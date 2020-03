Erste Schweizer Firmen senken wegen der Corona-Krise ihre Prognosen

Nach der OECD hat nun auch der Internationale Währungsfonds wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seine Wachstumsprognose für das globale Wirtschaftswachstum kassiert. Die alte Schätzung von 3,3 Prozent für dieses Jahr sei hinfällig, eine neue Schätzung will der IWF erst im April wagen. Die Abkühlung ist längst auch bei Schweizer Unternehmen angekommen: Firmen wie Dormakaba oder Logitech korrigieren ihre Prognosen für das laufende Jahr.

Die Schweizer Maschinenindustrie, die stark exportabhängig ist, zeigt sich alarmiert: «Falls die Beeinträchtigungen durch die Corona-Epidemie und das gegenwärtige Ausmass der Überbewertung des Frankens anhalten, wird die Lage für die Industrie kritisch», sagte am Mittwoch Stefan Brupbacher, Direktor des Branchenverbands Swissmem. Forderungen nach Konjunkturprogrammen erteilte er jedoch eine Absage.

Derzeit beschäftigt die Maschinenindustrie schweizweit 324’600 Personen. Für «verschiedene Firmen» in der Branche seien die Lieferketten beeinträchtigt oder sogar ganz unterbrochen worden, heisst es bei Swissmem.

Schlüsselhersteller warnt

Aktuelles Beispiel ist der Hersteller der Kaba-Schlüssel. Beim am Mittwoch veröffentlichten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management von Dormakaba mit einem spürbaren Einfluss durch das Coronavirus und senkte die Prognose. Die lokale Nachfrage in China sei bereits betroffen, allerdings fehle derzeit noch die Sichtbarkeit über Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und auf das Wirtschaftswachstum.

Dormakaba geht nun davon aus, dass das Umsatzwachstum und die Marge beim Betriebsgewinn für das gesamte Geschäftsjahr nicht mehr höher, sondern etwas niedriger als im Vorjahr ausfallen werden. Aufgrund des unsicheren Umfelds sollen zudem die mittelfristigen Ziele in den kommenden Monaten überprüft werden.

Diese Aussagen machen die Finanzbranche hellhörig. Der Analyst der Bank Vontobel sieht «erhebliches Abwärtspotenzial beim Jahresergebnis von Dormakaba». Anleger trennten sich in Scharen von dem Papier und schickten die Aktie mit über 7 Prozent ins Minus.

Logitech erwartet weniger Gewinn

Bereits am Montag hatte der Computerzubehör-Hersteller Logitech eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das Westschweizer Unternehmen senkte seine Prognose für den Betriebsgewinn um 10 Millionen Dollar auf neu 365 bis 375 Millionen Dollar. Der pessimistischere Ausblick werde wegen Unterbrechungen in den Lieferketten nötig, sagte Logitech-Chef Bracken Darrell. Diese seien durch das Virus beeinträchtigt.

Auch der Basler Zahnimplantate-Hersteller Straumann stellt sich wegen des Coronavirus-Ausbruchs auf Umsatzeinbussen ein. In der Region Asien-Pazifik dürften die Verkaufserlöse im ersten Quartal deswegen um 30 Millionen Franken oder mehr sinken, teilte das Unternehmen schon Mitte Februar mit. Im Vergleich zum Schlussquartal wäre das einen Rückgang um mehr als ein Drittel. China ist mit einem Umsatzanteil von 12 Prozent ein wichtiger Markt für Straumann. Für eine darüber hinausgehende Einschätzung ist es laut Firmenchef Guillaume Daniellot aber noch zu früh.

Andere Unternehmen vermeiden konkrete Aussagen oder verzichten ganz auf die sonst übliche Wachstumsprognose. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich aus dem sich ausbreitendenErreger ergäben, seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, teilte zum Beispiel Bossard mit. Aus diesen Gründen sieht der Zuger Logistikkonzern von einem Ausblick ab.

Der Zementhersteller LafargeHolcim hat für seine Prognose mögliche Folgen des Coronavirus auf die Geschäftsergebnisse ganz ausgeklammert. Die Epidemie dürfte sich zwar im Ergebnis in China niederschlagen, sagte Konzernchef Jan Jenisch Ende Februar bei der Präsentation der Jahreszahlen 2019. Er wies aber darauf hin, dass der Markt dort für LafargeHolcim nicht sehr bedeutend sei. «Die meisten unserer Zementwerke in China laufen wieder», so Jenisch.

Die Berichtssaison der Schweizer Unternehmen läuft noch einige Wochen. Die Liste der Unternehmen, die wegen der Corona-Krise ihre Prognose einkassieren, dürfte daher noch länger werden. Und noch ist unklar, ob die Eintrübung nur das erste Halbjahr betrifft oder sich bis in die zweite Jahreshälfte hineinziehen wird.