Warum es mit der Sozialplanpflicht hapert

Da ist zum Beispiel der Fall Charles Vögele. Die Marke existiert nicht mehr. Der Schweizer Modekonzern wurde im Herbst 2016 vom italienischen Unternehmen OVS übernommen. Mehr als 200 Mitarbeitende verloren in der Folge ihre Stelle. Laut Gesetz haben sie Anspruch auf einen Sozialplan, doch darauf warten die Betroffenen noch heute – mehr als ein Jahr nach ihrer Entlassung.

Seit 2014 gibt es eine gesetzliche Sozialplanpflicht. Davor waren Sozialpläne freiwillig oder in einzelnen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) vorgesehen. Heute müssen Arbeitgebende bei Massenentlassungen ab 30 Personen über einen Sozialplan verhandeln. Betroffen sind zwar nur Arbeitgebende mit mindestens 250 Mitarbeitenden, das sind gerade mal 0,3 Prozent aller Unternehmen. Diese allein beschäftigen aber ein Drittel aller Arbeitnehmenden. Somit sind die Bestimmungen für einen beträchtlichten Teil der Angestellten von Bedeutung. Die Sozialplanpflicht hat ihre Mitspracherechte verbessert.

Unklares Gesetz

Vier Jahre sind seit der Einführung des Gesetzes vergangen. In dieser Zeit hat es zahlreiche Massenentlassungen gegeben. Wie oft dabei das neue Gesetz anzuwenden war, ist nicht herausfinden. Wer sich bei Gewerkschaften und Juristen umhört, stellt fest: In der Praxis hapert es mit dem Vollzug. Das liege vor allem am Gesetz selber, sagen Fachleute. Es sei unausgegoren und beantworte wesentliche Fragen nicht. Das erschwere die Umsetzung des Sozialplanrechts und behindere sie teils gar, sagt etwa der renommierte Arbeitsrechtsexperte Adrian von Kaenel.

Am Beispiel Charles Vögele zeigen sich die rechtlichen Defizite exemplarisch. Konkret: Das Gesetz verlangt, dass die Arbeitgebenden über einen Sozialplan verhandeln. Was aber, wenn diese nicht verhandeln wollen? Genau das ist im Fall Charles Vögele passiert. Da hat die neue Arbeitgeberin OVS einseitig einen Sozialplan aufgestellt. Als die Mitarbeitenden diesen ablehnten und Verhandlungen forderten, weigerte sich OVS. Daraufhin gelangten einzelne Arbeitnehmende an die kantonale Einigungsstelle, die für kollektive Streitigkeiten zuständig ist. Sie wollten die Arbeitgeberin zu Verhandlungen zwingen. Doch die Arbeitgeberin lehnte auch die Einigungsstelle ab, und diese konnte somit nicht aktiv werden.

Der Fall zeige, dass Arbeitgebende sich zum Teil einfach weigerten und so die Umsetzung der Sozialplanpflicht stark behindern könnten, sagt der Zürcher Rechtsanwalt Martin Farner. Es gebe im Gesetz auch keine Sanktionen für Arbeitgebende, die sich der Verhandlungspflicht widersetzen.

Ein weiterer Schwachpunkt des Sozialplanrechts trat im Fall Charles Vögele-OVS zutage: So war nicht klar, mit wem die Arbeitgeberin überhaupt hätte verhandeln müssen. Da das Unternehmen OVS keinem GAV angeschlossen ist, kamen Gewerkschaften als Verhandlungspartner nicht infrage. Auch eine innerbetriebliche Arbeitnehmervertretung gab es nicht. Laut Gesetz müssten die Arbeitgebenden in so einem Fall direkt mit den Angestellten über einen Sozialplan verhandeln. Nur: «Wie soll das konkret gehen, eine solche Verhandlung?», fragt Rechtsanwalt Farner rhetorisch. Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, dass einzelne Angestellte, denen die Entlassung droht, direkt mit dem Arbeitgeber über mögliche Sozialplanleistungen verhandeln.

