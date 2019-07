Das portugiesische Wunder

Die Statistik der Polizeibehörden in Lissabon ist eindeutig: Seit sechs Jahren gab es nicht mehr so viele Protestaktionen wie in diesem Jahr. Das Bild vom «portugiesischen Wirtschaftswunder», das auch internationale Experten bislang malten, bekommt Risse. Dieses Bild sah bislang so aus: Das Minderheitskabinett des Sozialisten António Costa setzte sich über das Brüsseler Spardiktat hinweg und generierte dennoch Wirtschaftswachstum. Delegationen sozialdemokratischer Parteien aus anderen EU-Ländern, denen zu Hause die Wähler weglaufen, pilgern seither nach Lissabon, um sich über diese Erfolgsgeschichte zu informieren.

Tatsächlich ist Portugal auf gutem Weg, die grosse Krise hinter sich zu lassen. Doch die Wirtschaftspolitik Costas taugt kaum als Beleg für die populäre These, dass Mehrausgaben des Staates aus Rezession und Staatsverschuldung führen. Costa ist ein grosser Kommunikator, der stets gute Laune verbreitet und dem es immer wieder gelingt, in Gesprächen mit widerstreitenden Parteien, etwa Arbeitgebern und Gewerkschaften, Kompromisse auszuhandeln.

Startvorteil für Costa

In Brüssel, aber auch beim Internationalen Währungsfonds (IWF) oder den grossen Ratingagenturen wie Standard & Poor’s wird Costa hoch angerechnet, dass er es geschafft hat, mit einer sozialistischen Regierung das Land weiter zu stabilisieren. Er wird als Pragmatiker geschätzt, dem mehr an der Lösung konkreter Probleme gelegen ist als an der Umsetzung ideologischer Vorgaben. Vor allem hatte Costa aber einen grossen Startvorteil, als er 2015 Premierminister wurde: Sein liberalkonservativer Vorgänger als Regierungschef, der kühle Analytiker Pedro Passos Coelho, hatte für die Überwindung der Wirtschaftskrise, die das Land 2011 an den Rand des Staatsbankrotts gebracht hatte, wesentliche Vorarbeit geleistet.

Die Konjunktur flaut ab. Zudem konnte die Staatsverschuldung nicht verringert werden.

Ursache für die Krise war die Überschuldung einerseits des Staates, der sich einen überdimen­sionierten öffentlichen Dienst und ebensolche Infrastruktur­projekte geleistet hatte, andererseits der ­Privathaushalte, die auf Pump Immobilien und Konsumgüter erworben hatten. Kreditgarantien über insgesamt 78 Milliarden Euro retteten die damalige sozialistische Regierung 2011 vor der Zahlungsunfähigkeit. Wenig später wurden die Sozialisten abgewählt.

Die drei Geldgeber – der IWF, die EU und die Europäische Zentralbank – verlangten als Gegenleistung für die Kredite ein Sparprogramm. Coelho setzte dieses Programm stoisch um: Der öffentliche Dienst wurde verkleinert, seine Arbeitszeit wieder auf 40 Wochenstunden verlängert, Sozialleistungen gekürzt, mehrere Feiertage gestrichen. Die Massnahmen führten zu einer Entlastung der Wirtschaft, die Konjunktur sprang an, seit 2015 wächst die Wirtschaft wieder. Gleichzeitig wies die Handels­bilanz erstmals seit vielen Jahren wieder Überschüsse aus. Die Arbeitslosigkeit, die auf 18 Prozent geklettert war, halbierte sich innerhalb von vier Jahren.

Eltern müssen Schulbücher selber zahlen

Costa machte als Regierungschef die Streichung der ­Feiertage rückgängig. Auch setzte er die Erhöhung des Mindestlohns in mehreren Schritten auf 600 Euro durch, ebenso gilt für Beamte wieder die 35-Stunden-Woche. Doch den Kern des Sparprogramms seines Vorgängers rührte er nicht an, auch wenn er immer wieder das Gegenteil erklärte: Der parteilose Finanzminister Mário Centeno verringerte konsequent das Haushaltsdefizit und erfüllte damit die Vorgaben aus Brüssel – was ihm den Respekt der anderen Finanzminister der Eurogruppe einbrachte. Sie wählten ihn Ende 2017 zu ihrem Vorsitzenden.

