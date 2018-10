US-Sanktionen gegen den Iran treiben Ölpreis in die Höhe

Der Ölpreis steigt und steigt. Mittlerweile kostet ein Fass der Sorte Brent wieder knapp 85 Dollar – so viel wie letztmals im Herbst 2014 und über 20 Prozent mehr als noch zum Jahresanfang (vgl. Titelbild). Der Anstieg sorgt im Markt bereits für Nervosität und Spekulationen, Rohöl könne schon bald die 100-Dollar-Marke durchbrechen.

Vor einer Woche forderte sogar US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor der Uno-Vollversammlung die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf, etwas gegen die hohen Notierungen zu unternehmen. Bislang stösst Trump bei der erweiterten Opec, zu der auch Russland gehört, jedoch auf taube Ohren: An ihrem letzten Treffen hatte die Gruppe beschlossen, die Produktion vorerst nicht auszuweiten. Diese Entscheidung verlieh dem Ölpreis zum Wochenbeginn zusätzlichen Schub.

Iran-Effekt unterschätzt

Paradoxerweise ist es aber gerade der US-Präsident selbst, der mit seinen neuen Sanktionen gegen den Iran mitverantwortlich ist für die Verteuerung des Rohstoffs. Denn im Mai haben die Vereinigten Staaten das seit 2015 bestehende Nuklearabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Damit tritt am 4. November das alte Sanktionsregime wieder in Kraft – es hat unter anderem zum Ziel, den iranischen Ölexport zu unterbinden.

Obschon das Exportverbot erst in etwas mehr als einem Monat in Kraft tritt, zeigen sich die Folgen bereits jetzt: Wie die US-Investmentbank Goldman Sachs schätzt, sind die Ausfuhren aus dem Iran seit April um 650'000 Fass pro Tag (ein Fass = 159 Liter) eingebrochen. Südkorea hat seine Importe aus der Islamischen Republik bereits gestoppt, Japan dürfte bald nachziehen. Indien, der zweitwichtigste Abnehmer iranischen Öls, will seine Importe halbieren, um nicht ins Visier der USA zu geraten.

Das Gros der Marktbeobachter wurde vom Ausmass des Rückgangs auf dem falschen Fuss erwischt und hat nun seine Prognosen für die insgesamt zu erwartenden Produktionsausfälle auf rund 1 bis 1,5 Millionen Fass nach oben angepasst. Das entspricht etwa dem Umfang der Einbussen zwischen 2011 und 2013, als letztmals Sanktionen zum Tragen kamen.

Was macht China?

Um die Strafmassnahmen durchzusetzen, werden Staaten und Unternehmen, die künftig mit dem Iran geschäften, ebenfalls mit Sanktionen belegt werden. Welch verheerende Konsequenzen das haben kann, musste der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster ZTE im April erfahren. Allein die Drohung, dass die Gesellschaft wegen der Umgehung früherer Iransanktionen sieben Jahre lang nicht mehr von US-Unternehmen beliefert werden darf, führte zu ihrem Beinahekollaps. Angesichts dieser Erfahrung dürfte die Bereitschaft, sich den Sanktionen zu widersetzen, weltweit gering sein.

Die entscheidende Frage aber lautet: Wie reagiert China? Mit täglichen Einfuhren von rund 0,65 Millionen Fass aus dem Iran ist Peking der grösste Abnehmer der Islamischen Republik. Verhärten sich die Fronten im sino-amerikanischen Handelskonflikt weiter, könnte China die Sanktionsdrohungen ignorieren und weiterhin auf iranisches Öl setzen. Im Falle einer Entspannung stünden die Chancen wesentlich besser, dass sich das Land ebenfalls an den Sanktionen beteiligt.

Die Analysten vom Hongkonger Analysehaus GavekalResearch sind aber überzeugt, dass China nicht ausscheren wird: Sie weisen darauf hin, dass die Exporte des Irans nach China bereits im August abgenommen haben und rund zehn Prozent unter dem monatlichen Durchschnitt des Jahres 2017 lagen. Auch glauben sie, dass der Schock der Nahtoderfahrung von ZTE zu tief sitzt, als dass Peking noch einmal Ähnliches riskieren will.

