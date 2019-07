Ein ABS-Bremssystem fürs Elektrovelo

Es wird eng und enger auf Fahrradwegen und -streifen. Neben herkömmlichen Velos verkehren dort immer mehr E-Bikes, E-Trottinette und Stehroller. Befeuert wird der Boom von neuen Mobilitätsformen, die sich vorab für kürzere Distanzen von einigen wenigen Kilometern eignen. In grösseren Städten etwa sind Sharing-Modelle, bei denen Elektro-Fortbewegungsmittel per App gemietet werden, schon so gebräuchlich und verbreitet wie Trams und Busse.

Die Versicherungen beobachten diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. «Je mehr diese neuen Transportmittel genutzt werden, desto höher werden die Schadenzahlen ausfallen», sagt Bernd de Wall, Sprecher von Allianz Suisse. Eine genauere Auswertung der Unfalldaten ist indes nicht möglich, weil die Versicherer Unfälle mit E-Fahrzeugen nicht gesondert erfassen.

«Wie wir aber feststellen, verunfallen E-Bikes häufiger als normale Fahrräder», sagt Bettina Zahnd, Leiterin Unfallforschung & Prävention bei der Axa. «Dasselbe erwarten wir für E-Tretroller im Vergleich zu herkömmlichen Tretrollern.» Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) registrierte 2015 pro 100 Millionen zurückgelegte Kilometer 84 schwer oder tödlich verletzte E-Bike-Fahrer; bei den Fahrradfahrern waren es 38, also weniger als Hälfte.

Lieferengpässe bei E-Bikes

Die höhere Unfallgefahr bei E-Transportmitteln rührt nach Einschätzung von Zahnd aus einer Kombination dreier Faktoren: stark wachsende Nutzerzahlen, höchst unterschiedliche Geschwindigkeiten der Nutzer und der begrenzte Platz. «Dadurch kommt es immer öfter zu Überholmanövern – mit den entsprechenden Risiken», ergänzt die Axa-Unfallforscherin.

Darüber hinaus, so de Wall, «ist die Nutzung der neuen Mobilitätsarten mit Risiken und Fragen verbunden, die sich teils wesentlich von jenen klassischer Mobilitätsformen wie Autos unterscheiden und deren sich die Nutzer noch nicht bewusst sind». Das gehe vom geübten Umgang mit den E-Fahrzeugen bis hin zu Unklarheiten, wo diese genutzt werden dürfen.

Im letzten Jahr war bereits jedes dritte hierzulande verkaufte Fahrrad ein E-Bike. Gut 111'000 Stück wurden ausgeliefert – eine Steigerung um knapp 27 Prozent gegenüber 2017. Nach Einschätzung von Martin Platter von der Schweizer Fachstelle für Velo und E-Bike dürfte sich der Anteil elektrogetriebener Velos in diesem Jahr weiter erhöhen: «Die Anzeichen sind die gleichen wie im Vorjahr, nämlich Lieferengpässe und der frühe Ausverkauf begehrter Modelle.»

Infrastruktur für Zweiräder verbessern

Mit Blick auf die starke Verbreitung von E-Fahrzeugen lehnt Bettina Zahnd die Verkehrszulassung weiterer Geräte wie E-Skateboards ab. «Wir sind sehr froh, dass das Bundesamt für Strassen in dieser Frage gleicher Ansicht ist wie wir», sagt die Axa-Vertreterin. Denn mit der Zulassung von E-Skateboards würde «das Problem ungleicher Geschwindigkeiten auf den Fahrwegen oder in Fussgängerzonen noch verschärft».

Vor einem «steigenden Konfliktpotenzial» auf den Verkehrsflächen warnt auch BfU-Sprecher Marc Kipfer. Seine Organisation steht denn einer erweiterten Zulassung elektrisch angetriebener Trendfahrzeuge ebenfalls kritisch gegenüber.