Für Martin Farner ist klar: Gibt es keinen GAV, dann ist eine Arbeitnehmervertretung im Betrieb unerlässlich. Nur so könnten die Angestellten ihre Rechte in den Verhandlungen über einen Sozialplan wirksam wahrnehmen. Betriebliche Arbeitnehmervertretungen seien aber in der Schweiz auch in Grossunternehmen freiwillig und nicht, wie etwa in Deutschland, gesetzlich vorgeschrieben. Ein Manko, findet der Rechtsanwalt.

Die fehlende Arbeitnehmerorganisation erweist sich somit zusätzlich als Hemmnis bei der Umsetzung des Sozialplanrechts, insbesondere im Detailhandel, wo es oft keinen GAV gibt. Die Branche war in jüngster Zeit von diversen Entlassungswellen betroffen, da viele Betriebe als Folge des zunehmenden Onlinehandels ihr Filialnetz reduzierten. Wegen der dezentralen Struktur sei es schwierig, die Arbeitnehmenden zu organisieren und zu mobilisieren, sagt Arnaud Bouverat von der Gewerkschaft Unia. Ohne Arbeitnehmervertretung in den Betrieben sei es aber oft nicht einmal möglich herauszufinden, ob die Bedingungen für eine Sozialplanpflicht gegeben sind, oder dann erfahre man zu spät davon. Selbst dort, wo eine Arbeitnehmervertretung vorhanden ist, sei diese meist in der Zentrale und könne die Mitarbeitenden in den Filialen nur ungenügend vertreten, so Bouverat.

Hohe Hürden für Schiedsgericht

Dass die Sozialplanpflicht in der Praxis zu Schwierigkeiten und Konflikten führen kann, dessen war sich der Gesetzgeber bewusst. In diesen Fällen können die Parteien an ein Schiedsgericht gelangen. Doch ein Schiedsverfahren kann lange dauern. Zudem sei nicht klar, wer aufseiten der Arbeitnehmenden das Schiedsgericht anrufen kann und wer die Kosten tragen müsse. Das Gesetz sei auch in diesem Punkt unüberlegt, sagt Rechtsexperte Adrian von Kaenel. Er ist überzeugt, dass die hohen Hürden insbesondere die Arbeitnehmenden vom Gang ans Schiedsgericht abhalten und sie stattdessen das Angebot ihres Arbeitgebers akzeptieren. Von Kaenel sieht sich durch die bisherige Praxis bestätigt. So sei es seit Bestehen der Sozialplanpflicht erst einmal, im Kanton Genf, zu einem Verfahren vor dem Schiedsgericht gekommen.

Das zweite Schiedsverfahren ist gerade jetzt im Gang. Denn inzwischen haben sich einzelne der entlassenen Mitarbeitenden im Fall Charles Vögele-OVS mit Unterstützung der Gewerkschaft Unia an ein eigens bestelltes Schiedsgericht gewandt. Mit dem Abschluss des Verfahrens ist in den kommenden Monaten zu rechnen.

Symbolische Wirkung

Dass das Sozialplanrecht unausgegoren sei, stellt auch Jean-Christophe Schwaab nicht in Abrede. Mehr sei politisch aber nicht möglich gewesen und heute erst recht unrealistisch, sagt der frühere SP-Nationalrat. Er war seinerzeit massgeblich an der Ausarbeitung des Gesetzes beteiligt. Auch für Schwaab ist klar, dass sich mit dem Gesetz nur etwas ausrichten lässt, wenn sich die Belegschaften in den Betrieben entsprechend organisieren. Das Sozialplanrecht biete für Arbeitgebende wie Arbeitnehmende einen Anreiz, im Betrieb eine Personalvertretung zu gründen. «Mag sein, dass die praktische Auswirkung des Gesetzes bislang gering ist», so Schwaab, «aber die symbolische ist nicht zu unterschätzen.»

(Tages-Anzeiger)