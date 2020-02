Projers unmögliche Aufgabe

Jonas Projer hat am Mittwoch zum ersten Mal ausgeschlafen. Zum ersten Mal seit ewig. Er stand um 7 Uhr auf. Nötig sei das gewesen, gut getan habe es.

In den Tagen zuvor war Projer jeweils kurz nach 4 Uhr morgens an der Zürcher Dufourstrasse auf der Redaktion im «Blick»-Gebäude. Der Chef ist der Erste. Muss er sein.

«Was willst du sehen? Alles, oder? Komm. Komm!»

Es geht eine Treppe nach unten, zwei Gänge, ein Badge, der Schritt ist forsch, die Türe wird schwungvoll geöffnet, geht gar nicht anders, los, los, Studio 2, das Sofa ein Platzhalter, das echte steckt irgendwo in einem Container, der Tisch ist auch noch der falsche, aber egal, anfangen, einfach anfangen. «Wir haben hier in wenigen Monaten einen Fernsehsender aufgebaut. Von null. Fertig sind wir nie, wenn uns etwas nicht passt, ändern wir es. Morgen.»

Blick nach rechts, Blick nach links, Projer will auf dem Smartphone etwas zeigen, Ideen für Studiodekors, für 10 000 Franken bauen die hier alles komplett um, Internet halt, im echten Fernsehen würde das eine Viertelmillion kosten. Projer schaut auf den Monitor hinter sich, die Sendung läuft, alles in Ordnung, er steckt das Smartphone wieder weg. Positionswechsel.

«Sag, was schreibst du für eine Geschichte? Sag! Jeder kann mich in die Pfanne hauen. Einfach nur einmal.»

Jetzt schaut er auf die Studiouhr, man merkt es gar nicht, er weist einen darauf hin. «Das hat nichts mit dir zu tun. Ich will die Sendung nicht verpassen.»

Uff.

Muss auch auf dem kleinen Bildschirm funktionieren: Blick TV. Foto: Dominique Meienberg

Viril und geladen

Jonas Projer, 38 Jahre alt, Vater von fünf Kindern, ehemaliger Brüssel-Korrespondent des Schweizer Fernsehens, ehemaliger Moderator der «Arena», Auftritte in «Glanz und Gloria» und «Schweizer Illustrierten» («‹Arena›-Moderator verrät das Geschlecht»), seit vergangenem Sommer Chefredaktor von Blick TV. Ein Mann, so viril und geladen und on the edge – man weiss gar nicht, wo man in seiner Nähe ruhig stehen bleiben soll.

Die letzten 14 Tage hat Projer quasi durchgearbeitet. Vor einer Woche war die Familie in den Skiferien, ohne ihn, die letzte soziale Grenze, die ihn von der Arbeit hätte abhalten können: weg. Man spürt es zwischen all der rastlosen Energie. Irgendwo lauert die Erschöpfung.

Es ist ja auch nicht nichts, was Projer versucht. Es ist sogar ziemlich viel. Der Ringier-Verlag steckt Millionen von Franken in Blick TV, 48 Mitarbeiter hat Projer, die zwei Studios im Haus gab es auch nicht gratis.

Blick TV ist der Versuch von Ringier, jenes Problem zu lösen, jenes letzte Rätsel, das alle Medienhäuser haben. Weltweit. Wie macht man Inhalte im Internet zu Geld? Und: Wie bringt man Inhalte auf eine Art und Weise zu den Konsumenten, die deren Lebensgewohnheiten entsprechen? Für seinen Job als Chefredaktor hat Projer zwei Vorgaben erhalten. 180 Sekunden nach einer Breaking News live auf Sendung sein – und gleichzeitig «nutzergerechte» Videos für die Website liefern.

400 Millionen Mal wurden die Videos auf Blick.ch im vergangenen Jahr aufgerufen. Die meisten: gratis. Bei Blick TV, das vorerst nur online zu empfangen ist («wir arbeiten daran»), wird Werbung vor die Beiträge geschaltet. Spots, die sich nicht wegklicken lassen.

Die Inhalte danach: Die sind die Aufgabe von Projer. Inhalte, die den Nutzer auch den hundertsten Spot für ein noch schnelleres Internet und einen noch leiseren Wagen überstehen lassen.

In dieser Premierenwoche waren das zum Beispiel: der Angriff eines Stiers auf eine Frau in Thailand. Der Tod einer Russin bei einem Kuchenesswettbewerb. Das Interview mit einem Apotheker in Frauenfeld («Geht der Heuschnupfen-Horror wieder los?»). Eine Aussenschaltung nach Olten («Ich mag Olte, wills e bitz rauchig isch – wenn weisch, wani meine»). Ein Bericht über die Menstruationsprobleme in Fussballfrauenteams und Betrachtungen über die reiche Katze von Karl Lagerfeld.

