Zürcher Preise im internationalen Vergleich

In Zeiten zunehmender Digitalisierung und Vernetzung setzen international tätige Unternehmen immer stärker auf Expats, also hoch qualifizierte Mitarbeiter, die sie ins Ausland entsenden. Dabei müssen die Firmen Aufwand und Ertrag abwägen, denn sie übernehmen oft die Kosten für den Aufenthalt – und die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Städten sind gross, wie eine neue Studie von Mercer zeigt.

Das Beratungsunternehmen hat die Lebenskosten in 209 Städten verglichen, anhand der Preise für Produkte und Dienstleistungen wie Unterkunft, öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und Freizeitangebote.

Am teuersten leben Expats demnach in Hongkong und in der japanischen Hauptstadt Tokio. Zürich ist die drittteuerste Stadt der Welt und überraschenderweise die einzige in den Top 5 , die nicht in Asien liegt.

Mit Bern und Genf landen zwei weitere Schweizer Städte in den Top 15 des internationalen Rankings. Im vergangenen Jahr belegte Genf noch den 7. Platz . Seither sind die Wohnkosten im Diplomatie- und Bankenzentrum gesunken.

Zürich hingegen ist in der Gesamtrangliste einen Platz nach oben gerutscht, also teurer geworden. Das zeigt auch ein Preisvergleich alltäglicher Konsumprodukte. Finden Sie heraus, in welcher Stadt der Kinoeintritt, das Benzin oder der Kaffee am meisten kosten:

Nirgends auf der Welt ist ein Hamburger-Menü im Fast-Food-Restaurant teurer als in Zürich. Es kostet umgerechnet 13.90 US-Dollar und damit deutlich mehr als in allen anderen Städten. Auch Freizeitangebote und Kleidung sind kostspielig. Für einen Kinoeintritt zahlt man nur in London mehr, für ein Paar Jeans nur in Moskau.

Eine Tasse Kaffee (inklusive Service/Trinkgeld) kostet in Zürich umgerechnet 6.30 Dollar . Das ist zwar mehr als in den meisten Metropolen, aber deutlich weniger als in Seoul, wo die Restaurants im Durchschnitt unglaubliche 10.20 Dollar dafür verlangen. Ein Liter Benzin (Bleifrei 95) kostet immerhin in sechs Städten mehr.

Zürich ist also eines der teuersten Pflaster, vor allem für Expats und deren Unternehmen, die für den Aufenthalt aufkommen. Trotzdem ist die Stadt bei ausländischen Fachkräften beliebt. Grund ist der hohe Lebensstandard. Im Mercer-Ranking der Städte mit der höchsten Lebensqualität belegte sie hinter Wien den zweiten Platz. Zürich hat internationale Schulen, ein breites Angebot an Freizeiteinrichtungen und ist vor allem sicher. (Tages-Anzeiger)