US-Regierung erklärte am Mittwoch, dass die Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden US-Dollar nun erst ab dem 15. Oktober erhoben werden sollen. Zum einen hätte Vize-Ministerpräsident Liu He darum gebeten und zum anderen begehe die Volksrepublik den 70. Jahrestag ihrer Gründung. Das kündigte Präsident Donald Trump als «Geste des guten Willens» auf Twitter an.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.