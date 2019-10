Trio erhält Nobelpreis für den Kampf gegen die Armut

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an drei Forscher von US-Universitäten «für ihren experimentellen Ansatz zur Linderung der globalen Armut». Ausgezeichnet wurden der gebürtige Inder Abhijit Banerjee, die 1972 in Frankreich geborene Esther Duflo und der Amerikaner Michael Kremer, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mitteilte.

«Die Forschung der diesjährigen Preisträger hat unsere Fähigkeit zur Bekämpfung der globalen Armut erheblich verbessert», hiess es bei der Bekanntgabe der Gewinner. Sie haben das Problem in mehrere, besser zu verwaltende Einheiten heruntergebrochen – etwa auf die Frage, wie die Gesundheit von Kindern verbessert werden kann. Mehr als fünf Millionen Kinder in indischen Schulen haben demnach von ihren Programmen zur Lernunterstützung profitiert.

Die 1972 geborene Duflo ist erst die zweite Frau und zugleich die jüngste Person, die je den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Unter den bisherigen Preisträgern tauchte nur eine Frau auf: Elinor Ostrom erhielt die Auszeichnung 2009, alle anderen Gewinner sind männlich.

Esther Duflo ist seit 2015 mit dem Abhijit Banerjee verheiratet und hat auch die US-Staatsbürgerschaft. Das frisch gebackene Nobelpreisträger-Ehepaar hat ein gemeinsames Kind. Die beiden erhielten 2014 bereits gemeinsam den Albert-O.-Hirschman-Preis des Social Science Research Councils.

Duflo sagte, dass der Preis zeige, dass eine Frau erfolgreich sein kann und auch dafür ausgezeichnet werde. Und sie hoffe, dass sie damit viele viele andere Frauen inspirieren könne, ihre Arbeit weiterzuführen – aber auch viele Männer, dass sie den Frauen den Respekt zollten, den diese verdienten.

"Showing that it is possible for a woman to succeed and be recognised for success I hope is going to inspire many, many other women to continue working and many other men to give them the respect they deserve."



- Esther Duflo at today's press conference announcing her prize. pic.twitter.com/vTVBus80Hv