Über 100 Mio Amazon-Prime-Abonnenten

Amazon hat erstmals die Zahl der Nutzer seines kostenpflichtigen Kundenbindungsprogramms Prime veröffentlicht. Nach Angaben von Amazon-Chef Jeff Bezos nutzten 2017 mehr als 100 Millionen zahlende Abonnenten den Dienst. Weltweit seien über fünf Milliarden Prime-Lieferungen verschickt worden, schrieb Bezos in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Aktionäre. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Prime-Abonnenten demnach so stark wie nie zuvor.

Den kostenpflichtigen Dienst bietet Amazon seit 13 Jahren an; Kunden bekommen Lieferungen kostenlos und können den Streamingdienst nutzen. In Deutschland kostet der Dienst 69 Euro im Jahr oder 7,99 pro Monat; in den USA monatlich 12,99 Dollar und jährlich 99 Dollar (80 Euro).

61 Produkte pro Kunde pro Jahr

Amazon beschäftigt weltweit rund 560.00 Menschen. 2017 erzielte der Konzern mit einem Umsatz von 178 Milliarden Dollar einen Gewinn von rund drei Milliarden Dollar.

In Deutschland beherrscht der US-Konzern inzwischen einen Grossteil des Online-Marktes: Laut einer Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln verbucht Amazon hierzulande 46 Prozent der Online-Umsätze für sich. Amazon-Kunden bestellten demnach im vergangenen Jahr im Schnitt 41 Artikel bei dem Onlinehändler; Mitglieder von Amazons Kundenbindungsprogramm Prime bestellen sogar 61 Produkte im Jahr - 2013 waren es nur 27. (bla/sda)