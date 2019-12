Zoff um die neue ZKB-Agenda

Sie sind noch immer gefragt. Auch wenn viele heute einen digitalen Kalender führen, verschicken viele Firmen Millionen Agenden an ihre Kunden, so auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Sie hat in diesen Tagen vielen Kunden die Taschenagenda für das Jahr 2020 zugestellt. Sie sind aus dem hippen Material Apfelleder. Es ist ein Nebenprodukt aus der Landwirtschaft, die verarbeiteten Apfelresten gelten als ökologisch und naturnah.

Seit drei Jahren arbeitet die Zürcher Firma Prosign mit Apfelleder aus Italien. «Das Material fühlt sich angenehm an, sieht wertig aus und hat – je nach Ausführung – die Eigenschaften von Leder oder Kunstleder», so Sabina Niedermann, die Gründerin von Prosign.

Die Firma beschäftigt sich seit 1992 mit Werbegeschenken für Firmen. Seit 2013 hat sie ihren Fokus auf ökologisch nachhaltige Produkte ausgerichtet. Es gibt nur wenige Hersteller für Apfelleder, einer davon war Niedermanns exklusiver Lieferant. Aus dessen Materialien lassen sich besonders schöne Hüllen für Agenden herstellen.

Am Auftrag der ZKB war daher auch die Firma Prosign interessiert. Für die Firma ein Routineauftrag, haben doch schon die UBS, die Credit Suisse, das Gottlieb-Duttweiler-Institut oder Mobility bei Prosign bestellt. Doch bei der ZKB kam das Unternehmen nicht zum Zug. Weshalb es so kam, darüber gehen die Meinungen deutlich auseinander.

Paket mit Prototyp ging bei der Post verloren

Vor zwei Jahren schien es noch so, als ob sich die ZKB und Prosign finden könnten. Mit der Idee, diverse Kundengeschenke aus Apfelleder zu produzieren, ging Niedermann damals auf die ZKB zu. Die Bank war interessiert und bestellte später eine Offerte sowie Prototypen. Der Auftrag hatte etwa ein Volumen von rund 100’000 bis 150’000 Franken. Das Material kam von Niedermanns Lieferant aus Italien, auch die Fertigung war schon organisiert. Bis dahin ein ganz normaler Auftrag für Niedermann.

Ein Etui aus Apfelleder. Foto: PD

Doch im April fingen die Probleme an. Das Päckchen mit einem Prototyp ging auf dem Postweg verloren. «Wir haben dann möglichst schnell das ZKB-Modell nachproduziert sowie vorab Ersatz in Form von einer Standardhülle aus Apfelleder geliefert», so Niedermann. Wenige Tage später erhielt sie dann von der Bank den Bescheid, dass sie für den Auftrag nicht mehr infrage komme. Dies mit der Begründung, dass sie das Muster verspätet und nicht in der verlangten Ausführung erhalten habe. Die Bank würde nun selber weiterschauen.

«Unbefriedigende Dienstleistung»

Die ZKB bestätigt das. «Die Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen Prosign wurde wegen unbefriedigender Dienstleistung beendet», so ein Sprecher. Die vereinbarten Liefertermine für die Zustellung des Apfelledermusters und die Lieferung von zwei Prototypen seien nicht eingehalten worden. Bei den dann gelieferten Produkten hätten die Masse nicht den vereinbarten Grössen entsprochen und es sei teilweise Plastik anstelle von Leder verwendet worden.

«Das ist nicht fair, wir wurden von beiden hintergangen.»Sabina Niedermann, Gründerin von Prosign

Niedermann war erstaunt über den Entscheid. Sie forschte nach und fand heraus, dass die ZKB mit dem italienischen Produzenten und dem Lederverarbeiter direkt zusammenarbeitet – also den Auftrag so abwickelt, wie ihn Niedermann vorbereitet hat, aber ohne sie miteinzubeziehen. «Das ist nicht fair, wir wurden von beiden hintergangen», so Niedermann.

Die Bank ist sich aber keiner Schuld bewusst. Laut einem Sprecher der ZKB sei die Bank jedoch nicht auf den Apfellederlieferanten zugegangen. «Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Prosign ist der Lieferant proaktiv auf uns zugekommen», so der ZKB-Sprecher.

Bei Prosign hat man das Vorgehen der Geschäftspartner nicht für möglich gehalten. Der Firma fallen durch den entgangenen Auftrag Einnahmen über mehrere Tausend Franken weg. «Es war ein grosser Auftrag für uns», so Niedermann. «Dass wir ihn nicht ausführen konnten, hat bei uns ein grosses Loch verursacht.» Deshalb habe sie etwa die Investition in einen neuen Internetauftritt verschoben.

Dem Apfellederlieferanten treu

Rechtlich hat die Unternehmerin keine Handhabe. «Der Fall ist für uns noch nicht abgeschlossen», so Niedermann. Sie hofft darauf, dass die ZKB sie für den Aufwand und den entgangenen Gewinn entschädigt. Etwa auch in Form von zukünftigen Aufträgen.

Auch wenn nun der wichtige Apfellederlieferant den Auftrag selber abwickelt, stellt Prosign weiter Produkte aus dem Rohstoff her. Zwar sei das Verhältnis getrübt durch den Vorfall, doch das Material sei gefragt, so Niedermann.