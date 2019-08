Neuer Schweizer Freihandelsdeal: Es droht grosser Widerstand

«Kein Schweizer Freihandelsabkommen mit Amazonas-Zerstörer Bolsonaro», fordert eine aktuelle Online-Petition, die innert kürzester Zeit von Tausenden unterzeichnet wurde. Es sei ethisch und ökologisch unvertretbar, mit dem brasilianischen Staatspräsidenten Bolsonaro ein Handelsabkommen abzuschliessen, schreiben die Initianten. Dieser unterstütze die Abholzung des Regenwalds für landwirtschaftliche Zwecke. Zudem wüten derzeit verheerende Waldbrände in der Amazonas-Region.

Die Petition bezieht sich auf das Freihandelsabkommen der Schweiz mit den Mercosur-Staaten, namentlich Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay. Wie der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro am Freitag via Twitter mitteilte, sind die Verhandlungen beendet. Bolsonaro spricht von einem «grossen Erfolg» für die Diplomatie. Die Schweiz steht unter Zugzwang: Erst im Juni hat die EU die fast zwanzigjährigen Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten erfolgreich abgeschlossen. Tritt das EU-Mercosur-Abkommen in Kraft, entsteht der grösste Freihandelsraum der Welt.

Parmelin äussert sich

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bestätigte am Freitag den Abschluss des Freihandelsabkommens. Sprecher Fabian Maienfisch sagte zu «20 Minuten»: «So sollte es möglich sein, zu verhindern, dass Schweizer Exporteure gegenüber ihren Konkurrenten aus der EU auf den Mercosur-Märkten benachteiligt werden.» Detaillierte Informationen zum Inhalt könnten noch nicht gegeben werden. Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der sich bei Bekanntwerden des Deals an den Berufsweltmeisterschaften in Russland aufhielt, will sich am Samstag zum Durchbruch äussern.

«Fragen im Bereich von Handel und nachhaltiger Entwicklung – also auch Umweltprobleme wie die Abholzung – sind wichtige Anliegen in den Verhandlungen», so Maienfisch. Ein allfälliges Abkommen werde ein Kapitel zum Thema beinhalten. Darin würden umfassende Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmer und der Umwelt verankert. Auch spezifische Bestimmungen rund um die nachhaltige Nutzung von Waldressourcen sind laut Maienfisch vorgesehen.

«Schweiz ist auf den Freihandel angewiesen»

Für FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen ist klar, dass die Schweiz das Handelsabkommen unterzeichnen soll: «Die Regierung rund um Staatspräsident Bolsonaro ist nicht für ewig gewählt. Allein wegen seiner Person auf das Abkommen zu verzichten, wäre falsch und hätte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen.» Zudem helfe das im Kampf gegen die tobenden Regenwaldbrände nicht. «Hier kann die Schweiz in Form von Katastrophenhilfe Unterstützung bieten, die Frage nach dem Handelsabkommen ist jedoch eine politische.» Dieses als Sanktionsmassnahme vorerst auf Eis zu legen, sei nicht zielführend.

Laut Wasserfallen müssten internationale Organisationen wie die WTO hinter den Sanktionen stehen, doch: «Oft bewirken solche Bestrafungen das Gegenteil, und das sanktionierte Land schottet sich noch mehr ab.» Als exportorientiertes Land müsse die Schweiz praktischer denken: Die im potenziellen Abkommen festgelegten Import- und Exportbedingungen haben eine Steigerung des Handelsvolumens aller beteiligten Staaten zum Ziel. Deswegen sei für ihn auch die Haltung linker Kreise unverständlich, die zwar Entwicklungshilfe für bestimmte Länder befürworteten, den Markt ebendieser aber nicht mit dem hiesigen verbinden und damit fördern möchten.

