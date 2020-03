Was bringt die Fair-Preis-Initiative?

Die Fair-Preis-Initiative will die «Hochpreisinsel Schweiz» bekämpfen. Sie haben den Initiativtext angeschaut. Schafft sie das? Ich bin skeptisch, ob sie wirklich das bringt, was sie verspricht. Das Problem ist, sie versucht mit dem Kartellrecht auf ein Phänomen einzuwirken, das mit den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun hat.

Warum ist das ein Problem? Mit dem Kartellrecht geht die Wettbewerbskommission (Weko) gegen einzelne Unternehmen vor. Das ganze Kartellgesetz ist darauf ausgerichtet, punktuelle Fehler von einzelnen Firmen zu korrigieren. Bei den unterschiedlichen Preisen im In- und Ausland und den Schwierigkeiten, zu tieferen Preisen im Ausland einzukaufen, spielen aber ganz andere Dinge eine wichtige Rolle: Zollvorschriften, technische Vorschriften, Bewilligungen etc.

Man müsste also bei diesen Rahmenbedingungen ansetzen? Eigentlich schon. Aber genau das ist nicht der Fall. Man erschwert sogar den Online-Einkauf im Ausland mit der Mehrwertsteuer und überhöhten Bearbeitungsgebühren, obwohl genau dies den Wettbewerb stärken und Druck auf die Detailhändler in der Schweiz ausüben würde. Und als der Bundesrat letztes Jahr vorschlug, die Importzölle zu streichen, hat dies die vorberatende Kommission abgelehnt.

Was könnte denn die Wettbewerbskommission tun? Die Wettbewerbskommission ist dazu da, Behinderungen des Wettbewerbs zu verbieten und allenfalls Bussen auszusprechen. Sie ist aber nicht dazu da, Märkte und ihre Preise zu regulieren. Dazu fehlen ihr die Instrumente. Das sieht man gut am Swatch-Fall, bei dem die Weko seit zehn Jahren entscheidet, ob und wie die Swatch-Group andere Hersteller mit spezifischen Uhrenbestandteilen beliefern soll.

Peter Hettich ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität St. Gallen. Foto:

Bringt die Initiative denn nicht tiefere Preise? Das ist schwierig zu beurteilen. Weder die Initiative noch die Gegenvorschläge sehen Bussen vor. Damit fehlt ein Element, um vorbeugend die Verhaltensweisen zu verhindern, die wir nicht haben wollen. Klar ist, dass die Firmen ein Instrument in die Hand bekommen, mit dem sie drohen können und so allenfalls bessere Einkaufsbedingungen erhalten.

Und was haben davon die Konsumenten? Ob die Importeure wirklich tiefere Preise bekommen und dann von den Firmen etwas zu den Konsumenten durchsickert, ist schwer abzuschätzen. Das dürfte wesentlich von den wettbewerblichen Rahmenbedingungen im Inland abhängen. Wo der Wettbewerb gross ist, wären bessere Importpreise auch weiter gegeben.

Viele Kunden stören sich am Geoblocking, das verhindert, dass sie im Ausland etwas einkaufen können. Das stört mich auch. Bei Filmen beispielsweise werden so die Vertriebsketten von audiovisuellen Konzernen geschützt. Das ist ärgerlich, hat aber mit dem Urheberrecht zu tun, das sich stark an Landesgrenzen orientiert. Auch bei anderen Waren sehe ich keinen Grund, wieso Kunden, die bereit sind, höhere Liefergebühren zu bezahlen, nicht bedient werden. Diesbezüglich hat die Weko ja auch schon eingegriffen. Als Schweizer Kunden in Deutschland einen BMW kaufen wollten und ihnen das verweigert wurde, hat sie BMW gebüsst, meiner Ansicht nach zu Recht. Aber eben: Die Weko geht punktuell vor. An den Rahmenbedingungen, die zur Hochpreisinsel führen, ändert sie damit nichts.

Die Initiative will schon Firmen treffen, die eine «relative Marktmacht» haben, weil ihre Produkte unverzichtbar seien. Die Initianten finden, das gelte für Coca-Cola oder Nivea, die im Ausland deutlich günstiger sind. Auf den ersten Blick leuchtet das Anliegen ein. Die Preisunterschiede sind enorm. In der Praxis habe ich meine Zweifel, ob es wirklich etwas bringt. Das Konzept kommt aus Deutschland, und dort hatte es bis heute wenig Erfolg. Würde man Coca-Cola oder Nivea büssen, würde man einen Wettbewerber, den Wirt oder den Detailhändler in der Schweiz schützen, aber nicht den Wettbewerb als Ganzes. Und genau den sollte man im Blick haben.