Vorsicht, neue Hackermasche – teurer Anruf ins Ausland

Hackern ist es in jüngster Zeit gelungen, in Netzwerkgeräte von privaten Haushalten in der Schweiz einzudringen. Die Swisscom bestätigt mehrere Fälle, hält aber fest: Die Hacker seien erfolglos geblieben. Die gemeldeten Ereignisse «stellten sich bisher immer als Schwachstellen in Geräten heraus, die durch Kunden verwaltet werden», sagt Swisscom-Sprecher Armin Schädeli.

Bei der Kantonspolizei Zürich haben Privatpersonen ebenfalls Fälle von gehackten Routern gemeldet. Es sei jedoch zu keinen Strafanzeigen gekommen, sagt ein Polizeisprecher. Die Zahl der Meldungen sei «auf tiefem Niveau zunehmend». Weil Hackerangriffe strafrechtlich von Belang sein können, ist die Polizei die erste Anlaufstelle für Geschädigte. UPC und die Kantonspolizei Bern haben keine Kenntnis von Nutzern, deren Netzwerkgeräte von Cyberkriminellen übernommen worden sind. Sunrise hält sich bedeckt und teilt einzig mit, das Unternehmen erkenne mögliche Angriffe früh und blockiere die betroffenen Anschlüsse.

Auch wenn es sich hierzulande um Einzelfälle handelt, so besteht die Gefahr, dass diese Art der Cyberkriminalität zunimmt. Zwei Privatpersonen im deutschen Bundesland Hessen mussten dies bereits auf die harte Tour erfahren. Unbekannte Betrüger erleichterten sie um 50 000 Euro, weil sie ihre Netzwerkgeräte in den eigenen vier Wänden schlecht geschützt hatten. Solche sogenannte Router sind nötig, um mit dem Festnetztelefon übers Internet zu tele­fonieren. In Deutschland wie in der Schweiz haben die grossen Telecom- anbieter damit begonnen, die herkömmlichen analogen Anschlüsse auf digitale Telefonie umzustellen.

Betrug in drei Schritten

Die Betrugsmasche ist einfach: Hacker betreiben kostenpflichtige Telefonanschlüsse im Ausland. Die Kriminellen dringen dann in fremde Netzwerk- geräte ein, um unbemerkt von deren ­Besitzern solche Telefonnummern anzuwählen. Schliesslich kassieren sie die fälligen hohen Gebühren ab. Die deutsche Telecomaufsicht hat diesen Monat 12 000 missbräuchliche Telefonverbindungen zu ausländischen Rufnummern öffentlich gemacht. Das Ausmass der Hackerangriffe auf private Netzwerkgeräte ist neu, jedenfalls in Deutschland.

Das schweizerische Bundesamt für Kommunikation bleibt wachsam. «Wegen der Zunahme internetfähiger Geräte dürfte die Gefahr für einen solchen Vorfall wohl tendenziell zunehmen», teilt die Behörde mit. In der Tat gehen die Schweizer leichtfertig bei der Sicherheit ihrer Heimelektronik um, wie eine neue Studie der Softwarefirma Avast zeigt. Der Hersteller von Antiviren-Programmen hat hierzulande 90'000 Netzwerke mit 350'000 angemeldeten Geräten untersucht. Dabei kam heraus, dass 40 Prozent der Router, 8 Prozent der Drucker und 6 Prozent der Webkameras ungeschützt sind.

So schützt man sich

Privatnutzer in der Schweiz haben es selbst in der Hand, Hackern einen Angriff auf heimische Netzwerkgeräte zu erschweren. Telecomanbieter und Behörden geben drei Ratschläge: Die Nutzer sollen dafür sorgen, dass das Betriebssystem ihrer Router stets auf dem neusten Stand ist. Bei Aktualisierungen stopfen die Hersteller auch Sicherheitslücken. Weiter sollten Anwender den Zugang zum drahtlosen Internet mit einem Passwort schützen. Drittens sollten die Konsumenten die Zugangsdaten für den Administrator des Routers ändern. Die gängigen Werkseinstellungen wie «admin» für den Benutzernamen und «0000» für das Passwort sind ungeeignet.

Die deutsche Bundesnetzagentur hat auf den Missbrauch reagiert. Sie hat den Anbietern verboten, für Telefonverbindungen zu verdächtigen Nummern Rechnungen zu verschicken und Gebühren zu verlangen. Weiter hat sie den Netzbetreibern untersagt, Geld an die dubiosen Vertragspartner im Ausland zu überweisen. In der Schweiz gehen die Befugnisse der Behörden weniger weit. In ähnlich gelagerten Fällen kann das Bundesamt für Kommunikation kein Inkassoverbot aussprechen. Es hat aber die Kompetenz, Mehrwertdienstnummern aus der Schweiz wie 0900-Dienste ausser Betrieb zu setzen.

Wenn es um den Missbrauch von Rufnummern geht, stehen vor allem unerlaubte Werbeanrufe im Vordergrund. 14'300 Beschwerden sind deswegen im letzten Jahr beim zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft eingegangen. Die Tendenz zeigt seit 2016 nach unten.

(Tages-Anzeiger)