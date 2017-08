Wettflug gegen die Zeit

Alles muss nun schnell gehen. Schon in seiner ersten Sitzung soll der Gläubigerausschuss der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin heute nichts weniger als die Aufspaltung des Unternehmens beschliessen. Nach Tagesanzeiger.ch/Newsnet-Informationen laufen Verhandlungen über eine Absichtserklärung zum Verkauf der österreichischen Tochtergesellschaft Niki an die bisherige Erzrivalin Lufthansa.

Eine Zustimmung des vom Insolvenzgericht benannten Ausschusses gilt angesichts der prekären Finanzlage der Air Berlin als wahrscheinlich. Denn mit der Situation vertraute Insider befürchten, dass Air Berlin trotz des Brückenkredits der Regierung, immerhin 150 Millionen Euro, schon bald Flüge aus Geldmangel streichen muss.

Hoher Kaufpreis für Niki

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Verkauf von Niki wäre der erste Schritt für den von Lufthansa angestrebten und von der deutschen Regierung stark unterstützten Transfer eines möglichst grossen Teils der Air Berlin an ihren Konkurrenten. Dem Vernehmen nach ist Lufthansa bereit, einen vergleichsweise hohen Kaufpreis für Niki zu zahlen. Die österreichische Airline sei ein separates und nicht insolventes Unternehmen, heisst es, und verfüge über wertvolle Slots an den Flughäfen Düsseldorf und Berlin.

In Zürich würde ein Verkauf von Niki an Lufthansa bedeuten, dass der deutsche Konzern damit noch mächtiger würde, als er ohnehin schon ist. Immerhin hält Swiss in Kloten einen Marktanteil von 63 Prozent. Air Berlin ist mit sieben Prozent Marktanteil gemessen an der Passagierzahl derzeit die zweitgrösste Fluggesellschaft, die Mehrheit ihrer Flüge wird von Niki durchgeführt. Nur die Strecken nach Berlin und Düsseldorf fliegt Air Berlin ab Zürich selbst.

«Es könnte sein, dass sich Swiss auf Strecken bewirbt, die Niki bisher fliegt. Interesse hat sie bereits geäussert.»Andreas Wittmer, Luftfahrtexperte

Nach einem Verkauf könnte Niki die Slots – sollte die Airline so bestehen bleiben – zum einen weiterhin selbst behalten. «Es könnte aber sein, dass sich Swiss auf Strecken bewirbt, die Niki bisher fliegt», sagt Andreas Wittmer, Luftfahrtexperte an der Uni St. Gallen. Zwar gehört die Fluggesellschaft auch zum Lufthansa-Konzern. «Aber sie ist auch ein eigenständiges Unternehmen mit eigenem CEO, und dass sie Interesse an den Strecken hat, hat Swiss bereits geäussert.» So oder so geht Wittmer davon aus, dass die Mehrheit der Strecken weiterhin angeboten wird und sich das Angebot nicht stark verkleinern dürfte.

Auf die Preise dürfte sich eine Übernahme von Strecken für die Swiss auch auswirken. «Günstiger als bei Niki wird es kaum», sagt Wittmer.

Trotz der erwarteten Zustimmung des Gläubigerausschusses steht der Deal aber noch auf Messers Schneide. Beteiligte warnen vor der Gefahr, dass Air Berlin Teile ihres Flugbetriebes schon bald nicht mehr aufrechterhalten könnte. Denn die insolvente Fluggesellschaft kann zwar auf den Kredit zurückgreifen, hat aber dem Vernehmen nach keinen Zugang zu Umsätzen aus Vorausbuchungen für künftige Flüge.

