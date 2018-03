«Wir sind keine Datenkrake»

Markus Naef

Chef des Swiss-ID-Entwicklers

Der 48-Jährige hat in St. Gallen Wirtschaft und Recht studiert. Danach war er unter anderem als Start-up-Unternehmer in den USA tätig. Bevor Markus Naef Chef bei Swiss Sign wurde, war er in der Geschäftsleitung des Telecomkonzerns Sunrise und dort für die Firmenkunden zuständig. Er lebt in der Nähe von Zürich, ist verheiratet und hat einen Sohn. Die Firma Swiss Sign beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter. (jb)