Fehlbare Beizer kommen mit tiefen Bussen davon

Der Beizer machte so ziemlich alles falsch, was ein Beizer falsch machen kann. «Schmutziges ­Besteck vom Vortag» fanden die Solothurner Inspektoren laut Strafbefehl in seinem Restaurant, zudem auch «Insekten­larven unter der Spülmaschine» oder «Einsätze für die Abwaschmaschine direkt auf dem Fussboden». Ein Reinigungsplan fehlte genauso wie die obliga­torische Dokumentation der ­Wareneingänge.

Dann war auch noch der Tiefkühler «massiv» verschmutzt, wie aus den Akten hervorgeht, der Wirt lagerte «Poulet im eigenen Saft». Eine Probe Tofu war stark kontaminiert mit Staphylokokken. Die Erreger können gefährliche Infektionen bei den Gästen auslösen. Trotzdem musste der Gastronom nur 400 Franken ­Busse bezahlen.

Bis zu 40'000 Franken würde das Lebensmittelgesetz grundsätzlich erlauben. «Aber das kommt in der Praxis nicht vor», sagt Michael Beer, Vizedirektor des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Ihm sei bisher nur eine Busse von über 10'000 Franken bekannt. «Notorische Wiederholungstäter lassen sich von einem Betrag von 1000 Franken kaum beeindrucken», sagt Beer.

500 Franken für Ungeziefer

Das Tamedia-Recherchedesk berichtete in den vergangenen ­Tagen über bedenkliche Zustände in einem Teil der Schweizer Restaurant- und Hotelküchen. Eine Analyse von über 270 Strafentscheiden nach Lebensmittelgesetz offenbarte schwere Verstösse gegen die Hygienevorschriften, aber auch dreisten Etikettenschwindel. Jetzt zeigt sich: Die Bussen für solche Delikte fallen regelmässig tief aus.

In einer Basler Beiz zum Beispiel war das Gemüse so stark verunreinigt, «dass die Ware als gesundheitsgefährdend beurteilt werden musste», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Die Bedingungen in einem Lausanner Lokal «liessen stark zu wünschen übrig», so die Inspektoren. Überall habe man Schmutz gefunden, unter dem Tresen «lebendiges Ungeziefer». Lediglich 500 Franken betrug die Busse für die Wirte dieser beiden Betriebe.

«Es kann sich rentieren»

Zudem finden sich in den Strafakten von 2018 auch mehrere Fälle, in denen Gastronomen ihre Kunden mit falschen Angaben täuschten und so wohl gutes Geld verdienten. Aber zur Strafe keine 1000 Franken bezahlen mussten. «Solche Bussen sind viel zu tief», sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung Konsumentenschutz. «Es kann sich für einen Betrieb deshalb rentieren, ein Strafverfahren in Kauf zu nehmen.»

Tatsächlich lassen sich die schwarzen Schafe der Branche kaum beeindrucken. Etwa in ­jedem zweiten Strafbefehl ist vermerkt, dass die Kontrolleure schon in der Vergangenheit Mängel festgestellt hatten. So gibt es Beizer, die bei vier oder fünf Kontrollen in Folge durchfallen. Aber auch Wiederholungstäter, die schon dreimal einschlägig vorbestraft sind, verstossen erneut gegen das Lebensmittelgesetz. «Wirklich funktionieren würde es am Ende nur, wenn die Inspektionsberichte und die Urteile in schweren Fällen mit Namen publiziert werden könnten», sagt Simon Burger, Leitender Staatsanwalt im Kanton Aargau. Er selbst könne Geldstrafen und Bussen verhängen, «aber notorische Wiederholungstäter hält das nicht zwingend auf». Klar werde eine Veröffentlichung als Pranger empfunden, sagt Burger, in vielen Ländern sei dies aber völlig normal.

Jedes Restaurant müsste eigentlich alle zwei Jahre kontrolliert werden.

Der Staatsanwalt kritisiert auch, «dass die Kantone das Problem nicht verwaltungsrechtlich strikter angehen». Er vergleicht die Situation mit Rasern auf der Strasse. «Sie müssen in schweren Fällen nicht nur Geldstrafen und Bussen zahlen, das Amt nimmt ihnen auch den Führerschein weg.»

Analog dazu könnten Kantonschemiker einen Betrieb umgehend zumachen. Unveröffentlichte Daten des BLV zeigen jedoch: Nur gegen 18 Restaurants ordneten die Behörden im Jahr 2018 eine sofortige Schliessung an. Bei gleichzeitig 789 Strafanzeigen eine geringe Quote.

Eigentlich sind die Regeln klar: Alle zwei Jahre müssen die Kantone jeden sogenannten «Kollektiv-Verpflegungsbetrieb» mit eigener Küche, also jedes Restaurant, kontrollieren. Im Minimum. So hielt es der Bundesrat per Verordnung fest.

Knapp die Hälfte geprüft

Eine Umfrage dieser Zeitung bei allen kantonalen Ämtern zeigt nun ein anderes Bild. Laut ihnen gab es 2018 landesweit knapp 59'000 Betriebe. Geprüft wurden nur 46 Prozent. Das liegt zwar noch ungefähr im Soll. Die kantonalen Unterschiede sind aber enorm. So statteten die Genfer Inspektoren sechs von zehn Beizen einen Besuch ab, die Tessiner hingegen inspizierten nur zwei von zehn.

«Es gibt tatsächlich Kantone, die nicht im vorgeschriebenen Rahmen kontrollieren», sagt BLV-Vizedirektor Beer. «Wir können auf die verantwortlichen Kantonschemiker zugehen, ihnen das Problem aufzeigen. Einigen hilft dies, zusätzliche Stellen zu er­halten, bei anderen hat es keine Wirkung.» Natürlich sei dies aus Sicht des Bundes unbefriedigend, sagt Beer, es gehe am Ende um die Gesundheit der Gäste. «Allerdings fehlt uns eine konkrete Handhabe, um für mehr Kontrollen zu sorgen. Die Verantwortung für den Vollzug liegt bei den ­Kantonen.»

Das Problem: Während verschiedene Regierungen in den letzten Jahren bei den Lebensmittelinspektoraten Stellen eingespart haben, wächst die Branche. In Luzern gibt es 43 Prozent mehr Lebensmittelbetriebe als vor zehn Jahren, in Genf wuchs die Branche in fünf Jahren um 20 Prozent. Und neben der steigenden Zahl an Restaurants habe man aber auch mehr Aufgaben, sagt der Berner Kantonschemiker Otmar Deflorin. «Wir müssen heute auch noch Tatoo-Studios kontrollieren, Solarien oder das Dusch- und Badewasser in öffentlichen Bädern.» Es sei korrekt, dass gewisse Kantone die Vorgaben des Bundes nicht einhalten könnten. «Das liesse sich nur ändern, wenn sie mehr Personal erhalten», sagt Deflorin, Präsident der Kantonschemiker der Schweiz.

Mehr Stellen im Tessin

Sara Stalder vom Konsumentenschutz kritisiert die Sparpolitik der Kantone bei den Lebensmittelinspektoren. «Eigentlich sollte das Gegenteil passieren. Denn das sind die wichtigsten Instanzen, um dafür zu sorgen, dass wir von Lebensmitteln nicht krank werden und dass es keine Betrügereien gibt», sagt sie.

Die Jahresberichte der kantonalen Ämter zeigen, wie knapp die Ressourcen sind. Sieben Mitarbeiter vom Freiburger Inspektorat für Lebensmittel mussten zuletzt weit über 1500 Kontrollen abwickeln. Das Genfer Inspektorat kam auf 11,5 Vollzeitstellen und hatte mehr als 3000 Beizen zu kontrollieren.

Im Tessin wiederum wurde bereits reagiert. Zwei neue Mitarbeiter stehen seit September im Einsatz. Kantonschemiker Marco Jermini betont, dass die Lebensmittelsicherheit auch zuvor gewährleistet war. Er sagt aber auch: «Ob diese Zahl ­neuer Mitarbeiter ausreichen wird, um das Ziel der Kontrollen zu erreichen, muss die ­Zukunft zeigen.»