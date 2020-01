Ukraine sucht Geld und Gold in Schweizer Safes

Zuger Tochterfirma mischt mit in Russland

Oft wird das Büro im Bahnhofgebäude von Zug wohl nicht benutzt. Vom Gang aus sieht man durch die Fenster leere Schreibtische, ohne Papiere, ohne Computer. Ein Blatt an der Eingangstür bittet Kuriere, Pakete bei der benachbarten Treuhandfirma abzugeben. Seit eineinhalb Jahren ist hier die Naftogaz Trading Europe registriert, eine Tochterfirma der staatlichen ukrainischen Gas- und Ölhandelsfirma Naftogaz.



Für die ukrainische Firma spielt die Schweiz eine bedeutende Rolle. So klagten die Ukrainer vor einem Zuger Gericht gegen den russischen Konzern Gazprom wegen ausstehender Zahlungen und liessen Anteile an den ebenfalls in Zug registrierten Pipeline-Firmen North Stream und North Stream 2 beschlagnahmen. Auch wenn diese Massnahme schnell wieder rückgängig gemacht wurde, zahlten die Russen im Dezember 2019 2,9 Milliarden Dollar an Naftogaz und unterzeichneten einen zuvor blockierten Gas-Transitvertrag.



Auch in das Impeachment-Verfahren gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist Naftogaz verwickelt: Trumps Anwalt Rudy Giuliani und dessen ukrainische Helfer suchten in der Ukraine belastendes Material über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.



Welche Aufgaben hat seine Firma in der Schweiz? Die Medienstelle von Naftogaz in Kiew antwortet, dass die Schweizer Tochterfirma Erdgas in Europa kaufe und exklusiv an die ukrainische Mutterfirma verkaufe. In Zug arbeite für die Firma zurzeit nur ihr Chef, «der sich normalerweise im Büro aufhält». Bis Ende 2020 will Naftogaz jedoch weitere Mitarbeiter in der Schweiz beschäftigen. (bo)