Diese landen nach Tagesanzeiger.ch/Newsnet-Informationen auf einem neutralen Konto, um sicherzustellen, dass Kunden ihr Geld zurückbekommen, falls Flüge gestrichen werden. Diese Regelung verschärft offenbar die Geldknappheit des Unternehmens. Es muss zwar einen Grossteil der Löhne nicht mehr bezahlen und die Schulden in Höhe von fast 1,5 Milliarden Euro nicht mehr bedienen. Doch die operativen Kosten schlagen zu Buche: Viele Lieferanten und Flughäfen verlangen mittlerweile Vorkasse, so etwa der Flughafen Genf.

Easyjet auch interessiert

Neben Lufthansa gilt auch die britische Billigfluggesellschaft Easyjet als Interessentin an Air Berlin. Allerdings will sie dem Vernehmen nach nur einen kleineren Teil der Flotte übernehmen. Air Berlin und ihre Tochtergesellschaften verfügten zuletzt über rund 140 Maschinen. Lufthansa hofft, bis zu 90 davon bei ihrer Billigtochter Eurowings weiterbetreiben zu können.

Zwischen 30 und 40 Jets würden aber voraussichtlich ganz vom Markt verschwinden. Auch Tuifly und Condor haben wohl Interesse, es gilt aber als sehr unwahrscheinlich, dass sie Flugzeuge übernehmen. Der Unternehmer Hans-Rudolf Wöhrl dagegen will Air Berlin als Ganzes kaufen. Seinem Vorschlag werden indes, vor allem wegen der Zeitnot, geringe Chancen eingeräumt. Die Interessenten müssten also in bestehende Leasingverträge einsteigen oder die Jets kaufen.

Alternativen für Personal

Lufthansa dürfte schon heute erste Stellenanzeigen veröffentlichen, auf die sich Air-Berlin-Mitarbeiter bewerben können. Sie will Piloten und Flugbegleiter auf Niveau von Eurowings bezahlen, deutlich unter den bei Air Berlin üblichen Gehältern. Und Lufthansa und ­Easyjet müssten Wege finden, an die Start- und Landezeiten der Air Berlin zu kommen. Die können gemäss EU-Richtlinien nur bei einem ganzen oder teilweisen Verkauf der Airline übertragen werden. Slots alleine können nicht verkauft werden.

Alle Pläne stehen ohnehin unter einem grossen Vorbehalt: Die Wettbewerbsbehörden müssen zustimmen, voraussichtlich also das Bundeskartellamt und die EU-Kommission. Am Verfahren Beteiligte gehen davon aus, dass die Prüfung mehrere Monate dauern wird. Die grosse Frage ist, wie der restliche Flugbetrieb über einen so langen Zeitraum aufrechterhalten werden kann und wie die Slots für die neuen Anbieter erhalten bleiben. Airlines müssen ihre Zeitfenster an verstopften Flughäfen innerhalb einer Flugplanperiode zu mindestens 80 Prozent nutzen, sonst fallen sie zurück an die Koordinierungsstellen für Slots. Die Slot Coordination Switzerland verteilt sie nach einem definierten Schlüssel im Folgejahr an die übrigen Anbieter, 50 Prozent sind zunächst für neue Konkurrenten reserviert.

Lage bleibt prekär

Aber nicht nur für die Rest-Air-Berlin, sondern auch für Niki bleibt die Lage ­bedrohlich, selbst wenn der Gläubigerausschuss der Absichtserklärung zum Verkauf an Lufthansa zustimmt. Niki hat von ihrer Muttergesellschaft horrend teure Mietverträge für 14 Flugzeuge geerbt, die Tuifly für die Air-Berlin-Gruppe fliegt. Sollte Tuifly auf den Verträgen bestehen, droht Insidern zufolge auch Niki die Insolvenz.

Die Airline betreibt 17 eigene Jets und mietet 18 weitere – von Tuifly und dem Schweizer Air-Berlin-Ableger Belair. Insider rechnen allerdings damit, dass auch hier die Lufthansa einspringen wird: Sie könnte zumindest einen Teil der Tuifly-Jets selbst mieten und so die Situation klären.

