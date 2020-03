EZB beschliesst Notfallprogramm über 750 Milliarden Euro

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Europäische Zentralbank EZB ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft gehen.

Dies teilte die EZB am späten Mittwochabend mit. Das Programm werde beendet, sobald der EZB-Rat die Coronavirus-Krise für bewältigt halte, aber nicht vor Jahresende, hiess es weiter. Der EZB-Rat hatte zuvor eine ausserordentliche Konferenz abgehalten.

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the Euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR