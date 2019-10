In 18 Regionen wird an der Nachfrage vorbei gebaut

Oberaargau, Solothurn oder Sion – sie alle haben etwas gemeinsam: einen überdurchschnittlich hohen Anteil leer stehender Wohnungen. Und trotzdem eine steigende Anzahl an Neubaubewilligungen. In den vergangenen Jahren wurde in diesen Regionen deutlich zu viel gebaut.

Besonders hoch ist die Leerstandsquote im Oberaargau. Sie liegt gemäss dem neusten Immo-Monitoring der Beratungsfirma Wüest Partner bei 8,9 Prozent. Trotzdem wird weiterhin der Bau von Mietwohnungen bewilligt. Diese Entwicklung ist auch in den Regionen Jura, Burgdorf, Biel oder Linthgebiet zu sehen. Dort nimmt die Zersiedelung weiter zu.

Was der Bauboom anrichtet, zeigt das Beispiel des Kantons Aargau: Neue Überbauungen wie Neugrüen in Mellingen oder Esterli-Flöösch in Stauffen standen über Jahre halb leer. Der Grund: Im Aargau liegt die Leerstandsquote bei 2,59 Prozent, der schweizweite Durchschnitt dagegen bei 1,66.

Das Problem der wachsenden Leerstände verschärft den Druck auf die Mieten. In mehreren Regionen sind sie schon gesunken. Die Immobilienfachleute von Wüest Partner sagen weiter sinkende Mieten für das kommende Jahr voraus. Auch wer einen bestehenden Mietvertrag hat, könnte profitieren: Es sei davon auszugehen, dass der Referenzzinssatz von heute 1,5 Prozent auf 1,25 Prozent sinke – was einen Senkungsanspruch von 2,91 Prozent zur Folge hätte.