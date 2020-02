Reportage: Die Weltviruskrise trifft das iPhone

Die Volksrepublik China ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Millionen Menschen müssen zu Hause bleiben, sie sollen auf keinen Fall reisen, das war bislang die Strategie der Regierung in Peking. Die Ausbreitung des neuen Virus mag man so am effektivsten bekämpfen – die Wirtschaft aber auch. Seit mehr als einem Monat ruht die Produktion des Landes. Das Virus wütet unterdessen weiter, Tausende sind schon gestorben, das Gesundheitssystem ist überfordert. Aber eben auch für die Wirtschaft werden die kommenden Tage und Wochen entscheidend sein. Kommt China noch glimpflich davon? Oder steht dem Land eine der schwersten Wirtschaftskrisen bevor, mit fatalen Folgen für die ganze Welt?

Diesen Schicksalsfragen nähert man sich am besten über das wohl begehrteste der unzähligen Produkte, die aus den chinesischen Fabriken hinaus in alle Welt verschickt werden: das iPhone. Manche seiner Bauteile stammen aus China, und das allein würde schon reichen für eine Krise, aber vor allem wird das Handy auch noch in einer Fabrik nicht weit von Wuhan zusammengesetzt. Dort, wo das Virus zuerst ausbrach. Heute Montag wird sich zeigen, ob die Arbeiter wieder in diese Fabrik zurückkehren dürfen, dann sollen wenigstens für Millionen Wanderarbeiter im Land die zwei Wochen Quarantäne enden – viele andere werden weiter zu Hause eingeschlossen bleiben, vor allem viele kleine Unternehmen sind dadurch betroffen. Die Zulieferer oder Zulieferer von Zulieferern.

Folgen spürt man auch in Europa

In dieser chinesischen Krise zeigt sich auch, wie fragil die Weltwirtschaft doch ist. Fehlt nur ein einziges Bauteil für das iPhone, bringt das die Fliessbänder in China zum Stehen und die Banker an der Wallstreet zum Stöhnen. Ein Problem, das dieser Tage in China beginnt, sich aber viel, viel schneller als das Coronavirus selbst über den Erdball ausbreitet. Die Folgen spürt man in San Francisco genauso wie in europäischen Metropolen, in Taipeh und natürlich in der Fabrik in Zhengzhou, in der sonst bis zu 350 Handys pro Minute zusammengesetzt werden.

Der letzte Halt vor Wuhan, dem Seuchengebiet, heisst Zhengzhou-Ost. Danach stoppen einige Schnellzüge auf ihrem langen Weg von Peking nach Süden erst wieder Hunderte Kilometer nach Wuhan. Die Station ist so gross wie ein Flugterminal, ein Eisenbahnpalast aus Stahl und Sichtbeton. Sonst steigen hier jeden Tag Zehntausende Menschen ein und aus, und Smog von den Stahlwerken aus dem Umland hängt in der Luft. Und heute? Blauer Himmel, kaum Menschen. Dabei leben mehr als zehn Millionen in dieser Stadt. In der Bahnhofshalle hat sogar jemand die Getränkeautomaten ausgesteckt.

Im Grunde aber ist es so, als hätte jemand einer ganzen Stadt den Stecker gezogen. Alles steht still. Die Schwerindustrie und auch das grosse Werk mit den iPhones vor den Toren der Stadt. Gut möglich, dass das iPhone, das man in der Schweiz gekauft hat, aus dieser Stadt stammt. Gut möglich, dass das iPhone 8, das man dieser Tage in Zürich nicht bekommt, aus Zhengzhou hätte kommen sollen.

«Registriere dich, sonst kommst du hier nicht rein!»Parteifunktionär am Bahnhof in Wuhan

Ein Besuch dort beginnt mit einer schroffen Ermahnung. «Registriere dich, sonst kommst du hier nicht rein!», ruft ein Parteifunktionär am Bahnhof. Er trägt Schutzanzug, Maske, Plexiglasbrille. Jeder Passagier muss an ihm vorbei und Auskunft erteilen. Woher man kommt, wohin man will, wo man wohnt.

Erst dann darf man hinein in die Stadt. «Halt durch, Wuhan!» steht auf Bannern, die an den LKW hängen, die von hier Essen, Medikamente und Wasser in die nahegelegene Krisenregion bringen. Die Solidarität ist gross, sie hat aber auch ihre Grenzen. Die eigene Stadtgrenze zum Beispiel. Wer in die Stadt möchte, wird durchleuchtet. An Checkpoints werden die Kofferräume der Fahrzeuge durchsucht, die Temperatur der Insassen wird gemessen. Mithilfe der Mobilfunkanbieter kann man sich per SMS die Orte schicken lassen, an denen sich das Handy zuletzt eingeloggt hat. Ist Wuhan darunter, ist die Reise erst einmal vorbei. Und wer hört, dass jemand seinen Aufenthalt in der Quarantänezone geheim gehalten hat, muss die Person melden. Die Nummer der Denunziations-Hotline hängt in der ganzen Stadt aus.

