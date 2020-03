Geschlossene Geschäfte: Händler beantragen Kurzarbeit

Läden, die nicht Lebensmittel, medizinische Güter oder etwa auch Benzin verkaufen und nicht Dienstleistungen der Grundversorgung anbieten, müssen schliessen. Das hat der Bundesrat heute beschlossen. Das heisst Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet. Dasselbe gilt für Tankstellen, Bahnhöfe, Banken und Poststellen.

Bücher, Kleider, Elektronikgeräte, Gartenbedarf, Möbel – die Liste liesse sich endlos weiterführen. Alle diese Güter sind in der nächsten Zeit nicht mehr einfach so in einem Fachmarkt zu erhalten.

Wer nun trotz allem nicht auf diese Dinge verzichten will oder verzichten kann, geht in der nächsten Zeit nicht leer aus. Onlineshops werden weiterhin aufrechterhalten, wo weiterhin alles erhältlich ist.

Eine andere Frage ist aber die nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Händler. Betroffen sind etwa Geschäfte wie Coop Bau+Hobby, Fust, Interdiscount oder Livique, welche nun schliessen müssen. Bei Coop befinde man sich «in der Planung und suchen mit unseren Mitarbeitenden gemeinsam und individuell nach guten Lösungen», wie eine Sprecherin sagt. Im Bereich Non-Food und Gastronomie sei auch Kurzarbeit ein Thema.

Das könnte zum Beispiel folgendes heissen: Da normale Coop-Läden nicht betroffen sind, prüft Coop eine Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen Tochterfirmen in den Supermärkten. So sei es denkbar, dass Mitarbeitende von Interdiscount oder des Möbelhändlers Livique in regulären Coop-Filialen eingesetzt werden.

Dasselbe Regime kennt auch die Migros. Dort kommen Mitarbeitende von geschlossenen Betrieben – dort wo Unterstützung nötig ist - in Supermarkt-Filialen oder in der Logistik zum Einsatz, wie ein Sprecher sagt. Die Migros ist mit Ex Libris, Micasa, Melectronics ebenfalls stark vom Lockdown betroffen.

Manor und Weltbild beantragen Kurzarbeit, andere folgen

Noch stärker trifft es Manor. Dort schliessen alle Läden ausser den Supermärkten. Einige der Mitarbeitenden aus dem Non-Food-Segment, werden in den Foodabteilungen eingesetzt, sagt eine Sprecherin. «Aber für den grossen Teil der Mitarbeitenden werden wir Kurzarbeit beantragen», so die Sprecherin weiter.

Auch die Buchhändlerin Weltbild wird für ihre Filialen Kurzarbeit beantragen, wie ein Sprecher sagt. Und es ist zu erwarten, dass andere Firmen nachziehen werden. Denn nicht alle Mitarbeitenden werden sinnvollerweise an anderen Orten eingesetzt werden können.

Bei Exlibris heisst es, dass alle von der Schliessung betroffenen Mitarbeitenden in der Zentrale in Dietikon «in kundenorientierten Funktionen weiterbeschäftigt» würden. Der zusätzliche Arbeitsweg gehe auf Arbeitszeit und Ex Libris übernehme die zusätzlichen Reisekosten. Entlassungen werde es keine geben, man gehe «im Gegenteil davon aus, dass die Bestellungen im Online-Shop weiter zunehmen».

Panikkäufe unterbinden

Die Branchenorganisationen des Detailhandels Swiss Retail Federation und die IG Detailhandel haben darauf hingewiesen, dass Hamsterkäufe nicht nötig seien. In diesen Organisationen sind alle grossen Detailhändler der Schweiz wie Coop, Migros, Manor, Volg, Lidl, Aldi vertreten.

Die Versorgung mit Gütern sei gewährleistet, lassen die Händler in einem kurzen Statement wissen. Die Organisationen fordern dazu auf, bei «Einkäufen vernünftig vorzugehen.» und weiter: «wer mehr als nötig kauft und Hamsterkäufe tätigt, sorgt möglicherweise dafür, dass andere leer ausgehen». Und so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Gebühr strapaziert würden.

Wer am Montagmorgen in Lebensmittelläden einkaufen war, dem bietet sich ein ganz anderes Bild als noch am Wochenende. Nach dem Sturm vom Freitag und Samstag sind die Geschäfte bereits wieder gut bestückt. Allerdings hatte sich dies vielerorts offenbar im Verlaufe des Tages wieder erledigt: Auf Social-Media wird weiterhin von Hamsterkäufen berichtet.

Indes haben Lebensmittelhändler reagiert und weisen etwa beim Anstehen mit verschiedenen Massnahmen auf die Verhaltensregeln aufmerksam gemacht. So weisen zum Beispiel rote Markierungen am Boden oder Merkblätter auf die Abstandsregeln des Bundes hin. Im Kanton Graubünden dürfen sich zudem nur 50 Leute auf einmal in einem Laden befinden.

Die Swiss Retail Federation weist in einem Rundschreiben an ihre Mitglieder daraufhin, dass man Stau an den Kassen möglichst vermeiden soll. Die Idee dahinter: In den Schlangen vor den Kassen stehen die Kunden meist enger beieinander als der Bund es empfiehlt, um eine Übertragung der Ansteckung zu minimieren.