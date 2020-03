Credit Suisse: Kredit über 7 Milliarden Dollar ist gefährdet

Es ist ein Deal, als hätte es die Finanzkrise nie gegeben. Am 24. Juni 2019 verkündete die US-Firma Eldorado Resorts, sie wolle die Caesars Entertainment Corporation für 8,5 Milliarden Dollar kaufen. Caesars gehört unter anderem das berühmte gleichnamige Luxuscasino in Las Vegas. Da Eldorado deutlich kleiner ist als Caesars, musste die Übernahme mit einem Kredit von 7 Milliarden Dollar finanziert werden. Er wurde garantiert von der Credit Suisse und J. P. Morgan.

Gedacht war, ihn sogleich interessierten Anlegern weiterzugeben. Doch das scheint nun wegen der Corona-Krise schiefzugehen. Denn jetzt fehlen in Las Vegas die Touristen und mit ihnen die Einnahmen. Vergangenen Sommer hingegen herrschte an den Finanzmärkten noch eitler Sonnenschein, und die Casinos in Las Vegas erlebten einen Boom. Der gefürchtete Grossspekulant Carl Icahn übernahm 13 Prozent an Caesars und piesackte das Management so lange, bis er drei Sitze im Verwaltungsrat bekam. Kurz darauf kam es zum Verkauf an Eldorado, zu einem Kurs, der 30 Prozent über dem Börsenkurs lag.

Bereits damals wiesen Analysten darauf hin, dass der Deal keinen Sinn ergibt, obwohl Eldorado behauptete, er würde Synergien von 500 Millionen Franken jährlich bringen. Anfang dieses Jahres erlitten die Aktien der Casino-­Betreiber einen wahrhaften Kurseinbruch. Die Caesars-Aktien verloren mehr als ein Drittel ihres Werts, jene von Eldorado sanken gar um 70 Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass Eldorado schon vor dem Deal hoch verschuldet war. Dieser soll in den nächsten Wochen endgültig über die Bühne gehen. Doch angesichts der ­Corona-Krise ist nun kaum mehr jemand bereit, ihn mitzufinanzieren. Eldorado gibt noch immer Durchhalteparolen heraus und will die Sache durchziehen. Damit sieht sich die Credit Suisse mit der Frage konfrontiert, ob sie den Kredit und damit die Risiken auf die eigenen Bücher nimmt – oder direkt einen Abschreiber vornimmt und den Kredit tranchenweise mit Abschlag an zahlungskräftige Hedgefunds verkauft. In beiden Fällen droht ein Abschreiber, der leicht Hunderte Millionen umfassen kann. Dazu sagt die Credit Suisse: «Bei der Kreditvergabe an Unternehmen orientieren wir uns an strengen internen Richtlinien und den rechtlichen und regulatorischen Vorschriften weltweit.»

Aus Sicht der Credit Suisse ist brisant, dass ein Deal an Land gezogen wurde, der so gar nicht zu ihrer Sicherheitskultur passen will. Die Investmentbank machte jüngst von sich reden, weil sie im dritten Quartal einen Verlust von 102 Millionen bekannt geben musste. Es kam zu einem Wechsel an der Spitze. Jim Amie musste gehen, David Miller – ein Veteran, der 1997 zur Bank stiess und unter Lukas Mühlemann diente – wurde sein Nachfolger. 2004 erfand Miller den hoch spekulativen «dividend recapitalisation loan», der es Immobilienspekulanten an der Westküste erlaubte, den Wert ihrer Projekte und die entsprechenden Kredite drastisch zu erhöhen.

Dann kam es zur Finanzkrise und zu hohen Verlusten. Der Fall endete vor Gericht. Die Credit Suisse wurde 2014 als verantwortlich für Kreditbetrug bezeichnet und musste 40 Millionen Dollar zahlen. Miller, der bei der Bank zwischen 2004 und 2008 rund 23 Millionen verdiente, wurde 2016 trotzdem zum Kreditchef und ist seit November Chef der Investmentbank.