Der Taxifahrer, der in das Industriegebiet ausserhalb von Zhengzhou fährt, hat in seinem Auto hinter den Vordersitzen Müllsäcke vom Dach bis zum Boden befestigt, um sich vor dem Virus zu schützen. In diesen Zeiten versucht jeder, sich bestmöglich abzuschotten.

So wie das Werk des iPhone-Fabrikanten Foxconn, das mit Stacheldraht abgesperrt ist. Die Parkplätze sind leer, der Wachmann vor der 2010 eröffneten Fabrik hat seinen Kopf auf den Tisch gelegt – und schläft. Ausser ein paar Sicherheitskräften gibt es hier ohnehin niemanden, den er bewachen könnte. Im Zentrum der Millionenstadt, an einem weiteren Standort von Foxconn, sind sogar die Türen mit einem Aufkleber versiegelt, um heimliche Bürobesuche zu verhindern.

«Das Ganze ist eine Katastrophe»

Im Industriegebiet trifft man zwei Mitarbeiter, Anfang zwanzig. Mit Reportern spricht man nicht gerne, das mag der Arbeitgeber gar nicht. Dann sagt einer der Jungs doch noch etwas: «Eigentlich sollen wir bald wieder ins Werk.» Was genau dann gemacht werden soll, wisse er selbst nicht. Ein Grossteil seiner Kollegen fehle ja. Ein anderer Arbeiter aus dem Viertel sagt, er wisse gar nicht, wann es weitergeht. Eigentlich war der Stichtag der 9. Februar. Die offizielle Anordnung war schon raus. Doch dann verboten die Behörden plötzlich, die Fabriken wieder zu öffnen. Der Grossteil der Produktion steht noch immer still. Im Netz kursiert der Hashtag «WannGehtDieArbeitInZhengzhouWeiter?».

Das möchte auch Herr Chang gerne wissen, der normalerweise morgens Teigtaschen an die Arbeiter verkauft. Oder Frau Gao, die in ihrer Bude sonst dicke Hühnersuppe anbietet. Ihre Läden bleiben auch heute wieder auf Anweisung geschlossen. Ob man nicht mit der Regierung sprechen könnte wegen der Miete, fragt Frau Gao. Sie verdiene ja nun seit Wochen nichts. «Das Ganze ist eine Katastrophe für die chinesische Wirtschaft», sagt ein älterer Mann mit Wollmütze. Chen nennt er sich, er ist vom Nachbarschaftskomitee und trägt eine rote Binde der Partei am Arm. Er ist eine Art Wächter des Wohnviertels, das gegenüber dem Foxconn-Werk liegt. Im Block von Chen darf nur alle zwei Tage jeweils ein Familienmitglied die Wohnung verlassen. Die Person muss sich in eine Liste eintragen lassen.

Sein Viertel bewacht Chen wie seine eigene Burg, noch gibt es keinen Krankheitsfall. Auf einer Karte in seinem Handy verfolgt er die Meldungen in Echtzeit, einige Kilometer entfernt gibt es schon zwei Erkrankte. Um den Bahnhof Zhengzhou-Ost sind es bereits Dutzende, in der ganzen Stadt sind es offiziell fast 200. Das Virus rückt näher. «Fieber messen!», herrscht Chen jeden Anwohner an, der durch das Tor will. Menschen, die keine Maske tragen, werden wieder ins Haus geschickt. Chinas Parteichef Xi Jinping hat verlauten lassen, dass es nun in den Händen eines jeden Kaders liege, die Lage in den Griff zu kriegen. Das hat in China zu einer Massenmobilisierung von Beamten und rekrutierten Freiwilligen geführt, wie es das Land seit der Ära Mao Zedongs nicht mehr gesehen hat. Das mag erklären, warum der ältere Mann mit der Wollmütze die Anwohner so anherrscht.

Was die Rückkehrer erwartet? Der alte Chen kann das leicht beantworten: Quarantäne. Die dauert 7, meistens 14 Tage. Das Motto dieser Wochen hat die Kommunistische Partei auf rote Banner drucken lassen, die überall hängen: «Zu Hause bleiben ist die beste Medizin!»