Möglich war dieser Sparkurs aber nur über eine Erhöhung der Verbrauchssteuern sowie Einsparungen bei öffentlichen Dienstleistungen, vor allem im Gesundheits- und im Bildungswesen. Diese Massnahmen treffen besonders die sozial schwächeren Schichten. So warten Patienten im staatlichen Gesundheitsdienst mitunter mehr als ein Jahr auf einen Termin beim Facharzt, und an den weiterführenden Schulen müssen die Eltern die Schul­bücher selbst bezahlen. Ebenso wurde wenig in die Modernisierung der Infrastruktur investiert. Wegen dieses Investitionsstaus war etwa die Feuerwehr bei den grossen Waldbränden 2017 überfordert. Ausserdem erlebten ­viele Neurentner eine Überraschung: Sie bekamen die ersten Renten erst nach einem halben Jahr ausgezahlt.

Staatsangestellte bevorzugt?

Manche werfen Costa und Centeno sogar Kalkül vor: In den Genuss von Wohltaten kämen die Angestellten des öffentlichen Dienstes, weil diese traditionell eher links wählen und ausserdem in Gewerkschaften stark organisiert sind. Hingegen sind die Kleinunternehmer, die eigentlich das Rückgrat der Volkswirtschaft bilden und mit ihrem Steueraufkommen den immer noch sehr grossen öffentlichen Dienst finanzieren, zu wenig gut organisiert und können daher auf die Regierung nicht den notwendigen Druck ausüben.

Doch ausgerechnet von den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ging nun die neue Streikwelle aus, sie forderten angesichts des Aufschwungs ihren Anteil an den gestiegenen Einnahmen des Staates. So versah das medizinische Personal vorübergehend nur Notdienste und Lehrer streikten. Sie verlangen einen Ausgleich dafür, dass sie während der Sparzeit Abstriche hinnehmen mussten. Centeno nannte die Forderungen unfinanzierbar, Costa drohte Anfang Mai sogar mit Rücktritt.

Gute Wahlchancen

So weit ist es nicht gekommen: Nach anfänglichem Zögern sicherten ihm die oppositionellen Konservativen ihre Unterstützung zu. Wieder ist es Costa gelungen, mit einer Schaukelpolitik zwischen konservativen und linksextremen Oppositionspartei­en stabil zu regieren, obwohl die Sozialisten nur 86 der 230 Sitze im Parlament haben.

Doch stösst dieser Regierungsstil zunehmend an Grenzen. Denn die Konjunktur flaut ab. Zwar wachsen die Einnahmen aus dem Export und dem Tourismus weiter, ebenso wie die Investitionen aus dem Ausland, doch die Zuwachsraten verkleinern sich spürbar. Zudem konnte die Staatsverschuldung nicht verringert werden, und der Anteil an faulen Krediten in den Bankbilanzen ist immer noch hoch.

Immer wieder wird der Ruf nach staatlichen Konjunkturprogrammen laut – vor allem von den linksextremen Oppositionsparteien. Sie setzen darauf, dass im Herbst in Portugal ein neues Parlament gewählt wird. Costa lächelt die Forderungen bislang weg – wie schon so oft. Er kann sicher sein, dass die Angestellten des öffentlichen Dienstes, die nun auf die Strasse gingen, ihn im Herbst wiederwählen werden. Denn sollten die Konservativen die Wahlen gewinnen, so würden diese vor allem wieder im öffentlichen Dienst den Rotstift ansetzen, das wissen die Gewerkschaften. Das gute Ergebnis seiner PS bei der Europawahl von 33,4 Prozent dürfte ihn in dieser Überzeugung noch bestätigt haben.