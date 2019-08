Postauto: Ex-Frankreich-Chef steht unter Betrugsverdacht

BernDas Bundesamt für Polizei (Fedpol) dehnt die Ermittlungen in der Postauto-Betrugsaffäre aus. Bisher hatten die Justizbeamten nur Ex-Postauto-Chef Daniel Lan­dolf und dessen Stellvertreter ­sowie den Ex-Finanzchef des Postkonzerns unter dringendem Tatverdacht.

Recherchen zeigen nun, dass das Fedpol diese Woche gegen drei weitere ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder von Postauto ein Verfahren eröffnet hat. Fedpol-Sprecher Thomas Drayer bestätigt, das Fedpol habe gegen die drei wegen des Verdachts des Leistungsbetrugs ein Verwaltungsstrafverfahren eröffnet. Einer der drei ist André Burri, ehemaliger Präsident von Carpostal France, dem umstrittenen französischen Ableger von Postauto Schweiz. Zuvor war Burri bei Postauto Schweiz Teilmarktleiter West.

Vorwurf: «Arglistig erschlichene Leistungen»

Die nach der Affäre neu eingesetzte Postauto-Führung hatte Burri bereits im vergangenen September entlassen. Der Jurassier hat mittlerweile eine neue Stelle gefunden. Er arbeitet als Chefbeamter bei der Gemeinde Delémont. Burri ist patentierter Anwalt und CVP-Politiker. Er war unter anderem Präsident des jurassischen Kantonsparlaments. Burri reagierte nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme. Es gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

Dass Burri nun unter Betrugsverdacht steht, ist pikant. Denn drei französische Unternehmen klagten bereits zuvor vor Gericht, Postauto Schweiz habe mit Dumpingpreisen bei Ausschreibungen in Frankreich Aufträge für Bus­linien erschwindelt. Die Franzosen werfen Carpostal France unlauteren Wettbewerb vor. Postauto ist nun im Begriff, die französische Tochter zu verkaufen, um das Sorgenkind loszuwerden. Das Fedpol scheint seine Ermittlungen derzeit auf Handlungen zu fokussieren, die Burri zuvor in der Schweiz vorgenommen hatte.

Insgesamt hat sich mit der Ausdehnung des Verfahrens diese Woche die Zahl der Beschuldigten auf sechs verdoppelt. Alle Beschuldigten stehen unter dringendem Verdacht, sogenannten Leistungsbetrug begangen zu haben. Die Strafermittler des Bundes werfen ihnen vor, in ihrer Funktion als Postauto-Kader «arglistig Leistungen des ­Gemeinwesens erschlichen» zu ­haben. Es drohen ihnen Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren und Bussen bis zu 30'000 Franken. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Bis jetzt keine Ermittlungen gegen die Postchefin

Postinsider sind erstaunt darüber, dass die ehemalige Postchefin Susanne Ruoff nach wie vor nicht ins Visier der Ermittler geraten ist. Das Fedpol hat gegen sie bis heute kein Strafverfahren eröffnet, obwohl der über Jahre dauernde Postauto-Betrug zu einem guten Teil während ihrer Amtszeit als Postchefin stattgefunden hatte. Dabei gibt es Indizien, dass ihre eigene Geschäftsleitung in die Betrügereien verwickelt war: So ermittelt das Fedpol bereits seit sechs Monaten gegen Pascal Koradi. Koradi war Ruoffs Finanzchef in der Konzernleitung und damit einer ihrer engsten Mitarbeiter.

Der Betrugsskandal bei Postauto ist im Februar 2018 publik geworden. Es zeigte sich, dass Postauto über Jahre von Gemeinden, Kantonen und Bund mit Buch­haltungstricks insgesamt über 200 Millionen Franken Subventionen erschlichen hatte.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App