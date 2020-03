Saudischer König überweist spanischem König 100 Millionen

Weshalb überweist der saudische dem spanischen König 100 Millionen Dollar? Diese Frage beschäftigt derzeit die Genfer Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt gegen drei Personen, darunter eine Ex-Geliebte von Juan Carlos I., der bis 2014 König von Spanien war.

Die Geschichte beginnt mitten in der weltweiten Finanzkrise 2008. Im August überweist der damalige saudische König Abdullah die 100 Millionen Dollar auf ein Konto bei der Bank Mirabaud in Genf. Das Konto lautete auf den Namen einer panamaischen Stiftung, deren einziger Begünstigter Juan Carlos I. war. Während sein Land unter der Wirtschaftskrise litt, profitierte der spanische König von der geheimen Kasse in Genf. Vier Jahre später liess er dann den Grossteil des Geldes, rund 65 Millionen Euro, an seine damalige Geliebte überweisen. Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein hielt das Geld von nun an auf einem Konto einer anderen Genfer Bank auf den Bahamas.

Diese Transaktionen waren der Öffentlichkeit bis heute unbekannt. Die Genfer Staatsanwaltschaft hingegen hat schon vor einiger Zeit Verdacht geschöpft. Der Erste Staatsanwalt Yves Bertossa eröffnete 2018 ein Verfahren wegen mutmasslicher schwerer Geldwäscherei. Dies haben mehrere mit dem Fall vertraute Quellen bestätigt.

Belastende Tonaufnahmen

Auslöser des Verfahrens waren Tonaufnahmen von Corinna zu Sayn-Wittgenstein, die spanische Onlinemedien veröffentlicht hatten. Darin behauptet die 55-jährige Dänin, Juan Carlos I. habe im Ausland Geld versteckt, insbesondere in Genf. Zudem nannte sie einen Genfer Anwalt und einen Leiter der Genfer Vermögensverwaltungsfirma Rhône Gestion als Kontaktpersonen des ehemaligen Königs. Und die Prinzessin sagte noch etwas: Juan Carlos I. habe eine Kommission für einen Auftrag zum Bau einer Zug-Hochgeschwindigkeitsstrecke in Saudiarabien einfordern wollen.

Staatsanwalt Yves Bertossa vermutet einen Zusammenhang zwischen der 100-Millionen-Zahlung und dem Bau der Eisenbahnlinie zwischen Mekka und Medina. Auch in Spanien läuft deswegen eine Untersuchung. Ein spanisches Konsortium hatte den Milliardenauftrag 2011 den französischen Konkurrenten mit ihrem TGV unter der Nase weggeschnappt – dank eines Rabatts von 30 Prozent, den die Spanier in letzter Minute gewährt hatten. Der Verdacht: Die Saudis haben Juan Carlos I. dafür bezahlt, beim spanischen Konsortium für tiefere Preise zu sorgen, um günstiger zu ihrer neuen Zugstrecke zu kommen.

Der damalige saudische König Abdullah (r.) bei einem Besuch beim damaligen spanischen König Juan Carlos I. in Madrid im Jahr 2008. Foto: Reuters

Die These ist gewagt. In einem Brief an Staatsanwalt Bertossa vom 12. November 2019 weisen die Anwälte von Corinna zu Sayn-Wittgenstein auf zeitliche Unstimmigkeiten hin. Warum ist das Geld schon im August 2008 geflossen, obwohl der Auftrag erst im Oktober 2009 ausgeschrieben wurde? Und wenn tatsächlich Korruption im Spiel war, wären es dann nicht die Spanier gewesen, die die saudischen Führer hätten bezahlen müssen, um den Vertrag zu bekommen, und nicht umgekehrt?

Die Anwälte argumentieren, die Zahlung sei ein einfaches Geschenk von König zu König gewesen, ohne jede Gegenleistung. Das sagten auch die Genfer Vermögensverwalter von Juan Carlos I. bei ihren Befragungen aus. Dazu muss man wissen, dass Saudiarabien tatsächlich den Ruf hat, befreundete Länder und deren Oberhäupter grosszügig zu beschenken – zumindest war das 2008 noch der Fall, als der Ölpreis auf einem Rekordhoch war.

Bankenwechsel nach Elefantenjagd

Die Erklärung, die 100 Millionen seien ein königliches Geschenk, genügte 2008 offenbar der Bank Mirabaud, um das Geld anzunehmen. Doch 2012 ging das Genfer Geldhaus über die Bücher. Eine Elefantenjagd in Botswana brachte Juan Carlos I. und seine Geliebte in Spanien unrühmlich in die Schlagzeilen. Mirabaud entschied aus Reputationsgründen, die royalen Millionen abzustossen. Also liess der spanische Monarch 65 Millionen Euro an Corinna zu Sayn-Wittgenstein überweisen. Ein Anwalt der Prinzessin sagt, das Geld sei eine Art Spende für Corinna zu Sayn-Wittgenstein und deren Sohn gewesen. Die Banken hätten die legitime Herkunft der Millionen geprüft und bestätigt.

Nichtsdestotrotz ermittelt nun die Genfer Staatsanwaltschaft gegen Corinna zu Sayn-Wittgenstein, einen Genfer Anwalt und den Leiter von Rhône Gestion. Die beiden Männer hatten die Panama-Stiftung von Juan Carlos I. verwaltet. Der Anwalt des Firmenleiters sagt, sein Klient habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Die Justiz sei ohnehin nur wegen der Prominenz der Beteiligten an der Sache interessiert. Der involvierte Anwalt äussert sich nicht.

Die Ermittlungen richten sich auch gegen die Bank Mirabaud. Gemäss Recherchen fanden bereits mehrere Befragungsrunden und Hausdurchsuchungen statt. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Der heute 82-jährige Juan Carlos I. hingegen gehört nicht zu den Beschuldigten der Genfer Justiz. Er ist durch seine Immunität als Monarch vor Strafverfolgung geschützt.