Doch nicht nur der Iran, auch Venezuela trägt zum knappen Angebot bei: Noch Anfang des vergangenen Jahres pumpte das Land täglich über zwei Millionen Fass Rohöl aus dem Boden. Gemäss den jüngsten Daten waren es zuletzt allerdings gerade noch 1,3 Millionen Fass (vgl. Grafik 2).

Öllager nehmen ab

Da aber gleichzeitig die globale Nachfrage wegen der erfreulichen Konjunkturentwicklung weiterhin robust ist, ist der Ölmarkt seit einiger Zeit unterversorgt – das Angebot kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Das spiegelt sich im abnehmenden Lagerbestand der OECD, der unter den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre gefallen ist (vgl. Grafik 3). Da keine Entspannung in Sicht ist, dürfte sich der Trend in den nächsten Quartalen fortsetzen.

Dies ist umso erstaunlicher, als die Vereinigten Staaten ihre Förderung in diesem Jahr bereits massiv ausgeweitet haben und im Vergleich zum Jahresanfang rund 1,2 Millionen Fass zusätzlich produzieren (vgl. Grafik 4). Die Anzahl aktiver Bohrlöcher hat heuer um 125 auf 865 zugenommen. Wie aber die Rohstoffanalysten der HSH Nordbank bemerken, machen sich Pipelineengpässe bemerkbar, die vorderhand lediglich eine moderate Kapazitätsausweitung zulassen.

Die Kapazitätsprobleme sind nicht auf die USA beschränkt: Gordon Gray von der britischen Bank HSBC schätzt die verfügbare freie Kapazität der Opec-Länder auf im historischen Vergleich niedrige rund zwei Millionen Fass täglich. Das entspricht ungefähr zwei Prozent der weltweiten Nachfrage. Fallen aufgrund der Iransanktionen tatsächlich 1,2 Millionen Fass weg, rutscht die freie Kapazität unter ein Prozent. Dadurch aber nimmt die Verwundbarkeit der Märkte für Störungen und Ausfälle stark zu.

Gefahr für Weltwirtschaft

Damit rückt die Frage in den Fokus, was ein höherer Ölpreis für die globale Konjunktur und die Märkte bedeutet. Für Robert Ryan vom Analysehaus BCA Research sind ein Angebotsschock und ein Preissprung über die Marke von 100 Dollar das wahrscheinlichste Szenario für das nächste Jahr. Auch Gordon Gray schliesst einen solchen Preisschub nicht aus. Damit erhöht sich die Gefahr einer Konjunkturabkühlung. Denn ein anziehender Ölpreis lässt die Energiekosten steigen, was die Kaufkraft der Konsumenten und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage schmälert.

Eine Studie der Grossbank UBS kommt zwar zum Schluss, der negative Einfluss eines Ölpreisanstiegs auf das Wachstum sei gering – allerdings stellen die Autoren fest, er werde umso grösser, je näher die Notierung an die 100-Dollar-Marke komme.

Den negativen Effekt verstärken könnte der Wegfall von Energiesubventionen in diversen Emerging Markets. Ursprünglich wurden sie eingeführt, um die Konsumenten vor allzu stark steigenden Energiepreisen zu schützen. Im Zuge des Ölpreisverfalls von 2014 bis 2016 haben Länder wie China, Indien und Saudiarabien die Gunst der Stunde genutzt, um ihre teuren und ökologisch unsinnigen Energiesubventionen stark zu reduzieren oder gar ganz zu streichen. Mit dem Wegfall dürften steigende Rohölnotierungen hingegen unmittelbarer auf die Kaufkraft durchschlagen als in der Vergangenheit – und die Konjunktur womöglich stärker in Mitleidenschaft ziehen als im Markt erwartet.

