Airbnb weiss, wann Sie im Schlafzimmer laut werden

«Lärmkontrolle in Echtzeit», «effektive Eigentumsüberwachung» und «Risikobewertung» – das klingt nicht nach entspannten Ferien. Mit diesen Begriffen werben Hersteller für Überwachungsgeräte, deren Einbau die Buchungsplattform Airbnb seit einigen Wochen den Vermietern empfiehlt. Seit Dezember bietet Airbnb seinen Vermietern in Europa für die Geräte zweier Hersteller sogar einen Rabatt an, sie kosten dann noch zwischen 37 und 136 Franken. Ausserhalb Europas ist noch eine dritte Firma im Angebot. Die Kunden können die Geräte übers Internet direkt nach Hause bestellen.

Airbnb nennt sie «Party Prevention Devices», Geräte zur Party-Verhinderung. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Rauchmelder – nur melden sie nicht Feuer, sondern Lärm. Im Inneren befinden sich eine Art Dezibelmesser, der kontinuierlich die Lautstärke in der Unterkunft erfasst, und ein Computerchip, der die Daten analysiert und per Wlan an den Hausherrn überträgt. Sobald der Geräuschpegel dauerhaft über einem vom Vermieter eingestellten Schwellenwert liegt, wird dieser automatisch über die unerwünschte Lautstärke in der Unterkunft benachrichtigt.

Lauschangriff auf Touristen: So sieht das bei Noiseware aus. Foto: PD

Beim Gerät des Herstellers Noiseaware kann die Vermieterin den Geräuschpegel in ihrer Wohnung in Echtzeit über ein Web-Portal beobachten. Um das vorzuführen, zeigt der Anbieter auf seiner Webseite Lautstärkekurven, neben denen je ein Wort steht: «Wohnzimmer», «Terrasse» und «Whirlpool». Für grössere Unterkünfte empfiehlt Noiseaware, an diesen drei Orten seine Messgeräte zu installieren. Für jeden der drei Orte ist in der App zu sehen, wie sich der Geräuschpegel über mehrere Stunden entwickelt. Laut Hersteller werden die Daten rund um die Uhr gespeichert und können auch noch Jahre rückwirkend abgerufen werden.

Nach Ansicht von Silvia Böhlen, Sprecherin des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, ist das Instrument insgesamt fragwürdig, insbesondere was die Verhältnismässigkeit betrifft. Die permanente Aufzeichnung von Geräuschen in einer Airbnb-Wohnung stellt alle Mieterinnen und Mieter unter Generalverdacht und lässt weitreichende Rückschlüsse auf deren Tagesablauf zu. Auch könne man sich fragen, wie zweckmässig ein solcher Geräuschmesser in einer Airbnb-Wohnung sei, wenn es nur darum gehe herauszufinden, ob die Mieterinnen und Mieter nicht zu sehr über die Stränge hauen.

Eine Aufzeichnung und jahrelange Speicherung sei absolut unverhältnismässig, sagt die Schweizer Datenschützerin.

Wenn ein Vermieter ein solches Geräuschmessgerät in seiner Airbnb-Wohnung installiert, müsse er auf jeden Fall die Mieterinnen und Mieter vorab im Vertrag informieren. Doch nach Ansicht von Böhlen reicht dies nicht: Es brauche auch entsprechende Hinweise in der Wohnung, damit die Datenerfassung eindeutig erkennbar ist. Die Echtzeit-Übermittlung an den Vermieter sei noch das eine, aber eine Aufzeichnung und jahrelange Speicherung sei absolut unverhältnismässig. Auf keinen Fall zulässig wäre, wenn mit den Messgeräten auch Gesprächsinhalte aufgezeichnet würden. Solche versteckten Aufnahmen sind nach Schweizer Recht strafbar.

Von Airbnb heisst es dazu auf Anfrage, die Geräte dienten nur dazu, «unerlaubte Partys und Störungen in der Nachbarschaft zu verhindern». Keines würde den Ton aufzeichnen. Zudem verlangt die Plattform von allen Vermietern, den Einsatz der Geräte im Beschreibungstext der Unterkunft oder in der Hausordnung transparent zu machen. Auch die Hersteller stellen auf Anfrage klar, dass keine Stimmen oder Geräusche in der Wohnung aufgenommen und nur der Lärmpegel gemessen wird. Sie betonen, dass ihnen die Privatsphäre der Mieter wichtig sei und dass sie diese schützen wollten.

Da die Geräte nicht von Airbnb hergestellt werden, wäre für eine datenschutzrechtliche Prüfung das Land zuständig, in dem die Geräte vertrieben werden. Weltweit gewährt Airbnb derzeit Rabatte auf Geräte von drei Herstellern: Roomonitor ist ein spanisches Unternehmen, Mînut sitzt in London, Noiseaware im texanischen Dallas.

Schlafverhalten wird übermittelt

Doch selbst wenn die Gäste wie vorgeschrieben allgemein über den Einsatz der Party-Verhinderungs-Technik aufgeklärt werden, ist damit nicht garantiert, dass ihnen deshalb auch bewusst ist, welche Rückschlüsse sich aus den Daten ziehen lassen. So können die Lärmmessungen beispielsweise durchaus verraten, wann ein Besucher aufsteht oder zu Bett geht. Auch zu welcher Uhrzeit es wo besonders laut in einer Unterkunft war, lässt sich aus den Daten ablesen. Das lässt womöglich mehr Rückschlüsse zu als nur die Antwort darauf, ob ein Gast hier eine unangekündigte Party gefeiert hat.

Tatsächlich gibt es seit dem Start von Airbnb immer wieder Berichte über zu laute Touristen und Beschwerden von Nachbarn. In Unterkünften hätten viel mehr Gäste übernachtet als vereinbart, heisst es dann. Oder eben: Die Gäste hätten eine Party gefeiert. Zugleich gibt es auch immer wieder Berichte von Airbnb-Gästen, die versteckte Kameras in ihren Unterkünften gefunden haben – obwohl das eindeutig gegen die Airbnb-Richtlinien verstösst.