«Ich will erstklassigen Journalismus. Das Motto ist: Blick TV macht Spass, ausser es gilt ernst.»Jonas Projer

Es waren aber auch: eine Livesendung über das Flugzeugunglück von Würenlingen. Einschätzungen der Politikchefin zur neuen Entwicklungszusammenarbeit von Ignazio Cassis. Die kompetente Begleitung des überraschend frühen Rücktritts von UBS-Chef Sergio Ermotti und ein richtig gutes Interview mit einer GC-Spielerin zu den erwähnten Problemen mit dem Zyklus im Frauensport. Es ist halt der «Blick». Boulevard. Trash und Wirtschaft und Sport und Promis und Politik und Verbrechen. Alles wild durcheinander.

Projer reagiert dünnhäutig, wenn man mit ihm über jene Inhalte reden will, die den «Blick» auch ausmachen. Die Seichtheiten und Kuriositäten. Dünkel, mit dem Mitarbeiter des «Blick» oft zu tun haben, mag er nicht. «Ich will erstklassigen Journalismus. Das Motto ist: Blick TV macht Spass, ausser es gilt ernst.» Den Beitrag über die Russin und den Kuchenwettbewerb fand er nicht gut. Lachen über eine Tote: Das ist zynisch. Und Zynismus mag er genauso wenig wie Dünkel.

Es ist die vielleicht grösste Herausforderung von Projer. Er ist ein Kind des Schweizer Fernsehens, beruflich aufgewachsen in einer Aura grosser Ernsthaftigkeit und Professionalität und fast unendlicher Ressourcen. Jetzt ist alles anders. Seine VJs und Moderatoren sind zum Teil Berufsanfänger, zum Teil sehr unerfahren. In der ersten Woche von Blick TV wird in Aarau ein Mord verhandelt. Der Mörder, so sagt es ein Gutachten, sei psychisch krank. Staatsanwaltschaft und Verteidigung akzeptieren die Schuldunfähigkeit. «Das ist doch ein Schlag ins Gesicht der Verwandten des Opfers!», sagt Projers Moderatorin. Die zugeschaltete Korrespondentin antwortet: «Das ist tatsächlich unglaublich.»

Klassische Vorverurteilung, ein Anfängerfehler. Hier erklärt sich ein Teil der Unrast von Projer. Er sieht und korrigiert sofort. Bei der nächsten Schaltung nach Aarau entwickelt sich ein ganz anderes Gespräch, die beiden Frauen reden über den Prozess, als ob sie noch nie etwas anderes gemacht hätten.

Alles immer besser machen

Ständige Sendekritik, alles besser machen, jeden Tag. Die Tonprobleme während der ersten Livestrecke am Montag: behoben. Das unbrauchbare Vorschaubild auf den Beitrag über die Swisscom: sofort geändert. Das Gefühl fürs Timing zwischen den Moderatorenduos: jeden Tag besser. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich dieses neue Produkt jeden Tag etwas anders, etwas routinierter anfühlt.

Dabei war der Weg dahin, bis zum Sendestart, nicht einfach. Wie immer, wenn man in einer Firma etwas Neues einführen will. Blick TV bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Journalisten, die bereits dort arbeiten, es bedeutet eine veränderte Balance zwischen den traditionellen Produkten des «Blick». In der Branche erzählt man sich von wütenden Sitzungen während der Planungsphase, von vielen Chefs in Sitzungszimmern, die sich nicht einig waren und dabei ziemlich laut wurden.

«In unserem Haus hat es überdurchschnittlich viele Wahnsinnige»Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick

«Es war ein ganz normaler Changeprozess», sagt Projer, «am Schluss profitieren alle davon.» Er steht jetzt im Newsroom, im Studio 1 läuft die Sendung, alle flüstern. Neben ihm: Andreas Dietrich, Chefredaktor der Printausgabe, auf dem Weg in eine Rauchpause. «In unserem Haus hat es überdurchschnittlich viele Wahnsinnige», sagt Dietrich leise, «die stehen solchen Veränderungen sehr offen gegenüber.»

Noch etwas will Projer zeigen, die Regie, das Herzstück. «Im Fernsehen braucht es zwölf Leute für eine solche Sendung. Wir machen es mit zwei. Und bisher laufen wir sehr stabil.» Ein Techniker und ein Produzent sitzen vor viel zu vielen Bildschirmen, es sieht alles so aus, wie man es von Studioführungen kennt. Professionell, konzentriert.

Doch jetzt flucht der Techniker. Irgendetwas mit einem Knopf, den man besser nicht berühren sollte. Jetzt geht gar nichts mehr, oder? Kurze Panik. Projer geht näher, entfernt sich wieder, schaut auf den Bildschirm. Läuft doch.