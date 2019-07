Das grosse Geschäft mit den kleinen Portionen

Snack-Gurken in der Plastiktüte, Cherrytomaten im Becher, dazu aufgerollte Käseplättchen und für Fleischesser eine kleine Portion vorgeschnittene Salami: So könnte ein Mittagessen an einem warmen Sommertag aussehen. Das Praktische daran ist, dass es dank der kleinen Portionen keine Resten gibt, die man wieder ins Büro nehmen muss. Die Detailhändler in der Schweiz befeuern diesen Trend. Denn im sogenannten Convenience-Geschäft lässt sich gutes Geld verdienen.

Damit sind auch Miniportionen auf dem Vormarsch. Und diese sind oft einiges teurer als die grösseren Packungen. Und hinterlassen im Verhältnis meist mehr Abfall. Besonders deutlich sieht man dies in eigens dafür eingerichteten Shop-Konzepten. Dort sind besonders für den Frischeverzehr abgepackte Lebensmittel das Geschäftsmodell.

Migros und Coop steigern seit Jahren ihren Umsatz mit den Convenience-Produkten. Neue Läden, die speziell ausgerichtet auf To-go-Artikel sind, wurden lanciert und werden in urbanen Zentren zuhauf eröffnet.

Und auch in herkömmlichen Verkaufsstellen werden die Produkte prominent platziert. Eine Migros-Sprecherin sagt, dass sich der Bereich Sofortkonsum im gesamten Markt in den letzten zehn Jahren verdoppelt habe. Entsprechend hätten sich auch die Verkaufszahlen der Migros nach oben entwickelt.

Mehr Einpersonenhaushalte

Neben dem schnellen Snack über den Mittag gibt es noch einen anderen Grund, warum die Detailhändler auf kleinere Portionen setzen. Denn in der Schweiz gibt es mehr kleinere Haushalte.

Rund 16 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz wohnen alleine. Der Anteil ist bis in die 2000er-Jahre stetig gestiegen, 1930 waren es noch 2 Prozent. Die Zahlen zeigen eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Nur noch rund 55 Prozent der Schweizer Bevölkerung wohnt in Haushalten, in denen drei oder mehr Personen zusammenleben. Grosspackungen von verderblichen Lebensmitteln sind damit weniger gefragt als auch schon.

Aldi will in die Städte

Auch Discounter wie Aldi und Lidl setzen vermehrt auf die Miniportionen. Aldi werde sein Angebot in diesem Gebiet in der nächsten Zeit noch ausbauen, sagt ein Sprecher. Das hat auch damit zu tun, dass Aldi in der Schweiz in die Innenstädte drängt.

Im Dezember hat Aldi im Stadtzentrum und in der Nähe des Bahnhofs von Freiburg eine Filiale eröffnet. «Die Filiale ist mit einem ausgebauten Frische- und Convenience-Bereich auf die Freiburger Laufkundschaft ausgerichtet», sagt der Sprecher. In diesem Jahr sollen zudem noch zwei neue Filialen in der Stadt Zürich und eine in St. Gallen dazukommen. Zudem versucht es Aldi mit einem Miniladen am Bahnhof Lausanne.

Lieber frisch statt aufgewärmt

Offenbar hat der Trend auch Grenzen. So sind Migros-Kunden wählerisch geworden. Ein Klassiker unter den Convenience-Essen hat es schwer: Bei aufwärmbaren Menüs stelle man über die letzten drei Jahren eine geringere Nachfrage fest, sagt eine Sprecherin. Dies laut der Migros aufgrund des zunehmenden Angebots an Ausserhaus-Konsummöglichkeiten.

Auch wenn der Convenience-Markt und damit auch das Geschäft mit kleineren Packungen wächst in der Schweiz, sind wir noch weit entfernt von Entwicklungen wie in anderen Ländern. Wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, gibt es in manchen asiatischen Ländern einen Trend hin zu Wohnungen ohne Küchen.

Denn das Kochen ist nicht mehr vorgesehen. Lieber wird auswärts oder unterwegs gegessen. Etwas, was in der Schweiz laut einem Experten des Mieterverbands nicht bekannt ist. Im Gegenteil: Auch Appartements, die auf vorübergehend anwesende Expats zugeschnitten sind, verfügten meistens über eine Kochnische.