Zeichen gegen Bolsonaros Politik

Regula Rytz, Präsidentin der Grünen Partei, widerspricht: «Die Schweiz hat jetzt einen Hebel in der Hand, um gegen die zerstörerische Politik von Bolsonaro ein Zeichen zu setzen. Das Handelsabkommen darf nur unterschrieben werden, wenn es aus ökologischer und menschenrechtlicher Sicht einen Fortschritt bringt. Die Chancen dafür sind klein.» Was genau im Freihandelsabkommen steht, ist noch nicht bekannt, Für Rytz ist aber klar, dass Nachhaltigkeit im Zentrum stehen muss.

«Man kann den Klimaschutz nicht mit Füssen treten und erwarten, dass alle anderen Staaten wegschauen und Geschäfte machen wollen. Was im Amazonas passiert, betrifft auch uns.» Rytz fordert den Bundesrat dazu auf, den Mercosur-Vertrag als referendumsfähige Vorlage auszugestalten: «Wir werden ein Referendum gegen das Abkommen ergreifen, wenn es keine wesentlichen Verbesserungen für den Schutz des Regenwaldes und gegen die Vertreibung der indigenen Bevölkerung enthält.»

«Schwierige Diskussion im Parlament»

Die Mercosur-Koalition aus verschiedenen Hilfswerken, Umweltschutzorganisationen und dem SBV teilte am Samstag mit, sie werde das Abkommen im Parlament auf die Probe stellen und kritisch prüfen, ob die unerlässlichen Kriterien beim Umwelt- und Tierschutz, beim Konsumentenschutz und der Menschenrechtsituation in den Mercosur-Ländern erfüllt sind.

Die Zugeständnisse bei der Einfuhr von Landwirtschaftsprodukten sei zwingend auf die bestehenden WTO-Kontingente zu beschränken. Importiertes Fleisch müsse ohne Leistungs- und Wachstumsförderer und unter Einhaltung hoher Tierschutz- und Lebensmittelsicherheitsstandards produziert worden sein.

Falls die verhandelten Konzessionen zu weit gehen, werden mit dem Abkommen all die Massnahmen, die in den letzten Wochen zur Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit diskutiert und gefordert wurden, «in den Wind geschlagen», erklärte Markus Ritter, der Präsident des Schweizer Bauernverbandes (SBV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Für Ritter ist eine Agrarpolitik nicht mehr glaubwürdig, bei der einerseits im Inland strenge Vorgaben diskutiert und gemacht werden, deren Ziele andererseits beim Abschluss eines Freihandelsabkommens nur noch eine untergeordnete oder gar keine Rolle mehr spielen. Die Agrarpolitik in der Schweiz müsse eine Linie haben, so aber werde das Argument der Nachhaltigkeit zum Feigenblatt und der Bundesrat mache sich unglaubwürdig.

Für Ritter sind namentlich die Zustände in Brasilien «unhaltbar». Dort würden Hormone und Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die in der Schweiz längst verboten seien oder gar nie eingesetzt werden durften. Ritter verwies insbesondere auf Artikel 104a der Bundesverfassung. Dieser verpflichtet den Bund zu Handelsverträgen, die zur Nachhaltigkeit beitragen. Ritter prophezeit eine «sehr schwierige Diskussion im Parlament».

Swissmem freut sich

Hans Hess, Präsident des Industrieverbandes Swissmem, reagierte in der Samstagsrundschau von Radio SRF erfreut auf die Einigung. Nun hätten auch KMU Zugang zu einem neuen interessanten Markt, die Arbeitsplätze blieben in der Schweiz, der Standort Schweiz werde gestärkt.

Hess zeigte zwar Verständnis für die Vorbehalte. Es sei aber falsch, solche Verträge auf aktuell eventuell nicht genehme Regierungen abzustützen. Als Handelspartner könne man zudem Kritik besser anbringen und Wertsysteme für eine vernünftige Politik in diese Länder bringen.

Hess hält auch nichts davon, solche Vertragsabschlüsse an Bedingungen bezüglich Umweltschutz zu binden. Diesbezügliche Dialoge mit problematischen Staaten liessen sich «mit geöffneten Türen» besser führen. (20min/red/sda)