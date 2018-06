Verhängnisvolle Aktennotiz von 2013

Car Postal France

Millionen-Vergleich abgeschlossen

Seit 2004 betreibt Car Postal France, eine Tochter von Postauto, städtische und überregionale Buslinien in Frankreich. Mit über 1000 Angestellten und mehr als 700 Fahrzeugen ist sie eine ernst zu nehmende Konkurrentin für lokale Busbetreiber. Drei französische Busbetreiber waren auf die Konkurrenz aus der Schweiz gar nicht gut zu sprechen. Sie warfen ihr vor, mit Preisen unter den Selbstkosten den gesamten Markt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Car Postal decke die eigenen Verluste dann mit öffentlichen Geldern, die sie von der Schweizerischen Post erhalte.



Die drei lokalen Busbetreiber strengten deswegen ein Gerichtsverfahren gegen Car Postal an. Vor der ersten Instanz erhielten sie recht. Das Handelsgericht in Lyon verurteilte Car Postal im Jahr 2016 zu Schadenersatzzahlungen an die drei Unternehmen in Höhe von 10,6 Millionen Euro. Car Postal habe gegen den freien Wettbewerb im öffentlichen Verkehr verstossen, hiess es. Die Begründung: unzulässige staatliche Beihilfe durch die Schweizerische Post. Die Post zog das Urteil jedoch an die nächste Instanz weiter. Doch zu einer weiteren Verhandlung vor dem Berufungsgericht Paris wird es nun nicht mehr kommen.



Gestern gab die Post nämlich bekannt, dass sie mit den drei französischen Busbetreibern einen Vergleich erzielt hat. Sie zahlt 6,2 Millionen Euro. «Damit werden die Interessen aller beteiligten Unternehmen gewahrt, und es wird ihnen ermöglicht, sich in einem beruhigten Umfeld wieder auf ihr Tagesgeschäft zu konzentrieren», teilte die Post mit. Dass es die Post nicht auf ein erneutes Urteil ankommen lassen will, hat einen Grund: Der 200-seitige Untersuchungsbericht zum Postauto-Skandal, der unterdessen publiziert wurde, zeigt, dass sehr wohl Geld von Postauto zu Car Postal floss. (dy)