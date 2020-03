Das Fed hat sein Ziel verfehlt

Mit ihrer ausserterminlichen und aussergewöhnlichen Leitzinsreduktion von 0,5 Prozent hat die US-Notenbank ihr wichtigstes Ziel am Dienstag verfehlt. An den Kapitalmärkten ist keine Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil: An den Börsen haben die im Vorfeld des Entscheids noch steigenden Kurse sogleich eine Kehrtwende vollzogen. Zu Handelsschluss resultierten je nach Index Tagesverluste zwischen 2,8 und 3,2 Prozent. Immerhin notieren die Kurse am Mittwoch wieder im Plus – gemessen an den Future-Märkten ist bei Eröffnung der Märkte auch mit steigenden Börsenkursen in den USA zu rechnen.

Zentral für die US-Notenbank sind aber auch die Kapitalmärkte: Die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen der USA (Treasuries) sind in der Folge des Entscheids zum ersten Mal in ihrer Geschichte unter 1 Prozent gefallen. Das allein ist ein Anzeichen für Stress auf diesen Märkten, denn es bedeutet, dass diese als sicher geltenden Anleihen trotz sinkender Zinsen auch in den USA so gefragt sind wie noch nie.

Und das ist nicht die ganze Geschichte: Das Absinken der Renditen der sicheren Anleihen hatte mit zur Folge, dass sich der Unterschied (die sogenannten Spreads) zur Verzinsung von hochriskanten Anleihen weiter vergrösserte. Damit sind Anleihen von Unternehmen gemeint, die stärker als andere gefährdet sind, ihre Schulden nicht mehr begleichen zu können. Eine durch das Coronavirus ausgelöste starke Wirtschaftsabschwächung würde es solchen Unternehmen nicht nur erschweren, ihre Schulden zurückzuzahlen; es würde für diese Firmen auch schwieriger, an neues Geld zu kommen. Auch fallende Aktienkurse wie in der letzten Woche verschärfen die Finanzierungsbedingungen, weil Aktien zur Absicherung für Ausleihungen eingesetzt werden.

Angst vor einem «Credit Crunch»

Aus all diesen Gründen ist in den Finanzmedien bereits von der Gefahr eines möglichen «Credit Crunch» die Rede: Damit ist eine Situation gemeint, in der Unternehmen keine neuen Kredite mehr erhalten können – weder über den Kapitalmarkt via Anleihen noch über Banken. Unter Analysten kursiert die These, dass die Anspannung an den Kapitalmärkten schon im Vorfeld ein wichtiger Grund für den Zinsschritt des Fed am Dienstag gewesen ist.

Darauf angesprochen, erklärte Fed-Chef Jerome Powell an seiner Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid, die Finanzmärkte würden normal funktionieren. Allerdings versorgt die US-Notenbank die Finanzmärkte wegen der Anspannungen schon jetzt mit aussergewöhnlichen Geldspritzen.

Es waren die tiefen Zinsen und die am Dienstag erneut bestätigte Erwartung, dass die Notenbank im Notfall immer eingreift, was Investoren zum Eingehen immer höherer Risiken verleitet hat. Deshalb konnten sich Unternehmen gemessen an ihrer Bonität zu günstig verschulden. Und vielfach haben diese das Geld nicht für Investitionen in ihr Geschäft verwendet, sondern für Aktienrückkäufe (was den Kurs der eigenen Aktien befeuert) und für Unternehmensübernahmen. Beides verhalf dem Management zu höheren Boni.

Ein weiterer Grund, weshalb das Vorgehen des Fed nicht nachhaltig zu beruhigen vermag, ist die Erkenntnis, dass auch die US-Notenbank immer näher an den Rand ihrer Möglichkeiten gerät. Im Falle einer Rezession waren bisher Zinssenkungen bis zu einem Ausmass von 5 Prozent notwendig. Nach der Reduktion am Dienstag liegt der Leitsatz in den USA jetzt nur noch bei einem Zielband von 1 bis 1,25 Prozent.

Am Ende der Möglichkeiten

Viel schlimmer dran sind allerdings die Europäer. Die Europäische Zentralbank liegt mit ihrem Einlagesatz für Bankeinlagen bereits bei minus 0,5 Prozent, die Schweizerische Nationalbank bei minus 0,75 Prozent. Obwohl beide durch die jüngste und weitere Zinssenkungen der Amerikaner weiter unter Druck geraten dürften, haben weitere Zinssenkungen in den negativen Bereich hier abgesehen von negativen Nebenwirkungen nur noch symbolischen Charakter.

Ohnehin können Notenbanken zur Verbesserung der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht allzu viel beitragen. Wenn die Produktion wegen abwesender Beschäftigter oder unterbrochener Wertschöpfungsketten einbricht, hilft es wenig, wenn dank tieferer Zinsen oder zusätzlicher Geldschübe die Nachfrage gesteigert werden kann. Auch das spricht dafür, dass das Vorgehen des Fed vor allem auf eine Beruhigung der Kapitalmärkte fokussiert ist.

Als weiterer Grund für den ausbleibenden Effekt der Zinssenkung durch das Fed wird die enttäuschende internationale Kooperation genannt. Zwar haben die Finanzminister und Notenbankchefs der G-7-Länder in einer gemeinsamen Erklärung gestern gelobt, alles Nötige zu tun, um einen Absturz der Wirtschaft zu verhindern. Genannt wird in der Verlautbarung aber keine einzige Massnahme und auch kein Bekenntnis zu einem gemeinsamen Vorgehen. Als sich die Weltwirtschaft nach der Finanzkrise im freien Fall befand, haben sich die führenden Länder noch auf gemeinsame Massnahmen der Fiskal- und der Geldpolitik verständigen können, was wesentlich mithalf, die Krise zu bewältigen. Davon ist jetzt nichts zu sehen.

Das Gegenteil ist der Fall: Nach dem Zinsentscheid gestern hat US-Präsident Donald Trump einmal mehr selbst bei Massnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Virus den Konkurrenzkampf zwischen den Ländern betont. Die Gefahr ist damit gross, dass trotz ihrer eingeschränkten Möglichkeiten alles an den Notenbanken hängen bleibt.