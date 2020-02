Akademiker, 61, ausgesteuert

Im Herbst 2016 änderte sich das Leben von Rolf Blum* von einem Tag auf den anderen. Dem damals 58-Jährigen wurde gekündigt – «Knall auf Fall, ohne jede Vorwarnung», wie er sagt. «Sie haben mir einen Dreizeiler in die Hand gedrückt, den ich unterschreiben musste. Das wars.»

Auch dreieinhalb Jahre später hat der Mann mit Studienabschlüssen in Ökonomie und Sozialwissenschaften keine dauerhafte Beschäftigung gefunden. Seit rund zwei Jahren ist er ausgesteuert. Ein 80-Prozent-Job bei einer Stiftung verhilft ihm zu einem monatlichen Nettolohn von 3400 Franken; die Stelle ist indes auf ein paar Monate befristet.

Blum arbeitete früher nicht im Finanzsektor, wo Ruckzuckkündigungen üblich sind. Vielmehr bekleidete er eine Führungsposition in einer gemeinnützigen Organisation. Zum Verhängnis wurde ihm nach seinen Worten, dass der damalige Präsident, mit dem er gut zusammengearbeitet hatte, den Rücktritt einreichte. Der Vorstand habe das zum Anlass genommen, so Blum, «mich vor die Tür zu setzen». Nach langjähriger Tätigkeit und «unbestritten guten Leistungen».

Automatisch ausgesiebt

Der Schock sass tief. «So die Stelle zu verlieren, ohne wirtschaftliche und sachliche Notwendigkeit, aus reiner Eitelkeit einiger weniger und dann in meinem Alter – das hat mich sehr getroffen», sagt Blum. Dennoch sei er fest davon überzeugt gewesen, wieder eine neue Anstellung zu finden. Sein Optimismus gründete auf einer 30-jährigen Führungserfahrung in in- und ausländischen Firmen, erstklassigen Referenzen und einem guten Netzwerk. Zudem hat sich Blum regelmässig weitergebildet.

Von dieser Zuversicht ist kaum mehr etwas zu spüren. Auch wenn Blum nicht den Eindruck eines verbitterten Menschen macht, der sich aufgegeben hat. «Ein geregelter Tagesablauf und Disziplin sind mir besonders wichtig, zumal ich tagsüber oft allein bin», betont der geschiedene Vater dreier Kinder. Rund 300 Bewerbungen verschickte er, daraus resultierten weniger als ein halbes Dutzend Einladungen zu einem Vorstellungsgespräch. Woran liegts? «Mein Makel ist das Alter», entgegnet Blum.

Aus seiner Sicht gibt es zwei schwer überwindbare Hürden. Zum einen die vielerorts eingesetzte Rekrutierungssoftware, die über 55-Jährige aussiebe und diese mit einem automatisierten Absagebrief abspeise. Zum anderen die Personalverantwortlichen in Unternehmen und die Personalvermittler, überwiegend jungen Alters und laut Blum mit «überholten und falschen Vorstellungen» von älteren Mitarbeitern. Die Konsequenz daraus sei, so der heute 61-Jährige, dass «Leute meines Alters gar nicht die Chance bekommen, sich persönlich vorzustellen».

«Langsamer Erstickungstod»

In dieser Lebensphase den Job zu verlieren, sei vergleichbar mit einer Krebsdiagnose, sagt Blum. Alle Lebensbereiche seien davon unmittelbar betroffen. «Es kommt mir so vor, als würde ich einen langsamen, qualvollen Erstickungstod erleben – finanziell, sozial, psychisch und physisch.»

Besonders zu schaffen macht ihm die soziale Isolierung. «Man sitzt zu Hause, ist allein, schreibt eine Bewerbung nach der andern und hat kein Erfolgserlebnis», erzählt Blum. «Vor allem aber vermisse ich den Austausch mit anderen Leuten.» Leider gebe es kaum Angebote für gut qualifizierte Langzeitarbeitslose, die räumlich zusammenkommen und ihre Erfahrungen miteinander teilen könnten.

Blums Anregung zu einem solchen Projekt, die er beim Staatssekretariat für Wirtschaft und beim Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) eingereicht hatte, wurde nach seinen Worten mit knapper Begründung abgelehnt. Das AWA verwarf auch sein Gesuch um eine Weiterbildung. Jemand mit einer so guten Ausbildung werde mühelos eine neue Stelle finden, hiess es. Aus heutiger Optik klingt dies für den ausgesteuerten Langzeitarbeitslosen wie Hohn.

«Wer das durchsteht, ohne an Selbstwert zu verlieren und im Vorstellungsgespräch immer noch zu überzeugen vermag, der muss über eine sehr harte Schale verfügen», sagt Blum und lacht. «Schon deshalb würde ich einen solchen Bewerber einstellen.»

Gekappte Altersvorsorge

Als Ausgesteuerter bekommt Blum keinerlei Unterstützung mehr vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum, sei es in Form arbeitsmarktlicher Massnahmen oder Weiterbildungen. Auch gibt es für ihn keine finanziellen Zuwendungen von der öffentlichen Hand. Beiträge an die AHV und Prämien für die Unfallversicherung muss er selber zahlen. Um diese Auslagen und den Lebensunterhalt zu finanzieren, hat er keine andere Wahl, als sein bescheidenes Vermögen zu verzehren.

In Blums Fall ist dies besonders bitter: Da er lange Zeit im Ausland gelebt und gearbeitet hatte, konnte er kein Vorsorgekapital in der zweiten Säule aufbauen. Um dieses Manko wettzumachen, hatte Blum im Ausland eine kleine Immobilie erworben in der Absicht, nach der Pensionierung von den Mietzinseinnahmen zu leben. Daraus wird nun nichts. Als Teil seines Vermögens wird Blum die Immobilie früher oder später verkaufen müssen, um über die Runden zu kommen. Hätte er sein Geld stattdessen in die berufliche Vorsorge stecken können, hätte er eine Rente auf sicher. Das BVG-Kapital gilt nicht als Vermögen und bleibt deshalb unangetastet.

Erhält Blum mit seinem kärglichen Einkommen keine Prämienverbilligung für die Krankenkasse? «Natürlich», antwortet den Mann, «nur wird mir das vom Kanton Zürich verbaut.» Der Grund: Blum müsste eine aktuelle definitive Steuererklärung vorlegen, um seinen Anspruch auf Prämienverbilligung zu belegen. Das kann er aber nicht, weil zur Steuererklärung für 2016 immer noch ein Rekurs von ihm hängig ist. Die Steuererklärungen 2017 und 2018 hat er nach eigener Aussage eingereicht, doch will das kantonale Steueramt diese nicht vorziehen mit Verweis auf den Rekurs.

So oder ähnlich werde mit den meisten Ausgesteuerten in der Schweiz umgegangen, ist Blum überzeugt. Davon habe er sich in Gesprächen mit vielen anderen Betroffenen überzeugen können. Zwischen 2014 und 2018 sind durchschnittlich 2900 bis 3250 Männer und Frauen pro Jahr ausgesteuert worden. «Uns ergeht es wie einer toten Fliege, die zerquetscht auf dem Tisch liegt», sagt Blum und spannt Daumen und Mittelfinger seiner Hand. «Man spickt sie einfach weg.»

* Name geändert