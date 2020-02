Ein Börsensturz wie seit der Finanzkrise nicht mehr

Seit dem März 2009 ging es mit der Börse weltweit fast nur nach oben. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat diesem Trend nun ein Ende bereitet. Seit Montag befinden sich die Börsen weltweit im Ausverkaufsmodus. Nie mehr seit der Finanzkrise sind die Aktienkurse innerhalb einer Woche so stark gefallen wie in der auslaufenden. Allein die Aktien an der Schweizer Börse haben gemessen am Leitindex SMI innert Wochenfrist beinahe 12 Prozent ihres Werts verloren. Allein am heutigen Tag wieder 3,67 Prozent.

Ein Beispiel für den Absturz an den europäischen Börsen ist der deutsche DAX-Index. Seit dem Freitag der Vorwoche liegt er mehr als 12 Prozent im Minus.

Im gleichen Umfang bewegen sich die Kursverluste in den USA und Europa. In den USA haben die Aktien gemessen am Dow-Jones-Index vom Schlusskurs am vergangenen Freitag bis zum Donnerstag mehr als 11 Prozent ihres Werts eingebüsst. Diesen Freitag verlor der Index nach dem Börsenstart erneut 1000 Indexpunkte.

Obwohl bisher schon stärker von der Krise betroffen, verlor auch der japanische Nikkei-Index in der vergangenen Woche deutlich an Wert.

Dramatisch in die Höhe geschossen sind dagegen die sogenannten Volatilitätsindizes. Sie gelten als Angstindikatoren der Börsen. Der Wert des VSMI für die Schweizer Börse hat sich innert Wochenfrist von rund 13 auf mehr als 33 Punkte mehr als verdoppelt. Hier zeigt sich die gleiche Entwicklung wie beim VIX für den US-Aktienmarkt. Diese Indizes werden aus gehandelten Optionen errechnet, weil sich die Unsicherheit der Investoren vor allem in deren Preisen niederschlägt.

Noch bis letzte Woche dominierte an den Kapitalmärkten die Überzeugung, die Ausbreitung des Coronavirus bleibe hauptsächlich auf China beschränkt, und die Krise sei rasch wieder vorbei. Mit den in den letzten Tagen drastisch ansteigenden Fallzahlen vor allem in Europa wurde deutlich, wie verfehlt diese Einschätzung ist. Wie sehr die Stimmung gekippt ist, bringt das folgende Zitat eines Marktstrategen gegenüber der Nachrichtenagentur «Bloomberg» auf den Punkt: «Die Investoren verkaufen zuerst und stellen erst danach Fragen zu den Gründen.»

Am stärksten fielen in der vergangenen Woche die Aktien jener Unternehmen, die besonders stark von der Angst vor dem Virus und den Vorsichtsmassnahmen betroffen sind. Das gilt zum Beispiel für die Fluggesellschaften, weil die Reisetätigkeit überall stark abnehmen dürfte. Lufthansa, die Muttergesellschaft der Swiss, verlor innert Wochenfrist mehr als ein Fünftel ihres Börsenwerts.

Bisher stand bei den wirtschaftlichen Folgen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus vor allem China im Zentrum. Die Frage war, wie der Ausfall von Produktionsstätten das Wachstum der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und die internationalen Wertschöpfungsketten beeinflusst. Schon die bisherigen Einschätzungen dazu deuteten auf eine deutliche Abschwächung nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung dort hin, sondern in der gesamten Weltwirtschaft.

Grund ist eine extreme Unsicherheit

Doch jetzt ist im Zusammenhang mit dem Virus in Analysten- und Medienberichten zunehmend von einem «schwarzen Schwan» die Rede: In Anspielung auf den Bestseller von Nassim Nicolas Taleb ist damit ein überraschendes Ereignis gemeint, zu dessen Folgen keine historische Vorlage existiert, weshalb sich auch keine Wahrscheinlichkeiten errechnen lassen. Diese extreme Unsicherheit ist es, die vor allem auf die Kurse drückt.

Es ist nicht absehbar, wie die Krankheit auch in den westlichen Ländern die Produktionsabläufe zum einen und die Nachfrage zum anderen beeinflusst und damit die wirtschaftliche Lage der Unternehmen und der Gesamtwirtschaft. Dabei war die wirtschaftliche Lage schon vor dem Virus labil. Das gilt vor allem für die Industrie.

Bisher waren es immer die Notenbanken, die mit Geldspritzen wieder für wirtschaftliche Zuversicht und steigende Kurse an den Börsen gesorgt haben. Bereits hat sich die Erwartung durchgesetzt, dass das Fed in den USA die Zinsen im laufenden Jahr bis zu dreimal weiter senken wird. Der Einfluss der Notenbanker bleibt aktuell aber nicht nur beschränkt, weil die Zinsen überall schon äusserst tief sind, sondern vor allem, weil Geldpolitik bestenfalls für eine grössere Nachfrage sorgen kann. Doch wenn Beschäftigte nicht mehr zur Arbeit erscheinen und die Produktionsketten unterbrochen werden, können auch Geldschübe nicht helfen. Das hat man an den Börsen begriffen.