Aus Sicht von Zahnd kann der immer grösseren Verschiedenartigkeit der Fortbewegungsmittel nur dadurch begegnet werden, «dass wir den Verkehr besser organisieren». Erforderlich sei eine verbesserte Zweiradinfrastruktur, insbesondere in den Städten. «Separate, vom übrigen Verkehr abgetrennte Fahrspuren für Zweiräder sowie breitere Fahrstreifen, sodass schnellere E-Bikes langsamere Teilnehmer überholen können, würden die Unfallzahlen deutlich senken», ist Zahnd überzeugt.

Auch in diesem Punkt ist sich die BfU mit der Unfallforscherin einig: «Falls sich E-Bikes und E-Trottinette massiv ausbreiten, müssten Verkehrsflächen für Zweiräder wahrscheinlich deutlich ausgebaut werden», sagt Kipfer. «Einige Städte gehen bereits in diese Richtung: Mehr Raum für Zweiräder, dafür – weil der Platz begrenzt ist – zum Beispiel weniger oberirdische Parkplätze.»

Fahrkurse haben ihre Tücken

Bleibt noch die Sensibilisierung der E-Bike-Fahrer für die Tücken ihres Gefährts. «E-Räder haben durch ihre Motorisierung besondere Fahreigenschaften, die der Einübung bedürfen», sagt Jörg Kubitzki, Unfallforscher im Allianz-Zentrum für Technik in Ismaning bei München. Davon zeugten nicht zuletzt die häufigen Alleinunfälle respektive Stürze.

Als «grösstes Problem», so Kubitzki, würden von manchen die Anfahrhilfen gesehen: «Beim Anfahren entwickelt das E-Rad zu rasch eine Dynamik, die vor allem bei Senioren und Ungeübten zu Stürzen führen kann.» Würden E-Bike-Fahrkurse helfen? «Sie werden leider kaum angenommen», sagt der Unfallforscher. Er macht aber auch Bedenken geltend, weil bei solchen Kursen schon Unfälle passiert seien. Kursteilnehmer müssten daher schon zuvor eine gewisse Fahrpraxis mit normalen Fahrrädern erlangt haben.

Wichtigste Präventionsmassnahme – darin sind sich die Unfallforscher einig – ist das Tragen eines Schutzhelms. Dies gilt für das Fahren jeder Art von Zweirädern. Eine Helmpflicht besteht nur für schnelle E-Bikes (bis 45 km/h). Rund drei Viertel der hierzulande verkauften E-Bikes sind indes langsame Modelle mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h – und bei diesen tragen laut Erhebungen der BfU nur etwa zwei Drittel der Fahrer einen Helm.

Tachometer und ABS-Bremssysteme

Bettina Zahnd plädiert ausserdem für die standardmässige Installation von geeichten Tachometern vorab bei schnellen E-Bikes. «Die Fahrer solcher Modelle sind sich oft gar nicht bewusst, wie schnell sie unterwegs sind», sagt die Axa-Expertin.

Noch etwas hält sie für «sehr empfehlenswert»: ein ABS-Bremssystem mit Hinterradabheberegelung für E-Bikes, wie es bereits bei Motorrädern zum Einsatz kommt. Dieses verhindert bei einer Vollbremsung, dass das Hinterrad vom Boden abhebt und der Fahrer über die Lenkstange katapultiert wird. Gleichzeitig ist die Bremswirkung bei zwei am Boden haftenden Rädern deutlich grösser.

Sicherheitsbewusste Nutzer, besser ausgerüstete E-Räder und Entflechtung der städtischen Verkehrsströme – hier müssten Massnahmen und Vorkehrungen ansetzen, damit sich die Unfallzahlen möglichst langsamer entwickeln als der heimische Bestand an E-Bikes. Der Weg ist noch weit: Seit Jahren, so stellt die BfU fest, steigen Unfall- und Verkaufszahlen in der Schweiz praktisch im Gleichschritt. (Redaktion Tamedia)