Wie China seine Bürger vor der Realität schützt

Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, zeigte sich höflich skeptisch gegenüber den Wirtschaftsaussichten für China. In Washington erklärte sie Anfang Woche: «Wir sehen Zeichen für ein moderateres Wachstum in China.» Seit Anfang Sommer zeigen die Konjunkturindikatoren – trotz staatlicher Stützungsmassnahmen – auf eine unerwartet schnelle Konjunkturabkühlung hin. So ist der Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor – ein Frühindikator – zuletzt gefallen.

Offensichtlich geht auch Peking davon aus, dass angesichts des Handelskriegs mit den USA und anhaltenden Schwierigkeiten von Privatfirmen, an Kredite zu kommen, die Wirtschaftsdaten in nächster Zeit enttäuschen werden.

Schwacher Industriesektor

Eine Ausnahme stellt vielleicht nur der bisher robuste Dienstleistungssektor dar. Den Eindruck der Nervosität vor den Daten macht jedenfalls eine staatliche Direktive, die vergangenen Freitag chinesischen Chefredaktionen zugestellt worden ist.

In den der «New York Times» zugespielten Dokumenten sind sechst sensitive Themen aufgelistet, die Journalisten mit besonderer Zurückhaltung behandeln müssen. Ganz oben auf der Liste der sensitiven Materien steht das verlangsamte Wirtschaftswachstum. Dahinter folgen der hohe Schuldenberg der Lokalregierungen, das wachsende Risiko einer Stagflation und das sinkende Konsumentenvertrauen. Den jahrelang von spektakulären Wachstumszahlen und einer rasant steigenden Kaufkraft verwöhnten Bürgern sollen schlechte Nachrichten offenbar nicht ungefiltert zugemutet werden. Onlineredaktionen wurden angewiesen, Leserkommentare, die Schlechtes über die Wirtschaftslage aussagen, zu entfernen.

China has long made it clear that reporting on politics, civil society and sensitive historical events is forbidden. Increasingly, it wants to keep negative news about the economy under control, too. https://t.co/UAd3qltyWB