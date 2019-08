Schweiz erzielt Durchbruch bei Handelspakt mit Mercosur

Die Efta-Länder, darunter die Schweiz, haben sich laut offiziellen Angaben mit dem südamerikanischen Handelsblock Mercosur über ein Freihandelsabkommen geeinigt.

Dies gab Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. «Ein weiterer grosser Sieg für unsere Diplomatie zur Öffnung des Handels», schrieb Bolsonaro zur Einigung. Details waren zunächst nicht bekannt. Mit dem Abkommen wollten die vier Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay die Zölle auf Industriegütern teilweise oder ganz abbauen.

- Concluímos hoje as negociações do Acordo de Livre Comércio entre MERCOSUL e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem PIB de US$1,1 trilhão e é o 9° maior ator comercial do mundo. Mais uma grande vitória de nossa diplomacia de abertura comercial. ????????????